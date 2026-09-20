Trump no descartó reunirse con el presidente de Irán en la ONU: “Espero que se comporten”

El mandatario estadounidense acusó a los líderes iraníes de "esconderse como ratas" y aseguró que los hutíes de Yemen "están de acuerdo" en no enfrentarse a Estados Unidos.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este domingo su disposición a reunirse con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aprovechando su visita a Nueva York con motivo de la sesión anual de la Asamblea General de la ONU, que se celebra la semana próxima, según informó la cadena Fox News.

“Ha dicho que probablemente esté abierto a ello”, citó a Trump el periodista y corresponsal de Fox News en Jerusalén Trey Yingst, tras una conversación con el mandatario estadounidense.

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La sesión anual de la Asamblea General de la ONU, que reúne cada septiembre a jefes de Estado y de de todo el mundo en Nueva York, ha sido en el pasado escenario de contactos informales entre delegaciones de países enfrentados, aunque no está claro si Pezeshkian confirmará su asistencia ni si ambos mandatarios llegarán a coincidir en un encuentro formal.

“Arrasar Irán, dejarlos pudrirse o pactar”

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, habla durante una visita al santuario del ayatolá Ruhollah Jomeini, en el sur de Teherán, Irán, el 31 de enero de 2026, antes de que Trump abriera la puerta a un posible encuentro con él en la ONU (Presidencia de Irán/WANA/vía REUTERS)

Trump explicó a Yingst que se encuentra “en modo de tomar decisiones” respecto de Irán y que “van a pasar grandes cosas en un futuro no muy distante”. Según detalló, las opciones sobre la mesa son “arrasar Irán, dejarles que se pudran por la vía económica o pactar”.

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“Espero que se comporten”, agregó el presidente estadounidense.

El mandatario sostuvo además que este fin de semana “no es distinto de otros”, pese a las alertas de advertencia enviadas a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en la región de Oriente Medio. También acusó a los responsables iraníes de “esconderse como ratas”.

Sobre la ofensiva de las milicias hutíes en Yemen, Trump volvió a destacar que Washington mantiene comunicación con el grupo respaldado por Irán y que “están de acuerdo en que no van a luchar con Estados Unidos”.

Un contexto de máxima tensión con Teherán

Las declaraciones de Trump se dan en medio de un fuerte endurecimiento retórico entre ambos países. Horas antes, el Comando Central Khatam al-Anbiya de las fuerzas armadas iraníes había advertido con “ataques devastadores” contra las bases e intereses de Estados Unidos en la región si Washington “comete un error” en su trato con Teherán, en un comunicado difundido por la televisión estatal iraní.

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La eventual apertura de Trump a un encuentro con Pezeshkian llega, además, el mismo día en que el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, reiteró que Teherán no reabrirá el estratégico estrecho de Ormuz hasta que se cumplan sus condiciones para poner fin a la guerra, entre ellas el fin de las hostilidades, la liberación de fondos congelados y el levantamiento de sanciones. Qalibaf dijo que esas condiciones ya fueron trasladadas a Washington a través de mediadores, entre ellos Catar y Pakistán.

El conflicto entre Irán y Estados Unidos se arrastra desde hace siete meses, luego de que ataques israelíes y estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes a fines de febrero desencadenaran la guerra. Desde entonces, Teherán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz —una vía clave para el comercio mundial de petróleo y gas—, mientras Washington sostiene una campaña destinada a asfixiar los puertos y la economía iraníes.

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