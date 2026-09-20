La vez que la protagonista de GTA 6 hizo parte de una serie de Marvel en Netflix

La protagonista de GTA 6 apareció en Jessica Jones de Netflix con un papel menor dentro del universo Marvel. (Rockstar Games)

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Tras conocerse que Manni L. Perez será la encargada de interpretar a Lucia Caminos, primera mujer que protagonisa una entrega de Grand Theft Auto, los fanáticos empezaron a buscar la trayectoría de la actriz y encontraron una conexión con Marvel.

La protagonista de GTA 6 estuvo en una Jessica Jones, la producción de Netflix que introdujo a esta heroína al Universo Cinematográfico de Marvel, con un papel pequeño, pero que hoy es recordado.

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Cuál fue el papel de Manni L. Perez en Jessica Jones de Netflix

Perez apareció en el episodio 11 de la segunda temporada de la serie. Allí interpretó a Tina, una veterinaria que terminaba encerrada en una jaula para animales tras un forcejeo con la protagonista, interpretada por Krysten Ritter.

La escena apenas dura alrededor de un minuto. Jessica Jones recurre a la fuerza para presionar a Tina y obligarla a decir la verdad durante una de sus investigaciones.

Aun con la brevedad del papel, los fans que revisaron la secuencia notaron similitudes evidentes con la voz que después escucharían en el videojuego de Rockstar. La diferencia está en el acento: en Jessica Jones utiliza un tono más norteamericano, mientras que en GTA VI combina dos idiomas, en línea con los orígenes del personaje.

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Otras series de Manni L. Perez y su paso previo por Rockstar Games

Según su biografía oficial en IMDb, la participación de Perez en el universo Marvel no fue su único acercamiento a producciones de peso. La actriz también sumó papeles menores en La Ley y el Orden y en The Blacklist.

Ninguno de esos personajes tuvo la relevancia central que hoy ocupa en GTA VI, pero conformaron una trayectoria que combinó pequeñas apariciones en televisión con un vínculo previo, y menos conocido, con Rockstar Games.

Antes de convertirse en la protagonista del juego más esperado de la industria, Perez ya había colaborado con el estudio. Prestó su voz a un personaje no jugable dentro de un club nocturno de Los Santos en GTA V, papel que repitió posteriormente en GTA Online.

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Manni L. Perez interpretará a Lucia Caminos, la primera protagonista femenina en la historia de Grand Theft Auto en GTA 6. (Tomatazos)

Quién es Lucia Caminos, la protagonista de GTA VI

Lucia Caminos es la primera protagonista femenina en la historia de Grand Theft Auto. Comparte el peso de la trama junto a Jason Duval, su compañero dentro de la historia ambientada en Leonida y Vice City.

Su historia comienza tras las rejas y su estado inicial se describe como “de nuevo en libertad”. Creció junto a una madre proveniente de Liberty City, que siempre soñó con una vida mejor sin poder alcanzarla del todo.

La web oficial del juego resume su forma de ver el mundo con una frase directa: “Lo único que importa es a quién conoces y qué tienes”. Rockstar describe a Lucia como una persona práctica y desconfiada, que prefiere no depender de la suerte.

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Sobre sus motivaciones, la propia descripción del estudio señala que “más que nada, Lucia quiere la buena vida con la que su madre soñaba desde sus días en Liberty City” y que, en lugar de aferrarse a fantasías, “toma las riendas de su vida”.

Lucia Caminos comparte la trama de GTA VI con Jason Duval en una historia ambientada en Leonida y Vice City.

Qué se sabe del modo online de GTA 6

Dan Clancy, director ejecutivo de Twitch, sugirió en una entrevista con Bloomberg que el modo multijugador de GTA VI podría llegar en 2027. Según el ejecutivo, el lanzamiento del juego en solitario (previsto para el 19 de noviembre de 2026) generará un pico de audiencia, pero anticipó uno mayor al año siguiente con la versión online.

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Rockstar no confirmó fecha ni detalles. La declaración se basa en la experiencia de GTA Online, que sostuvo durante años una comunidad activa alrededor de GTA V.