Nicaragua

Primeras palabras del periodista nicaragüense Luis Galeano, detenido por ICE: “Vamos a salir de esto como de las otras”

El comunicador, solicitante de protección desde 2019, fue capturado el 14 de septiembre mientras conducía para una aplicación de transporte y sigue retenido a la espera de avances en su caso migratorio

Luis Galeano habló por primera vez desde su detención por ICE en Florida. (Cortesía: Café con Voz/ Telemundo 31 Orlando)

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El periodista nicaragüense Luis Galeano habló por primera vez desde que fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Florida.

Galeano fue arrestado el lunes 14 de septiembre mientras trabajaba como conductor de una plataforma de transporte en Orlando. La detención generó preocupación entre integrantes del exilio nicaragüense en Estados Unidos, en especial por su condición de solicitante de asilo y por sus críticas a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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Durante una conversación telefónica con Telemundo 31 Orlando, afirmó que confía en que las autoridades revisarán su expediente y reconoció el impacto que tuvo su arresto.

“Con la fe, con la fe que uno habla”, expresó Galeano desde el centro de detención. El comunicador agregó que su situación le hizo pensar en otras personas bajo custodia migratoria: “Hay tanta gente invisible aquí dentro del país. Me duele el corazón”.

Galeano dijo desde el centro de detención que espera que las autoridades revisen su expediente migratorio. (Cortesía: Redes sociales)
Galeano dijo desde el centro de detención que espera que las autoridades revisen su expediente migratorio. (Cortesía: Redes sociales)

En la conversación, Galeano sostuvo que está dispuesto a enfrentar el proceso migratorio. “Yo me preparo para lo que sea”, dijo. A la vez, manifestó su deseo de abandonar el centro de detención: “Yo no le deseo a nadie esto, a nadie”.

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El periodista señaló que mantiene expectativas sobre el análisis de su situación por parte de las autoridades. “Vamos a salir de esto como hemos salido de las otras”, afirmó en declaraciones recogidas por el canal de televisión.

Por otro lado, su esposa, Deykell Santamaría, relató a la cadena internacional que afronta la situación con temor ante la posibilidad de que Galeano sea enviado a Nicaragua. “Que mi esposo sea enviado a las garras de donde él huyó”, dijo. También lo definió como un periodista “despatriado” y señalado como “traidor a la patria” por el régimen nicaragüense.

Galeano dirige el programa Café con Voz, un espacio de entrevistas y opinión que transmite desde el exilio. El comunicador solicitó asilo político en Estados Unidos en 2019 y, de acuerdo con el reporte de Telemundo 31, ese trámite todavía estaba pendiente de una entrevista ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

La esposa de Luis Galeano teme que el periodista sea expulsado a Nicaragua, de donde huyó por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Cortesía: Redes sociales)
La esposa de Luis Galeano teme que el periodista sea expulsado a Nicaragua, de donde huyó por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Cortesía: Redes sociales)

Galeano enfrentará una audiencia migratoria

Según Telemundo 31 Orlando, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el arresto ocurrió durante operaciones rutinarias de control migratorio. Galeano ingresó legalmente a Estados Unidos el 21 de diciembre de 2018 y tenía autorización para permanecer en el país hasta el 20 de junio de 2019.

El organismo sostuvo que el periodista permaneció en territorio estadounidense después del vencimiento de ese período y que seguirá bajo custodia de ICE mientras se tramita su proceso de expulsión. DHS no se refirió, en ese comunicado, a la solicitud de asilo que continúa pendiente, según indicó el reporte del citado medio.

La situación del periodista generó inquietud entre otros nicaragüenses que salieron de su país. Miguel Mendoza, también periodista y uno de los 222 presos políticos excarcelados y trasladados a Estados Unidos en 2023, señaló que varias personas del grupo permanecen bajo custodia migratoria pese a contar con permisos laborales y números de Seguro Social.

“Estamos en esto, en el limbo”, sostuvo Mendoza. El periodista advirtió que quienes carecen de un estatus migratorio definitivo temen quedar expuestos a operativos de ICE.

El próximo paso conocido en el expediente de Luis Galeano será una audiencia ante un juez de inmigración, prevista para el 2 de octubre. Su defensa deberá presentar los argumentos vinculados con su permanencia en Estados Unidos y con la protección que solicitó tras salir de Nicaragua

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