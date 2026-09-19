Cofundador de Anthropic afirma que las carreras de humanidades triunfarán en la era de la IA

Jack Clark, cofundador de Anthropic, defiende el valor de las humanidades en la era de la inteligencia artificial. (Bloomberg)

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Jack Clark, cofundador de Anthropic y graduado en literatura inglesa y escritura creativa, sostiene que su formación humanística resultó clave para convertirse en una figura influyente dentro de la industria de la inteligencia artificial.

Durante la conferencia Semafor World Economy 2026, el también experiodista afirmó que su paso por las humanidades le permitió comprender narrativas y contextos históricos que hoy resultan determinantes para el desarrollo tecnológico.

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“Soy graduado en literatura, y no creo que uno esperara eso de un cofundador de una compañía de IA de frontera, pero lo que resultó útil fue que aprendí mucho sobre historia y sobre el tipo de relatos que nos contamos sobre el futuro”, explicó Clark. “Eso resultó ser extremadamente relevante para la IA de una forma que la gente no habría anticipado”, agregó.

Un informe de investigadores de Anthropic determinó que la IA puede asumir el 94% de las tareas de computación y matemáticas. (Reuters)

Las preguntas correctas importan más que la programación básica

Según Clark, quienes buscan orientar su futuro profesional en una economía cada vez más dominada por la IA deberían priorizar el desarrollo de habilidades analíticas por sobre la programación rutinaria. “Lo verdaderamente importante es saber qué preguntas hacer y tener intuición sobre qué resultaría interesante si se cruzaran distintas perspectivas de múltiples disciplinas”, señaló.

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El cofundador de Anthropic sugirió que las carreras que ganarán relevancia en el futuro serán aquellas que impliquen “síntesis a través de una amplia variedad de temas y pensamiento analítico sobre eso”. En paralelo, recomendó evitar la programación básica o mecánica como enfoque profesional.

El crecimiento del sector STEM muestra señales de desaceleración

Durante décadas, la matrícula en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) creció de forma sostenida. El interés por las ciencias de la computación contribuyó a que la matrícula de posgrado en ciencia e ingeniería aumentara más de un tercio entre 2000 y 2015, según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Ciencia e Ingeniería (NCSES, por sus siglas en inglés).

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La tasa de desempleo entre graduados universitarios recientes alcanzó el 5,7% en junio, según la Fed de Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre 2013 y 2023, el empleo en sectores STEM también superó el crecimiento del empleo no STEM, con un incremento del 26% frente al 9%, de acuerdo con la misma entidad, que forma parte de la Fundación Nacional de Ciencia.

Sin embargo, comenzaron a aparecer grietas en ese crecimiento. Un informe de los investigadores de Anthropic Maxim Massenkoff y Peter McCrory, publicado este año, determinó que la IA puede asumir teóricamente el 94% de las tareas vinculadas a computación y matemáticas. Los empleos de programación figuran entre los más expuestos a la automatización, según el mismo estudio.

Directivos del sector advierten sobre el impacto en el empleo

Líderes de compañías que desarrollan estas tecnologías han comenzado a alertar sobre el desplazamiento laboral que provocan. El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, llegó a afirmar que la IA eliminaría la mitad de los empleos de nivel inicial en el sector administrativo, aunque luego moderó esa postura.

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Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, advirtió sobre el riesgo de eliminación de empleos administrativos de nivel inicial. (AP)

Por su parte, el creador de Claude Code, Boris Cherny, sostuvo este año que “la programación está prácticamente resuelta” y que “vamos a empezar a ver desaparecer el título de ‘ingeniero de software’”.

Clark reconoció durante la misma entrevista: “Veo una potencial debilidad en el empleo temprano de posgrado en algunas industrias”, sin precisar cuáles. Matizó sus declaraciones al aclarar que no ha observado evidencia adicional de despidos vinculados directamente a la IA, aunque insistió en que la tecnología transformará el funcionamiento de las empresas.

El desempleo entre recién graduados supera el promedio general

La tasa de desempleo entre graduados universitarios recientes se ubicó en 5,7% en junio, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, un salto frente al 3,6% registrado antes de la pandemia, en 2019. Esa cifra también supera el 4,1% de desempleo general registrado para el conjunto de trabajadores en el mismo mes.

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La matrícula en programas de formación vocacional creció 16% el año pasado, según el National Student Clearinghouse. (Reuters)

Ante un mercado laboral debilitado, algunos jóvenes optaron por orientarse hacia oficios técnicos. La matrícula en programas de formación vocacional en universidades comunitarias creció 16% el año pasado, según datos del National Student Clearinghouse. Otros optaron por combinar varios empleos de tiempo parcial o emprender proyectos propios.

Las humanidades ganan terreno incluso dentro del sector tecnológico

Existen indicios de que los títulos en humanidades recuperan valor, incluso en la industria tecnológica. Jaime Teevan, científica jefe de Microsoft, afirmó este año que la educación humanística será clave para desarrollar habilidades blandas que la IA no puede reemplazar.

“Las habilidades metacognitivas serán muy importantes: flexibilidad, adaptabilidad, experimentación, pensamiento crítico, capacidad de cuestionar. Desarrollar el pensamiento crítico requiere fricción, hacer cosas difíciles, pensar profundamente”, declaró Teevan a The Wall Street Journal.

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Jaime Teevan, científica jefe de Microsoft, destaca el valor de las habilidades críticas frente al avance de la automatización (X/FB - BUAPoficial)

Michael Oakes, vicepresidente ejecutivo de investigación y desarrollo económico de la Universidad Case Western Reserve, sostuvo que una formación clásica en humanidades será relevante porque desarrolla profesionales capaces de moverse en contextos de matices culturales complejos, algo que la IA no puede replicar.

“A medida que la IA reduce la barrera de la ejecución técnica, la prima del mercado laboral se desplaza hacia una capa humana de razonamiento crítico riguroso”, explicó Oakes a Fortune.

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