Política

Sergio Massa participó en un acto con jóvenes del Frente Renovador: “No es hora de candidaturas”

El exministro reivindicó su rol en el gobierno de Alberto Fernández. “Sabemos que se iba en helicóptero”, remarcó, y dijo que se “terminó la etapa de seguir a un dirigente” en el peronismo. Un guiño a la UCR

Sergio Massa sentado a una mesa mientras sostiene un mate, rodeado por varias personas jóvenes
Sergio Massa participó del encuentro de la juventud del Frente Renovador en la Facultad de Derecho de la UBA (Frente Renovador)
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Nunca me corrí”. Una vez más, Sergio Massa apareció en una actividad partidaria y dejó definiciones políticas durante un acto del Frente Renovador, que reunió a más de mil jóvenes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En ese marco, aseguró que “se viene una etapa de renovación del peronismo”.

El exministro de Economía escuchó los planteos y opiniones de los militantes jóvenes de su partido sobre los desafíos de Argentina y el papel de las nuevas generaciones en la construcción de una alternativa política. Con ese telón de fondo, el dirigente planteó que “se terminó la revolución industrial”. “Es un mundo viejo. Estamos en medio de la revolución tecnológica. Hay una nueva etapa, un nuevo orden internacional”, deslizó.

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Ahora bien, uno de los puntos salientes de su intervención fue la defensa de su rol en la gestión de Alberto Fernández, en el último tramo de mandato en el que ocupó el cargo de ministro de Economía. “En el peronismo todos sabemos que el gobierno de Alberto se iba en helicóptero. Decidimos poner el cuerpo y ayudar a que el peronismo termine su mandato”, deslizó.

Y agregó: “Siempre trabajé para el movimiento. Son momentos. Cada uno sabe cuándo tiene que participar públicamente”. Pero también dejó definiciones sobre el escenario político actual, en la antesala del proceso electoral que definirá la continuidad de la gestión de Javier Milei o el cambio de rumbo. “No es hora de candidaturas”, definió.

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Sergio Massa participó del encuentro de la juventud del Frente Renovador en la Facultad de Derecho de la UBA
"Siempre trabajé para el movimiento. Son momentos", dijo durante la actividad

Sin embargo, admitió que “se viene una etapa de renovación en el peronismo”. “Llegó la hora de tomar el bastón de mariscal y de hacerse protagonistas”, esbozó, y en un tiro por elevación a otros referentes de Unión por la Patria, advirtió: “No se trata de seguir a un dirigente, esa etapa se terminó. Llegó el momento de armar algo en conjunto”.

En los últimos años, la interna del peronismo oscila en momentos de tensión y desacuerdo, aunque sin estallar entre los distintos campamentos. Esta semana, una vez más, volvió a manifestarse la fractura entre el sector de Cristina Kirchner y el de Axel Kicillof. Unas declaraciones de Mayra Mendoza, una de las dirigentes leales a la expresidenta, apuntaron contra el gobernador como alguien que busca “dividir el peronismo”, ser “desleal” y “desagradecido”.

En ese marco, Sergio Massa está tratando de jugar un rol de nexo entre las partes con el fin de apaciguar los resquemores. En otro reciente encuentro partidario en Rosario, con la intención de respaldar una futura candidatura del diputado nacional y presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano, Massa aprovechó esa oportunidad para reafirmar que “la unidad es lo más importante”.

En agosto, Massa había estado en un encuentro de Mujeres del Frente Renovador. En el último tiempo, sus apariciones vienen siendo pocas y puntuales. El exministro de Economía mantiene un prolongado tiempo de perfil bajo, pero de a poco va recuperando su exposición pública. Conserva las expectativas de ser un actor determinante en el proceso electoral.

“Un saludo para Emiliano Yacobitti que nos permitió hacer el acto en esta casa de estudios. La universidad tiene que ser pública", dijo Massa
“Un saludo para Emiliano Yacobitti que nos permitió hacer el acto en esta casa de estudios. La universidad tiene que ser pública", dijo Massa

Un mensaje al radicalismo

Además de la discusión sobre el futuro del peronismo, el encuentro del Frente Renovador incluyó debates sobre el presente del país y los problemas que atraviesan los jóvenes en sus territorios. La amplia agenda abordó cuestiones como la Argentina bicontinental, aspectos de gestión municipal, política legislativa, comunicación política y redes, seguridad, economía e historia del movimiento peronista.

Necesitamos un modelo de desarrollo productivo. Tenemos que defender la industria”, dijo Massa en materia de actividad económica.

Sergio Massa participó del encuentro de la juventud del Frente Renovador en la Facultad de Derecho de la UBA
"No se trata de seguir a un dirigente, esa etapa se terminó", aseguró Massa sobre el devenir del peronismo

Durante la actividad, Massa defendió la educación pública y dejó un guiño a la UCR Capital y a uno de sus referentes, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti. “Un saludo para Emiliano Yacobitti que nos permitió hacer el acto en esta casa de estudios. La universidad tiene que ser pública. Es un punto en el que nos ponemos de acuerdo. Hay que buscar la unidad de concepción”, concluyó.

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