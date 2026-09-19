Ranking de adopción de IA: según un banco de EE.UU., Argentina está en el último lugar sobre 28 países evaluados

Profesionales capacitándose y colaborando en una oficina moderna, con tecnología avanzada, análisis de datos, inteligencia artificial y un brazo robótico que transforman el ambiente de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La expansión de la inteligencia artificial ya deja huellas en algunos segmentos del mercado de trabajo, pero aún no altera tanto la dinámica de contratación de las principales economías desarrolladas y de algunas economías emergentes, dice un informe del área de investigación Goldman Sachs, que en base a diferentes fuentes y de un “de adopción implicado” o uso de la IA que abarcó 28 países mostró que la Argentina, con poco menos del 10%, es el más rezagado.

Ese ranking es encabezado por países con niveles de adopción cercanos o superiores al 20%, como Francia, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Alemania y Noruega. La sola enumeración deja en claro que el grado de uso de la IA es mucho mayor en países desarrollados, mientras que en los países en desarrollo incluidos en la muestra el porcentaje varía entre 15 y poco menos del 10%, como es el caso de la Argentina, que aparece así algo rezagada respecto de Brasil, México, Chile y Colombia, las otras naciones latinoamericanas abarcadas en la muestra.

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El informe halló que los sectores con mayor exposición a herramientas capaces de automatizar tareas registraron una desaceleración del empleo y de las vacantes desde la segunda mitad de 2022 en actividades como tecnología, centros de llamadas, publicidad y edición de software. El impacto agregado aún es acotado, señala, pero los trabajadores jóvenes enfrentan mayores obstáculos para ingresar al mercado laboral.

El estudio reúne 11 encuestas internacionales sobre adopción de IA cuyos resultados muestran diferencias considerables, reconocen los economistas Sarah Dong y Joseph Briggs, del equipo de Economía Global de Goldman Sachs, que tomaron como referencia una encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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Los autores señalaron que los resultados por sector respaldan que la aparición de herramientas de inteligencia artificial generativa llevó a compañías de actividades expuestas a reconsiderar sus planes de incorporación de personal. Los servicios de información y comunicación aparecen entre los ámbitos más afectados, en los que el empleo perdió ritmo en casi todos los mercados desarrollados. En EE.UU la cantidad de puestos quedó por debajo de su trayectoria histórica, mientras que en otras economías avanzadas se mantuvo cerca o por encima de esa referencia.

Donde el trabajo se encoge

El patrón se repite, con menor intensidad, en otras actividades de alta exposición: la ocupación en centros de llamadas, publicación de software, consultoría de gestión y servicios de publicidad se alejó de su tendencia previa. El caso de los call centers ilustra la magnitud de esa brecha: se ubicó 39% por debajo de la tendencia en EE.UU., 33% en Canadá y 27% en Alemania, datos que según el informe indican que los obstáculos laborales asociados a la IA son más relevantes en actividades donde hay herramientas disponibles para sustituir o reducir tareas humanas, aunque una conclusión general del informe es que el efecto sobre el empleo total sigue siendo limitado.

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El resultado central fue que un aumento de 10% en la exposición de una ocupación a la IA se vincula con una reducción de apenas 0,1% en la variación de la dotación de personal, que aparece así contenida. El mayor problema es para quienes buscan su primer empleo o tienen poca experiencia. Según los datos, los puestos de entrada pueden sufrir una mayor presión.

Trabajadores como electricistas y otros vinculados a la construcción de Centros de Datos viven un boom en EE.UU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, en una entrevista, Jan Hatzius, economista jefe de Goldman Sachs (de quien se dice que Donald Trump pidió al CEO de la entidad, David Solomon, que lo despidiera, por sus críticas a la política comercial oficial), planteó que la inversión actual en IA todavía tiene una incidencia neta reducida sobre el crecimiento del PBI de EE.UU: apenas 0,1%, aunque aclaró que el potencial impacto económico dependerá de una adopción extendida por parte de las empresas, que traduzca las herramientas de IA en mejoras de productividad. Hatzius también prevé cambios en la composición del empleo, aunque no anticipa un deterioro estructural de la desocupación.

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De aquí a diez años

“Mi mejor estimación para la tasa de desempleo dentro de diez años es que no será muy distinta de la actual, que es 4,1%”, afirmó Hatzius, y recordó que si bien la automatización puede desplazar tareas y puestos en algunas actividades, el mercado laboral se reconvierte. Previas olas tecnológicas también dieron lugar a nuevas funciones. Por ahora, dijo, las señales más claras se concentran en pocos sectores y trabajadores.

El impacto de la IA sobre el mundo del trabajo es motivo de polémica y cambios bruscos de conclusiones, como recientemente le ocurrió a The Economist. En mayo pasado la revista británica advirtió ya en su tapa el riesgo de un “Jobs apocalypse” (apocalipsis del trabajo) e instó a los gobiernos a prepararse para lidiar con la destrucción de empleo.

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Hace dos semanas, en cambio, The Economist publicó una nota en la que refutó su artículo (y tapa) de mayo con el título “El jobacolypse se pospone: el boom de trabajo de la IA está aquí”. El artículo se concentró en el mercado laboral de EE.UU. que -precisó- creó 162.000 empleos en agosto y muestra una tasa de desempleo del 4,1%, inferior al nivel registrado en casi el 90% de los meses de los últimos 50 años.

La revista señaló incluso que la desocupación entre personas de 20 a 24 años, el grupo considerado más expuesto a la automatización, se mantuvo cerca de mínimos de varias décadas respecto de la tasa general.

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Según el artículo, hay sectores afectados por la sustitución de tareas y por la reorganización empresas, como la contratación en servicios profesionales y empresariales, hoy cerca 10% por debajo del promedio de 2015-2019. Cita al respecto que grandes tecnológicas como Microsoft y Meta redujeron personal mientras adaptan sus estructuras a la nueva tecnología y que Block e Intuit reemplazaron algunas funciones por sistemas automatizados.

En lo que va del año, precisa el artículo, las firmas de EE.UU. anunciaron unos 16.000 despidos mensuales vinculados a la IA, cifra ínfima comparado con un mercado que muestra en promedio 1,7 millones de desvinculaciones al mes.

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Oportunidades

Pero el principal contrapeso es que la expansión de la infraestructura necesaria para operar modelos de IA abrió masivas oportunidades y empleos a través de la inversión en chips, servidores, centros de datos, sistemas de refrigeración y generación eléctrica respecto de 2022. según cálculos de Goldman Sachs. Esa expansión demanda electricistas, especialistas en climatización, ingenieros de redes eléctricas, técnicos de instalación y mantenimiento, además de trabajadores de la construcción. El empleo en cinco actividades ligadas a ese despliegue aumentó en unas 320.000 personas por sobre la tendencia general de la construcción y la manufactura desde 2023.

FILE PHOTO: AI (Artificial Intelligence) letters are placed on computer motherboard in this illustration taken, June 23, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

The Economist subraya también que el auge de inversión en IA alcanza también ocupaciones profesionales, pues las empresas necesitan ingenieros de IA, especialistas en datos, evaluadores de modelos, técnicos que adapten productos a clientes y directivos que definan estrategias de adopción. Al respecto, cita que las ofertas para responsables, ingenieros y directores de IA se duplicaron desde 2023-2024 y que estimaciones preliminares calculan en cerca de un millón los empleos que en EE.UU. dependen directamente de la IA.

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La IA también podría aumentar la demanda de ciertos servicios al elevar la productividad: abogados, analistas financieros e investigadores. Entre 2023 y 2025, refiere el artículo, el empleo de asistentes legales creció cerca de 11% y el de analistas de investigación de mercados, 6 por ciento. .

Las pérdidas se concentran en tareas rutinarias: por caso, el empleo trabajos de atención al cliente cayó cerca de 10% desde enero de 2023 y el de secretarios y asistentes administrativos retrocedió cerca de 15 por ciento. Pero el balance inicial es aún positivo. Al menos por ahora, concluye,, la IA parece haber creado más puestos de los que eliminó, aunque la distribución de costos y beneficios difiera por sector y ocupación.