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Cómo eliminar aviso “el almacenamiento está lleno” de WhatsApp con la papelera

Dentro de WhatsApp, la sección Administración de almacenamiento está disponible tanto en Android como en iPhone

Un logo verde de WhatsApp en relieve y una papelera de malla metálica gris sobre una mesa de madera clara.
Vaciar la sección conocida como “papelera” de WhatsApp puede ayudar a quitar el aviso de memoria llena del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Vaciar la “papelera” de WhatsApp es una de las soluciones más efectivas para eliminar el aviso de almacenamiento lleno, después de borrar archivos y aplicaciones que ya no se usan en el celular.

La aplicación concentra fotos, videos, audios, documentos y otros elementos que, con el tiempo, pueden ocupar una parte considerable de la memoria interna.

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Dentro de WhatsApp existe una sección que muchos usuarios conocen como la “papelera”, aunque su nombre real es Administración de almacenamiento. Disponible tanto en Android como en iPhone, esta herramienta permite revisar archivos compartidos en las conversaciones y decidir cuáles conservar y cuáles eliminar de forma definitiva.

La función es útil cuando el teléfono comienza a quedarse sin espacio o cuando es necesario encontrar contenido que parecía eliminado. Administración de almacenamiento reúne elementos que suelen pasar desapercibidos, como notas de voz, imágenes repetidas, documentos antiguos y videos que ya no se necesitan.

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)
En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Cómo vaciar la papelera de WhatsApp

Para liberar espacio, el usuario debe ingresar a los ajustes de WhatsApp y buscar la sección Administración de almacenamiento. Allí puede revisar los archivos que la aplicación conserva y detectar cuáles ocupan más espacio dentro del dispositivo.

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La herramienta permite seleccionar contenido de manera individual o eliminar varios archivos a la vez. Antes de borrarlos, es conveniente revisar cada elemento, ya que esta sección también puede servir para recuperar un archivo eliminado por error o para identificar documentos que todavía pueden ser útiles.

Vaciar esta sección con regularidad evita que fotos, audios y videos se acumulen sin que el usuario lo advierta.

En especial, los archivos multimedia pueden ocupar varios gigabytes y contribuir a que el celular muestre alertas de almacenamiento lleno, incluso después de eliminar aplicaciones o contenido de la galería.

Los grupos de WhatsApp suelen generar una gran cantidad de fotos, videos, GIF, stickers, documentos y audios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Los grupos de WhatsApp suelen generar una gran cantidad de fotos, videos, GIF, stickers, documentos y audios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Otros mecanismos para liberar espacio en WhatsApp

Además de revisar la Administración de almacenamiento, es recomendable controlar los chats que generan una mayor cantidad de archivos. Los grupos suelen concentrar fotos, videos, GIF, stickers, documentos y notas de voz que se descargan de forma automática y permanecen guardados en el celular.

Otra alternativa es modificar la configuración de descarga automática. Desactivar la descarga de videos o documentos que no es necesario conservar permite reducir la cantidad de contenido que llega a la memoria del dispositivo.

Esta opción resulta especialmente útil para quienes participan en grupos con actividad constante.

Captura de pantalla de la configuración de WhatsApp en un iPhone en modo oscuro, mostrando opciones de uso de datos, calidad de medios y descarga automática
Desactivar la descarga automática de determinados archivos puede disminuir el espacio que WhatsApp ocupa en el celular. (WhatsApp)

También conviene revisar las copias de seguridad de las conversaciones. Los respaldos automáticos pueden incluir archivos multimedia y ocupar espacio tanto en el teléfono como en la nube.

Para liberar memoria de forma más amplia, se pueden eliminar aplicaciones que ya no se usan, borrar archivos duplicados de la galería y trasladar recuerdos a servicios como Google Fotos o iCloud.

Vaciar la caché de las aplicaciones es otra medida que puede ayudar. Con el uso diario, las plataformas acumulan datos temporales que pueden llegar a ocupar varios gigabytes. Esta limpieza no reemplaza la revisión de los archivos de WhatsApp, pero puede complementar las acciones para recuperar espacio en el celular.

Los usuarios pueden determinar la duración de los mensajes temporales. (WhatsApp)
Los usuarios pueden determinar la duración de los mensajes temporales. (WhatsApp)

Por qué WhatsApp suele ocupar mucho espacio

WhatsApp puede aumentar de tamaño por la cantidad de contenido que circula todos los días en los chats. Fotos, videos, documentos, notas de voz, stickers y GIF se reciben de manera constante y, en muchos casos, quedan almacenados aunque ya no sean necesarios.

Los chats de grupos agravan esta situación porque generan un flujo continuo de archivos multimedia. Una conversación activa puede acumular gran cantidad de contenido en poco tiempo, sobre todo cuando la descarga automática está habilitada para imágenes, videos y documentos.

Una persona sostiene un celular con el logo de WhatsApp sobre un fondo verde y debajo un icono de alerta triangular amarillo y negro, irradiando.
Controlar las descargas, borrar contenido innecesario y revisar los archivos recibidos permite reducir el tamaño de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esta acumulación se suman los respaldos de las conversaciones. Las copias de seguridad pueden guardar mensajes y archivos multimedia, por lo que también influyen en el espacio disponible dentro del teléfono y en los servicios de almacenamiento en la nube.

Revisar de forma periódica los archivos recibidos, controlar las descargas automáticas y eliminar contenido innecesario permite reducir el espacio que ocupa WhatsApp. Así, la aplicación puede seguir funcionando sin que fotos, videos o documentos antiguos saturen la memoria interna del dispositivo.

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