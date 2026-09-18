Ciencia

El cerebro de los perros también activa un freno ante las tentaciones, según un experimento en Budapest

Un equipo húngaro detectó, mediante electroencefalogramas, un aumento de ondas theta frontales cuando 14 animales debían contener una conducta. El hallazgo podría aportar claves para analizar trastornos humanos

Un perro Golden Retriever con electrodos en la cabeza permanece sentado en una mesa dentro de un laboratorio frente a varios monitores.
El estudio sobre perros se centró en las ondas theta frontales medidas con EEG, una señal vinculada en humanos con el control cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un equipo de la Universidad Eötvös Loránd y del Centro de Investigación de Ciencias Naturales HUN-REN, en Budapest, Hungría, informó que los perros presentan una actividad cerebral asociada al autocontrol similar a la observada en humanos cuando obedecen una orden de detenerse.

El estudio, publicado en Animal Cognition, examinó qué ocurre en el cerebro canino cuando un animal debe contener una conducta, como evitar tomar un objeto que tiene al alcance.

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Los investigadores buscaron establecer si esa obediencia es una reacción automática o si requiere un proceso comparable a la inhibición consciente descrita en las personas. Este análisis en los perros puede ayudar a estudiar afecciones en las personas, como el TDAH y la obesidad.

El experimento comparó momentos de obediencia e inactividad

Un perro Pastor Alemán sentado sobre un tapete mira un tazón con alimento en un laboratorio con un monitor que muestra ondas.
Un estudio de la Universidad Eötvös Loránd y del centro HUN-REN informó que los perros presentan una actividad cerebral de autocontrol similar a la observada en humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, según Phys.org, se centró en las ondas theta frontales, señales eléctricas que se detectan mediante un electroencefalograma o EEG. En humanos, el aumento de esas ondas en los lóbulos frontales se vincula con el control cognitivo.

“Realizamos 226 registros cortos de EEG, de aproximadamente medio minuto de duración cada uno, de 14 perros que, durante la grabación, estaban obedeciendo una orden o inactivos”, explicó Ivaylo Borislavov Iotchev, investigador del Centro de Investigación de Ciencias Naturales HUN-REN.

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El procedimiento no fue invasivo, por lo que permitió estudiar la actividad cerebral de los ejemplares mientras estaban despiertos. El análisis comparó las señales obtenidas en cada condición para determinar si las ondas theta se reforzaban cuando los animales debían detener una conducta.

Primer plano de un perro negro y pardo con electrodos y cables colocados sobre la cabeza, frente a pantallas de ordenador desenfocadas.
La investigación publicada en Animal Cognition analizó qué ocurre en el cerebro canino cuando los perros deben contener una conducta ante una orden de detenerse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que, tanto al observar a cada individuo como al comparar el conjunto de perros, esa actividad era más marcada durante las situaciones de autocontrol.

Las ondas theta se asemejaron a las registradas en personas

La ausencia de diferencias entre los registros habría permitido considerar que los perros cumplen las órdenes de manera automática. Sin embargo, los investigadores hallaron un patrón distinto.

“Durante las situaciones de autocontrol, observamos una actividad EEG que se asemeja a la actividad theta humana tanto en frecuencia como en localización”, afirmó Iotchev.

Perro labrador retriever claro con la lengua afuera, sentado sobre hojas secas cerca de troncos de árboles
Los investigadores afirmaron que la actividad EEG registrada en perros durante el autocontrol se asemeja a la actividad theta humana en frecuencia y localización (Magnific)

En las personas, los lóbulos frontales intervienen en decisiones que requieren inhibir una respuesta, como dejar de fumar luego de años de consumo. Este proceso se diferencia de las reacciones inmediatas, como la inmovilidad de un ratón ante la proximidad de un depredador.

Los autores plantearon que la capacidad de detener un comportamiento puede depender de mecanismos diferentes. Mientras algunas respuestas son ancestrales y automáticas, otras exigen esfuerzo consciente.

De acuerdo con la investigación, el patrón registrado en los perros durante la orden de contención se relaciona con este segundo tipo de control.

Los perros podrían aportar datos sobre el TDAH y la obesidad

Perro de raza Labrador Retriever con pelaje marrón echado sobre el césped verde
Los autores indicaron que el estudio con perros y EEG puede aportar datos sobre TDAH, obesidad y el funcionamiento de los lóbulos frontales en humanos (Magnific)

El trabajo se realizó bajo la supervisión de Anna Kis y Márta Gácsi, investigadoras que estudian el uso de estos animales para comprender afecciones humanas como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH, y la obesidad. Ambos problemas se han asociado, en las personas, con alteraciones en el funcionamiento de los lóbulos frontales.

“Los perros viven y envejecen más rápido que los humanos, pero se mueven en los mismos entornos y se adaptan a los mismos desafíos sociales y físicos”, explicó Gácsi. Según la investigadora, esa condición permite examinar en menos tiempo factores de desarrollo y envejecimiento vinculados con afecciones patológicas.

Kis sostuvo que medir las correlaciones electroencefalográficas asociadas con la participación de las regiones frontales facilitará la comparación entre trastornos caninos y los que afectan a las personas.

Un perro beagle de pelaje blanco, marrón y negro sobre un fondo verde desenfocado
El trabajo planteó que la obediencia en perros puede requerir un proceso comparable a la inhibición consciente y no solo una reacción automática (Magnific)

“La capacidad de medir las correlaciones electroencefalográficas de la afectación de los lóbulos frontales en perros nos permitirá investigar hasta qué punto estas afecciones en los perros se asemejan a sus contrapartes en humanos y nos permitirá extrapolar mejores predicciones también para los humanos”, indicó.

Iotchev señaló que los lóbulos frontales caninos recibieron poca atención en relación con la percepción extendida de que estos ejemplares poseen una vida mental compleja.

Además, añadió que el EEG es más económico y más fácil de aplicar que la resonancia magnética funcional. El estudio identifica esta técnica como una herramienta para futuras investigaciones sobre procesos mentales y su base neuronal en perros.

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