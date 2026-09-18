Tecno

Así es el robot que se carga en 9 minutos para trabajar hasta 20 horas

Digit 5 mide 1,80 metros y pesa 129 kilogramos, con capacidad para levantar 23 kilogramos de forma repetida

Digit 5
Digit 5, el nuevo robot humanoide de Agility Robotics, se recarga en nueve minutos y puede operar hasta 20 horas diarias. (Agility Robotics/YouTube)
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Agility Robotics presentó Digit 5, un robot humanoide de 1,80 metros diseñado para mover materiales junto a las personas en almacenes e instalaciones de fabricación. La máquina, desarrollada en Salem, Oregón, puede levantar de forma repetida cargas de 23 kilogramos (50 libras) y recargar por completo su batería en tan solo nueve minutos, una característica que le permite operar hasta 20 horas diarias siempre que regrese con regularidad a su base de carga.

El robot de quinta generación pesa 129 kilogramos (284 libras) e incorpora las lecciones aprendidas durante tres años de implementaciones con clientes que utilizaron su predecesor, Digit 4.

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Agility rediseñó el hardware, el sistema de alimentación y la arquitectura de seguridad de la máquina después de que los usuarios solicitaran mayor capacidad de carga, jornadas de funcionamiento más extensas y la posibilidad de operar el robot sin necesidad de barreras físicas que lo separaran de los trabajadores.

Digit 5
El robot recarga su batería por completo en nueve minutos, lo que le permite trabajar hasta 20 horas al día. (Agility Robotics/YouTube)

Las nuevas patas soportan cargas más pesadas

Uno de los cambios más notables de Digit 5 es la eliminación de las patas curvadas hacia atrás, similares a las de un pájaro, que caracterizaban a la versión anterior. Las nuevas extremidades se doblan en una dirección más parecida a la humana, lo que permite al robot agacharse, recoger carga y arrodillarse sin golpearse los tobillos contra el suelo.

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Gracias a sus actuadores cicloidales patentados, las articulaciones rediseñadas permiten a Digit transportar objetos de gran tamaño durante toda la jornada laboral. Estas modificaciones aumentaron la capacidad de carga del robot en un 40%, lo que le permite manipular hasta 22,7 kilogramos (50 libras) de manera repetida.

Unas rodilleras le brindan soporte cuando se arrodilla, y también puede adoptar una posición sentada con los motores apagados, lo que facilita que los trabajadores se acerquen a él con mayor seguridad.

Digit 5
Las nuevas patas de Digit 5 abandonan el diseño curvado de su predecesor por una flexión más parecida a la humana. (Agility Robotics/YouTube)

El alcance de Digit 5 aumentó de 1,68 metros a 2,20 metros respecto a la generación anterior. A pesar de esta mejora, el robot conserva un tamaño lo bastante compacto como para atravesar puertas estándar y desempeñarse en instalaciones construidas originalmente para personas.

La seguridad se apoya en sensores y estándares industriales

En la parte trasera del robot se ubican el puerto de carga, una pantalla de seguridad, un botón de parada de emergencia y una cámara. Cámaras, sensores de profundidad y unidades inerciales detectan la presencia de personas y ayudan a la máquina a decidir si debe cambiar de dirección, detenerse o adoptar la posición sentada.

Agility Robotics afirma que Digit 5 es el primer robot humanoide diseñado para someterse a una evaluación de campo conforme a las normas de seguridad industrial de la OSHA. La compañía también participa en iniciativas para establecer estándares de seguridad para robots humanoides en Estados Unidos, Canadá y a través de la Organización Internacional de Normalización (ISO).

Digit 5
Los actuadores cicloidales patentados de Agility Robotics aumentaron en un 40% la capacidad de carga del robot. (Agility Robotics/YouTube)

En este desarrollo, NVIDIA se convirtió en el primer socio de lanzamiento del conjunto de tecnologías de seguridad de Digit 5. Agility utiliza las plataformas IGX Thor y Halos for Robotics de la compañía de semiconductores para desarrollar un nuevo controlador de seguridad y un proceso de certificación.

El hardware modular apunta a distintas tareas de almacén

Digit 5 cuenta con 30 motores cuyos controles se activan aproximadamente mil veces por segundo. Sus pinzas cumplen con la norma ISO y pueden sustituirse por otras herramientas, entre ellas una mano con forma de garra diseñada para manipular contenedores de gran tamaño.

El software Agility Arc conecta al robot con los sistemas de almacén o producción y coordina su funcionamiento con cintas transportadoras y robots móviles autónomos. Esta combinación podría permitir que una sola máquina realice tareas que van desde el despaletizado hasta el paletizado.

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Cámaras, sensores de profundidad y unidades inerciales permiten al robot detectar personas y ajustar su movimiento. (Agility Robotics/YouTube)

La producción se concentrará en las instalaciones de RoboFab

Agility Robotics informó que, a mayo de 2026, contaba con más de 300 millones de dólares en compromisos condicionales para Digit 5. El acceso anticipado al robot está previsto para la primera mitad de 2027, seguido de una mayor disponibilidad hacia finales de ese mismo año.

La fabricación se llevará a cabo en las instalaciones RoboFab de la compañía, que cuentan con una superficie de 70.000 pies cuadrados y una capacidad de producción de hasta 10.000 robots al año.

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