Crimen y Justicia

Un joven denunció que le robaron la moto y el celular para cobrarse una deuda: detuvieron a una policía y otros dos sospechosos

El caso ocurrió en Rosario. La mujer cumple funciones en el Comando Radioeléctrico de Casilda

Una oficial de Policía y dos hombres fueron detenidos tras la denuncia de un joven por amenazas y robo
Una oficial de Policía y dos hombres fueron detenidos tras la denuncia de un joven por amenazas y robo
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Un joven de 25 años denunció que dos hombres ingresaron a su casa en la ciudad de Rosario, lo amenazaron y le robaron una moto y un celular por una deuda económica. Tras un operativo, fueron detenidos dos sospechosos y una oficial de Policía que, según el parte del procedimiento, fue localizada en la vivienda donde hallaron los objetos denunciados como robados.

El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles en una casa de calle Bolivia al 100. La víctima, identificada como L.E.M., relató que dos hombres llegaron en un Chevrolet Agile blanco para reclamarle dinero por un préstamo que había solicitado hace tiempo atrás y aún no había pagado.

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De acuerdo con fuentes policiales, los sospechosos le advirtieron que efectuarían disparos contra la vivienda si no entregaba el dinero. Sin embargo, en medio de la situación, luego entraron a la propiedad y uno de ellos intentó atacarlo dos veces con un destornillador, sin llegar a herirlo.

El celular de la víctima y el destornillador con el que lo habrían amenazado
El celular de la víctima y el destornillador con el que lo habrían amenazado

Los hombres finalmente se retiraron con una moto Motomel Skua 250 gris, con llantas doradas, y un celular celeste. Ante las autoridades, el denunciante afirmó que reconoció a uno de los presuntos autores como Juan Daniel Ruiz Díaz, de 26 años.

Tras ello, los agentes fueron hasta una casa de calle Esquiú al 6100, donde vieron un auto con características similares al señalado por la víctima y la moto que había sido denunciada como robada.

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Al inspeccionar el lugar, en un pasillo se encontraron con Gisela Dora Ruiz Díaz, de 42 años. Según el reporte policial, la mujer tenía un arma de fuego en la mano y, al advertir la presencia de los agentes, intentó subir de inmediato a la planta alta de la casa a través de una escalera tipo caracol.

La vivienda donde se produjeron los arrestos
La vivienda donde se produjeron los arrestos

Los efectivos la siguieron y la detuvieron. Luego, ingresaron a la propiedad y arrestaron a Darío Fernando Albelo, de 53 años, y a Ruiz Díaz.

Durante el procedimiento, la mujer amenazó a los uniformados y luego afirmó que era oficial de Policía en actividad, con funciones en el Comando Radioeléctrico de Casilda. La policía secuestró su arma reglamentaria, una Bersa Thunder Ultra Compact calibre 9 milímetros con 13 cartuchos, además de una credencial policial. También el Chevrolet Agile y la Motomel Skua.

En la vivienda además fueron incautados un teléfono de la misma marca y color que el denunciado por la víctima y un destornillador.

El arma reglamentaria de la oficial detenida
El arma reglamentaria de la oficial detenida

Los tres detenidos fueron trasladados a la Seccional 12ª y quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa por robo calificado y amenazas.

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