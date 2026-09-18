El Salvador: Detienen a sujeto que admitió haber escapado y dejado sin auxilio a su acompañante tras accidente de tránsito

La PNC de El Salvador capturó a Luis Alfredo V., de 24 años, por escapar tras un accidente de tránsito y dejar sin auxilio a su acompañante. (Cortesía: PNC de El Salvador/Cruz Verde San Pablo Tacachico)

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La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador informó este jueves sobre la detención de Luis Alfredo V., de 24 años, quien admitió que escapó, tras un accidente de tránsito, y dejó sin auxilio al hombre que viajaba con él en una motocicleta.

El caso salió a la luz después de que el cuerpo de la víctima fuera encontrado el miércoles en una cuneta ubicada en el cantón Talcualuya, en San Juan Opico, La Libertad Centro.

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Según la versión difundida por la PNC por medio de sus canales oficiales, las diligencias de Inspecciones Oculares permitieron establecer que el fallecido viajaba como pasajero de una motocicleta. La investigación identificó a Luis Alfredo V. como el conductor de la moto.

De acuerdo con la institución, el individuo reconoció que el hombre lo acompañaba cuando ocurrió el accidente. Tras el impacto o la caída, el ahora capturado se retiró del lugar sin brindar ayuda al pasajero.

Por tal motivo, el joven será remitido por los delitos de homicidio culposo y omisión del deber de socorro, informó la Policía. La responsabilidad penal del acusado deberá ser determinada durante el proceso judicial correspondiente.

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La investigación de Inspecciones Oculares estableció que la víctima viajaba como pasajero en una motocicleta al momento del accidente. (Cortesía: PNC de El Salvador/Cruz Verde San Pablo Tacachico)

El cuerpo de la víctima fue hallado en una cuneta

La alerta se conoció durante la tarde del miércoles, cuando habitantes del caserío El Ángel, ubicado en el cantón Talcualuya, reportaron que había una persona en estado desconocido dentro de una cuneta de un establo de la zona.

La seccional de Cruz Blanca Salvadoreña de San Pablo Tacachico indicó que recibió una llamada a las 14:00 horas. Sus socorristas se desplazaron hacia la vuelta de El Ángel y encontraron a un hombre que ya había fallecido. Sus documentos permitieron identificarlo como Noel Serrano, de 32 años.

En ese momento, el reporte de la entidad de socorro apuntó a un aparente accidente de tránsito. En el área se encontró un casco de protección y otras pertenencias personales de la víctima, aunque no había ninguna motocicleta o vehículo en las cercanías.

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Esa ausencia alimentó desde el inicio la hipótesis de que el conductor involucrado había abandonado el sitio después del accidente. La PNC confirmó esa línea de investigación al anunciar la captura del supuesto responsable.

El detenido admitió ante la PNC que sufrió el accidente vial con la víctima y luego se retiró del lugar sin brindar ayuda. (Cortesía: PNC de El Salvador/Cruz Verde San Pablo Tacachico)

De igual manera, la autoridad policial indicó que el trabajo técnico en la escena permitió reconstruir parte de lo ocurrido. La víctima no caminaba por el sector ni se encontraba sola cuando sufrió el accidente, sino que viajaba como acompañante en la motocicleta conducida por Luis Alfredo V..

La PNC también sostuvo que el detenido confesó que el fallecido iba con él y que ambos tuvieron un accidente vial. La institución no informó qué causó el percance, si hubo otro vehículo involucrado ni cuánto tiempo transcurrió entre el accidente y el hallazgo del cuerpo.

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La acusación por homicidio culposo se relaciona con una muerte causada sin intención, aunque bajo circunstancias que pueden implicar imprudencia, negligencia o incumplimiento de normas. En tanto, la omisión del deber de socorro se vincula con no asistir a una persona que requiere ayuda urgente.