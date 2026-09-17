Música de las Guerreras K-pop: ranking de sus canciones más populares en Spotify

"Golden", interpretada por HUNTR/X, encabeza el ranking de canciones más escuchadas de la banda sonora en Spotify. (Reuters)

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Más de un año después del estreno mundial de ‘Las guerreras K-pop’ el 20 de junio de 2025 en Netflix, la banda sonora de la película continúa entre las más reproducidas en Spotify.

Top 5 de las canciones más populares de ‘Las guerreras K-pop’

Este es el ranking de sus cinco temas más populares:

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1. Golden (HUNTR/X): himno principal de la película. Pista pop inspiracional centrada en el empoderamiento personal, que aborda dejar de esconderse, romper con patrones del pasado y abrazar la identidad propia. Dentro del universo transmedia, el tema llevó al grupo ficticio a ganar un premio Grammy en 2026, la primera vez que una canción de K-pop surgida de una película obtiene este galardón.

2. Soda Pop (Saja Boys): tema pop pegadizo y enérgico. En la superficie, la letra compara la atracción y la fama con una bebida adictiva, mientras su ritmo hipnótico encubre las intenciones demoníacas del grupo rival bajo una fachada inofensiva.

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"Soda Pop", de los Saja Boys, ocupa el segundo lugar del listado con su ritmo pegadizo y energético. (Netflix)

3. Your Idol (Saja Boys): actuación climática del grupo antagonista. Musicalmente se presenta como un éxito sobre la devoción y la relación obsesiva entre ídolos de K-pop y sus seguidores, aunque en la trama funciona como un ritual oscuro para capturar las almas de los fans y convocar al rey demonio.

4. How It’s Done (HUNTR/X): tema con fuerte presencia de rap que sirve como carta de presentación del grupo. La letra combina la vida de las protagonistas como estrellas con su faceta secreta de cazadoras de demonios, en tono de demostración de poder y superioridad en batalla.

5. What It Sounds Like (HUNTR/X): tema final de la película. Balada pop centrada en la aceptación de las propias heridas y en encontrar belleza en las “piezas rotas” de uno mismo, con un mensaje sobre revelar la voz interior real y dejar atrás las fachadas.

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"Your Idol" funciona como la actuación climática del grupo rival dentro de la trama de la película. (Reuters)

Récords históricos en Billboard

Más allá del ranking en Spotify, la banda sonora de ‘Las guerreras K-pop’ encabezó el Billboard 200 y acumuló miles de millones de reproducciones en todo el mundo. La producción se convirtió en la primera banda sonora de una película en lograr cuatro canciones simultáneas en el Top 10 del Billboard Hot 100, un dato que refleja el alcance de su impacto musical a nivel de industria.

“Golden” permaneció durante semanas en el primer puesto del Billboard Global 200 y generó desafíos virales en redes sociales, una repercusión que consolidó su lugar como el tema más destacado de la franquicia.

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El título más visto en la historia de Netflix

En paralelo al éxito musical, ‘Las guerreras K-pop’ registró una permanencia de 63 semanas consecutivas, más de nueve meses, en el Top 10 global de Netflix, superando tanto a producciones de acción real como de animación. Esta cifra la posicionó como el título original más visto en la historia de la plataforma.

Las guerreras K-pop acumuló 63 semanas en el Top 10 global de Netflix, un récord histórico para la plataforma. (Netflix)

La cinta se distingue por su representación de la cultura coreana, con integración de costumbres, mitología y escenas cotidianas que evitan los estereotipos occidentales. Los personajes principales, Rumi, Mira y Zoey, conectan con el público a través de sus conflictos personales, mientras las secuencias musicales refuerzan el peso emocional de la historia.

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Durante la temporada de premios de 2026, ‘Las guerreras K-pop’ obtuvo diez premios Annie en la categoría de animación y alcanzó su reconocimiento máximo al ganar el Óscar a la Mejor Película de Animación.

El fenómeno trascendió la pantalla y el streaming musical: tras agotar entradas en funciones especiales y versiones para cantar en cines de tres continentes, la película superó los 24,9 millones de dólares en taquilla. Durante 2026, la franquicia continuó su expansión con incursiones en videojuegos y cartas tácticas, en el marco de la inversión de Netflix en contenidos coreanos.