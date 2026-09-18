Rescataron a ocho personas que quedaron bajo escombros tras un deslizamiento en Guatemala

Un deslizamiento de tierra dejó atrapada a una familia guatemalteca dentro de su vivienda en Chichicastenango, Quiché, Guatemala. (Bomberos Voluntarios)

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Momentos de angustia vivió una familia guatemalteca al quedar atrapada dentro de su vivienda, luego que un deslizamiento de tierra soterrara parte de la residencia construida con láminas y madera.

Tras lo ocurrido, ocho personas, entre ellas varios menores de edad, que dormían tras las jornada diaria, quedaron bajo los escombros de la estructura.

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Sus gritos de auxilio alertaron a los vecinos que acudieron de inmediato para tratar de ayudarlos, además de llamar a los cuerpos de socorro.

La emergencia fue atendida por Bomberos Voluntarios quienes, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), lograron rescatar a la familia completa.

El derrumbe destruyó más del 50% de la vivienda en el sector 5 Plato Grande del cantón Chupol, en Chichicastenango. (PNC de Guatemala)

Técnicos de Emergencia Médica les brindaron atención prehospitalaria a todos. Según se informó, ninguno resultó herido, solo una persona presentaba crisis nerviosa, pero fue atendida en el lugar.

El hecho ocurrió la madrugada de este jueves 17 de septiembre en el sector 5 Plato Grande, del cantón Chupol, del municipio de Chichicastenango, departamento de Quiché, a unos 143 kilómetros de la Ciudad de Guatemala.

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Más del 50% de la vivienda quedó destruida. La mayoría de las pertenencias de familia quedaron bajo los escombros.

Un deslizamiento de tierra dejó atrapada a una familia guatemalteca dentro de su vivienda en Chichicastenango, Quiché. (Bomberos Voluntarios)

Mientras que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) acudió al lugar para realizar una evaluación de daños y un análisis de las necesidades.

Zona de riesgo

Reportes oficiales revelan que los sectores colindantes entre los kilómetros 102 y 107, cercanos a las aldeas Chupol y Agua Escondida, de Chichicastenango, reportan constantes desprendimientos de rocas, colisiones asociadas al asfalto mojado y derrumbes parciales que obstruyen el paso por las carreteras.

Parte de los factores de riesgo consisten en que el suelo de Quiché sufre un efecto drástico; tras períodos de sequía prolongada, la tierra se reseca tanto que pierde cohesión. Al llegar los primeros aguaceros fuertes, el terreno es incapaz de absorber el agua rápidamente, lo que genera desmoronamientos inmediatos en laderas y lomas.

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Municipios como Chajul, Chicamán, Chichicastenango y la cabecera de Santa Cruz del Quiché se encuentran bajo constante monitoreo en los Mapas de Riesgo de CONRED debido a su alta susceptibilidad de masa.

A inicios de septiembre, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reportó derrumbes en el caserío Chacaguex, Sacapulas, bloqueando la ruta Ruta Nacional, además de inundaciones repentinas en San Andrés Sajcabajá debido al fenómeno de El Niño, dejando a decenas de personas afectadas.

Técnicos de Emergencia Médica atendieron a los sobrevivientes y reportaron que solo una persona presentó crisis nerviosa. (PNC de Guatemala)

Lluvias intensas

De acuerdo con los reportes del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), las precipitaciones han sido constantes en las zonas montañosas de Quiché, lo que ha generado una saturación en los suelos, provocando un aumento de peso y reduciendo la fricción interna de la tierra.

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Según el último reporte de la Conred, en lo que va de la época de lluvia 38.228 familias han sido afectadas y 9.788 han resultado damnificadas.

Además, indicaron que 9.311 viviendas han sufrido daños moderados, 198 daño severo, 279 daño leve y 355 se encuentran en riesgo.