Problemas con nuevo sistema de pagos desatan huelga de más de 4,300 funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social

Un total de 4,355 funcionarios de la CCSS se había incorporado al movimiento de huelga hasta las 3:00 p. m. de este jueves. Crédito: SINAE Afines

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La huelga nacional convocada por organizaciones sindicales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) alcanzó este jueves a 4,355 funcionarios, según el corte institucional realizado a las 3:00 p. m., en medio de un conflicto originado por denuncias de trabajadores que aseguran haber recibido salarios incompletos, atrasados o incluso pagos en cero durante los últimos meses.

El movimiento comenzó a las 6:00 a. m. de este jueves 17 de septiembre y está previsto que se extienda durante 24 horas, hasta las 6:00 a. m. del viernes, abarcando los tres turnos laborales de la institución.

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Entre los hospitales nacionales, el San Juan de Dios registró la mayor participación, con 752 funcionarios en huelga. Le siguieron el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, con 435, y el Hospital México, con 243 trabajadores.

Sin embargo, detrás de las cifras de participación existe un conflicto que comenzó meses antes.

Los sindicatos atribuyen la protesta a problemas surgidos después de que la CCSS pusiera en funcionamiento, desde la primera bisemana de julio de 2026, el Sistema Integrado de Gestión de las Personas (SIPE), plataforma utilizada para procesos relacionados con la gestión del personal y las remuneraciones.

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De acuerdo con el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae Afines), hay funcionarios que durante julio y agosto recibieron pagos de manera parcial, tardía o no los recibieron, una situación que, según los gremios, también amenaza con extenderse durante septiembre.

Los sindicatos sostienen que la implementación del nuevo sistema se realizó sin un periodo piloto suficiente y denuncian que las inconsistencias han afectado a trabajadores en propiedad, interinos, personas que cubren días libres, plazas vacantes y funcionarios que asumieron ascensos.

El Hospital San Juan de Dios contabilizó 752 trabajadores en huelga, seguido por el Calderón Guardia, con 435, y el Hospital México, con 243. Crédito: SINAE Afines

Trabajadores denuncian hasta tres meses con problemas de pago

Según el secretario general de Sinae Afines, Lenin Hernández, algunos funcionarios acumulan entre dos y tres meses sin recibir de manera completa su salario, provocando dificultades para cubrir alquileres, alimentación, servicios públicos, transporte y otras obligaciones familiares.

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Los gremios incluso han denunciado casos de trabajadores que recurrieron a rifas, colectas, ayuda de compañeros y préstamos informales para enfrentar la falta de dinero mientras se corrigen las inconsistencias.

“No nos complace, pero es la medida última y necesaria a la que nos ha obligado la administración de la CCSS”, declaró Hernández al anunciar la protesta.

De acuerdo con las organizaciones sindicales, la huelga fue convocada después de agotar gestiones administrativas y considerar que no existían propuestas suficientes para evitar que continuaran presentándose problemas con los pagos.

Además de Sinae Afines, en la convocatoria participan organizaciones como el Sindicato Nacional de Servicios de Salud (Sinass), el Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (Sifupcr), la Federación Costarricense de Trabajadores de la Seguridad Social (Fectsalud) y la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE).

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Los representantes sindicales han insistido en que el reclamo salarial es el principal motivo del movimiento y aseguraron que los servicios esenciales, entre ellos emergencias y cuidados intensivos, permanecerían cubiertos durante la protesta.

Los sindicatos atribuyen la protesta a problemas en el pago de salarios registrados desde julio, después de la entrada en funcionamiento del SIPE. Crédito: SINAE Afines

CCSS reconoce casos pendientes, pero asegura que la mayoría recibe su salario

La administración de la Caja sostiene una posición distinta sobre la magnitud del problema.

La institución aseguró que la mayoría de sus trabajadores continúa recibiendo las remuneraciones dentro de los ciclos ordinarios de pago, aunque reconoció que existen expedientes que requieren correcciones.

Según información institucional divulgada este jueves, se habían identificado más de 483 casos que necesitaban revisión administrativa, actualización de registros o normalización dentro de los sistemas.

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La gerente administrativa de la institución, Gabriela Artavia Monge, aseguró que continúan trabajando sobre los expedientes pendientes.

“Nuestros esfuerzos están concentrados en resolver los casos pendientes y en fortalecer los controles para prevenir situaciones similares”, señaló.

La CCSS informó además que en el Hospital Calderón Guardia se habían resuelto más de 400 casos, cuyos pagos serían incorporados durante la segunda bisemana de septiembre. También mantiene acompañamiento técnico en otros establecimientos, incluido el Hospital México.

La CCSS asegura que mantiene en revisión más de 483 casos que requieren ajustes administrativos o actualización de información. Crédito: SINAE Afines

Huelga afectó cirugías y otros servicios

El movimiento tuvo repercusiones sobre la operación de centros médicos desde las primeras horas.

Con datos correspondientes a las 10:00 a. m., la CCSS reportó la suspensión de 202 de las 409 cirugías programadas para este jueves, equivalente aproximadamente al 49% de los procedimientos previstos.

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Además, 68 de las 148 salas quirúrgicas disponibles permanecieron sin utilizarse, mientras 80 continuaron funcionando. Entre los centros con mayor afectación estuvieron los hospitales Max Peralta, San Rafael de Alajuela, San Juan de Dios, Nacional de Niños y San Vicente de Paúl.

En el Hospital Calderón Guardia, por ejemplo, la farmacia de consulta externa suspendió la atención durante la jornada por falta del personal necesario y priorizó los servicios de hospitalización y emergencias.

La Dirección Jurídica de la Caja acudió al Juzgado de Trabajo para solicitar la reincorporación de los funcionarios que participan en el movimiento. Crédito: SINAE Afines

Caja pide reincorporación ante un juzgado

Mientras aumentaba la cantidad de trabajadores participantes, la Dirección Jurídica de la CCSS acudió al Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José para presentar una solicitud de reincorporación a labores.

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La gestión quedó registrada bajo el expediente 26-0001546-2024-LA, según informó la institución.

Con esta acción, la Caja busca que la autoridad judicial intervenga respecto de los funcionarios que permanecen incorporados al movimiento.