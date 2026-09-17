El reto de Antonela Roccuzzo a Thiago Messi que se volvió viral en pleno festejo del Inter Miami

Antonela retó a Thiago durante la celebración de Inter Miami y el video causó furor

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Lejos de los flashes o las celebraciones por el nuevo título que Lionel Messi consiguió con el Inter Miami, Antonela Roccuzzo vivió una situación que mostró su lado más humano y maternal y pronto se volvió viral en redes sociales.

Mientras el plantel compartía los festejos tras la consagración ante Cruz Azul, Thiago Messi apareció en el campo junto a su madre y sus hermanos, Mateo y Ciro. El hijo mayor del futbolista estaba descalzo, un detalle que Antonela advirtió en medio de la ceremonia.

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Las cámaras registraron el momento en que Roccuzzo se acercó a Thiago y le señaló que no tenía calzado. El breve intercambio ocurrió ante la mirada de los presentes y se sumó a las imágenes familiares que dejó la noche del título.

La escena se difundió en las redes sociales, donde varios usuarios repararon en la reacción de Antonela. El gesto cotidiano de la madre de Thiago contrastó con el contexto de una celebración deportiva y concentró numerosos comentarios.

Antonela Roccuzzo vivió una situación familiar durante los festejos del título que Lionel Messi consiguió con Inter Miami

Luego de la definición, la familia de Messi acompañó al capitán de Inter Miami durante la entrega del trofeo. Antonela, Thiago, Mateo y Ciro se ubicaron junto al jugador en el campo, entre abrazos, fotos y saludos con los integrantes del equipo.

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Antes de la ceremonia, Lionel se acercó a sus hijos para abrazarlos. Thiago fue el primero en recibirlo, aunque procuró no apoyarse demasiado sobre su padre, que acababa de disputar el encuentro.

Poco después, Ciro Messi le acarició la espalda a Lionel, llevó su mano a la nariz y expresó una mueca ante el olor a transpiración. La reacción hizo reír a Messi, quien respondió con una carcajada frente a la ocurrencia de su hijo menor.

El video también tuvo amplia circulación en las redes. Entre los mensajes que dejaron los usuarios aparecieron frases como “Lo que yo daría por oler a Messi”, “Qué tierno cómo se ríe Leo” y “Que Ciro diga a qué huele Messi”.

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Antonela Roccuzzo se relaja en una tumbona flotante dentro de una piscina, vistiendo un bikini rojo y gafas de sol, durante sus vacaciones

Así, los festejos de Inter Miami dejaron imágenes del título conseguido por Messi y una serie de escenas familiares que tuvieron a Antonela, Thiago y Ciro entre los protagonistas.

En los últimos meses, Antonela Roccuzzo amplió la actividad en sus cuentas de Instagram y TikTok, donde alterna publicaciones sobre su vida cotidiana con contenidos vinculados a la lectura. Uno de sus últimos videos reunió escenas de una jornada de navegación por las costas de Miami y recibió reacciones de sus seguidores, entre ellas la de Lionel Messi.

La empresaria utilizó la publicación para despedir el verano. El video comenzó con la frase “Eso que se siente en verano…” sobre una imagen de sus pies descalzos, con sandalias blancas, frente al agua transparente y el fondo arenoso.

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La familia de Messi acompañó al capitán de Inter Miami en la entrega del trofeo tras la definición del título (RS Fotos)

Las tomas siguientes mostraron distintos pasajes del recorrido en lancha. El cielo cubierto y el perfil urbano de Miami aparecieron como fondo, junto con imágenes del muelle y de las aguas abiertas alrededor de la embarcación.

En una de las secuencias, Roccuzzo realizó una parada de manos sobre la cubierta blanca de la lancha. Vestía una bikini roja y extendió las piernas hacia arriba durante el ejercicio.

El paseo también dejó un cruce con delfines que nadaban junto a la estela de espuma de la embarcación. Más adelante, el video mostró a uno de los hijos de la pareja en el agua, con equipo de snorkel, durante una parada en una zona de tonalidades turquesas.

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Semanas antes, Antonela había compartido en Instagram un carrusel con autorretratos y detalles de su vivienda. En una de las fotos posó frente a un espejo de gran tamaño que dejaba ver un pasillo con techo circular iluminado y puertas blancas a los costados. Otra imagen fue tomada en un baño con revestimientos oscuros.