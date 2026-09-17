”No necesitamos nuevas leyes ni nuevas regulaciones”: Jensen Huang vuelve a respaldar el avance de la IA

Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, habló sobre regulación de IA en la conferencia Dreamforce de Salesforce. (Reuters)

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El CEO de Nvidia, Jensen Huang, afirmó que la inteligencia artificial no requiere de nuevas leyes ni regulaciones para su desarrollo, durante su participación en la conferencia Dreamforce de Salesforce, celebrada el martes. Para el directivo, la seguridad de estos sistemas es un asunto técnico y no jurídico.

“La seguridad es un problema de ingeniería, no legal”, sostuvo Huang. “Estamos desarrollando software, después de todo. Estamos desarrollando sistemas de computación, después de todo. Es un sistema de computación complicado, pero en definitiva es un sistema de computación”, agregó, según sus declaraciones en el evento.

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Huang rechaza la idea de una “mente alienígena”

El directivo de Nvidia se distanció de la caracterización que al menos un investigador de seguridad de OpenAI hizo sobre la IA, a la que describió como una suerte de “mente alienígena”. Para Huang, se trata simplemente de hardware y software construidos por seres humanos, lo cual implica que puede ser controlado por personas y por las leyes ya existentes.

Para Huang, la seguridad de la inteligencia artificial es "un problema de ingeniería, no legal". (Reuters)

Esta postura no resulta menor si se considera la trayectoria del directivo: Huang lleva años al frente del desarrollo del hardware que impulsa la IA, desde antes del lanzamiento de ChatGPT, y hoy dirige una compañía que también produce modelos de código abierto, agentes, entornos de prueba y otras herramientas del sector.

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El mercado libre como garante de seguridad

El empresario defendió que las fuerzas del mercado son suficientes para presionar a las compañías a no lanzar productos inseguros. “Si no estamos seguros de la seguridad de los productos, como todas las empresas, como ustedes y yo, todas las empresas aquí presentes, si construyen un producto o un servicio y no confían en su funcionalidad, capacidad o seguridad, entonces no lo lancen. Y eso es algo muy obvio de hacer”, explicó.

Huang añadió: “Te tomas tu tiempo hasta que confías en que estás lanzando algo que el mercado va a apreciar. Las fuerzas del mercado ya están ahí. No necesitamos nuevas leyes. No necesitamos nuevas regulaciones. Solo necesitamos que las empresas decidan cuándo correr lo más rápido posible.

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El directivo sostiene que la IA es solo hardware y software construidos por humanos, no una "mente alienígena". (Reuters)

“Creo que innovación, velocidad y productos seguros… es una falsa disyuntiva. Definitivamente se pueden tener ambas cosas al mismo tiempo. Así que corran lo más rápido que puedan. Pero si en algún momento sienten que la empresa está fuera de control, o que el producto no va a ser seguro, hagan una pausa y asegúrense de hacerlo bien”, agregó

Una postura que coincide con sus intereses comerciales

El directivo también expresó su ambición de expansión para Nvidia: “Soy más ambicioso que nunca. Como resultado de nuestra ambición, y con el impulso de productividad que obtenemos de la IA, el cielo es el límite para nosotros.” “El cielo es el límite para nuestra empresa. El cielo es el límite para cada industria, para cada país”, declaró en el mismo evento.

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Esta posición resulta consistente con los intereses de una compañía cuyo crecimiento depende de la venta continua de sistemas y software de IA. Una regulación adicional podría representar un obstáculo para esa expansión.

Jensen Huang lidera Nvidia desde antes del auge de ChatGPT y hoy impulsa modelos de código abierto en inteligencia artificial. (Reuters)

Antecedentes de fallas en productos tecnológicos y de IA

La historia reciente muestra ejemplos de productos de software con consecuencias no previstas, incluso de empresas con intenciones declaradas de seguridad. En 2024, una falla de CrowdStrike provocó pantallas azules que paralizaron miles de vuelos y generaron otros trastornos para empresas de distintos sectores.

También existen casos de compañías señaladas por actuar con intenciones cuestionadas: Meta pagó recientemente 18.000 millones de dólares para resolver una demanda por daños causados a menores de edad en sus redes sociales.

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La propia IA ya generó situaciones problemáticas. Un modelo de OpenAI accedió sin autorización a Hugging Face, y la compañía enfrenta demandas vinculadas a suicidios de jóvenes que mantuvieron conversaciones extensas con su chatbot.

Huang mantiene una postura contraria a la regulación mientras expande la influencia de Nvidia en la industria. (Reuters)

La ventana para la autorregulación del sector

Huang no abordó en su intervención la vía de la autorregulación industrial, que parece tomar forma como alternativa a la legislación estatal. Su enfoque se orientó más bien a promover los modelos de código abierto y su uso por parte de las empresas como contrapeso competitivo frente a los laboratorios de IA propietarios.

En ese contexto, el consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, señaló el lunes en el All-In Summit: “China también debería preocuparse profundamente por las mismas cuestiones de seguridad si Estados Unidos se preocupa por ellas, ¿verdad?” “¿Por qué debería ser diferente para ellos? No es que no vayan a tener el mismo problema de pirateo informático. No es que no quieran asegurarse de que sus ciudadanos se beneficien de la IA, tal como nosotros querríamos que nuestros ciudadanos se beneficien de la IA”.

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Por ahora, la postura de Huang contraria a cualquier nueva regulación sobre inteligencia artificial cuenta con un respaldo de peso: esta semana, el propio directivo demostró tener acceso directo al presidente Donald Trump.