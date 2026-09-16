Paramount ya tiene fecha para negociar su fusión con Warner Bros

Paramount Skydance y el fiscal general de California, Rob Bonta, negociarán los días 14 y 15 de octubre por orden de un tribunal. (Reuters)

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Paramount Skydance y el fiscal general de California, Rob Bonta, se reunirán los días 14 y 15 de octubre próximo en una mediación ordenada por un tribunal para intentar destrabar la demanda antimonopolio que frena la fusión de 111.000 millones de dólares con Warner Bros. Discovery (WBD). El encuentro busca resolver la disputa legal presentada por 12 estados del país contra la operación que uniría bajo un mismo techo a HBO, CBS, CNN, TBS, Food Network, Comedy Central y los estudios Paramount y Warner Bros.

Según documentos judiciales a los que tuvo acceso la agencia EFE, la orden judicial establece que ambas partes deberán abordar “sus objetivos de conciliación, cualquier obstáculo que perciban para la conciliación, si disponen de suficiente información para debatir la conciliación y, en caso contrario, qué información adicional necesitan”, además de explorar la posibilidad de una resolución alternativa de la controversia.

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Una reunión previa terminó en acusaciones cruzadas

Bonta tenía prevista una reunión con los ejecutivos de Paramount a finales de agosto, pero canceló las conversaciones de forma abrupta tras acusar al conglomerado de haber filtrado a la prensa detalles de una charla que ambos mantuvieron días antes. De acuerdo con el diario Los Angeles Times, el fiscal calificó la maniobra de la compañía como un intento de “jugar con las reglas” al violar un acuerdo de confidencialidad y difundir información engañosa.

Bonta canceló una reunión previa en agosto tras acusar a Paramount de filtrar detalles de una conversación confidencial a la prensa. (Reuters)

Tras el incidente, ambas partes manifestaron públicamente su interés en retomar el diálogo para alcanzar un acuerdo extrajudicial. El nuevo encuentro de octubre se produce en medio de las presiones que ejerce Paramount para acelerar el proceso, así como de las advertencias recientes de su cúpula directiva sobre una eventual salida de sus operaciones de California si la disputa legal continúa bloqueando la transacción. La compañía tenía intención de notificar tanto a la alcaldía de Los Ángeles como al propio Bonta sobre el anuncio de esa mudanza, aunque ese aviso no se había concretado hasta el momento, según informó el portal TMZ.

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El Departamento de Justicia respalda a Paramount

La disputa legal ha generado tensiones adicionales dentro del propio Gobierno estadounidense. Bonta presentó la demanda junto a otros 11 fiscales generales demócratas en julio, un mes después de que el Departamento de Justicia aprobara la fusión sin exigir condiciones, decisión que el fiscal californiano señaló como una muestra de que las autoridades federales no estaban cumpliendo con su función de hacer valer las leyes antimonopolio.

Esta semana, el propio Departamento de Justicia tomó partido a favor de Paramount. En un escrito presentado el martes, la agencia federal argumentó que tiene un “interés fuerte” en la correcta aplicación de las leyes antimonopolio y sostuvo que los estados demandantes actuaron como “personas privadas”, lo que las obliga a superar exigencias legales más altas que las que enfrentaría el propio Gobierno federal.

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El Departamento de Justicia respaldó esta semana la postura de Paramount y pidió que los estados demandantes depositen una fianza de 1.880 millones de dólares. (Reuters)

El organismo también solicitó al juez que obligue a California, al resto de los estados y al Sindicato de Guionistas de América (WGA) a depositar una fianza de 1.880 millones de dólares, monto que cubriría las tarifas que Paramount debería pagar a los accionistas de Warner Bros. Discovery si el acuerdo no se cierra antes del 1 de octubre.

Paramount había aceptado este año esas penalizaciones por demora, conocidas como “ticking fees”, confiada en que la operación superaría sin contratiempos la revisión regulatoria. La oficina de Bonta indicó el miércoles que mantiene su postura contraria a asumir esa fianza. Una audiencia sobre este punto específico está fijada para el 24 de septiembre.

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El peso del mercado cinematográfico en la disputa

La oposición de los estados demandantes se sustenta en el impacto que tendría la fusión sobre la concentración del mercado. Según la querella, la operación otorgaría a la compañía resultante cerca del 27% del mercado de distribución cinematográfica y más del 30% en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar el dominio en el negocio de canales básicos de televisión por cable.

David Ellison lidera la operación, que ya cuenta con el aval de más de 65 reguladores internacionales. (Reuters)

El juicio antimonopolio quedó fijado para el 2 de marzo de 2027, fecha que representó un revés para Paramount, que había solicitado iniciar el proceso en noviembre con el argumento de que una demora prolongada pone en riesgo la viabilidad de la fusión.

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El director legal de la compañía, Makan Delrahim, encabeza la campaña para sacar adelante el acuerdo con Warner Bros. Discovery. Delrahim ocupó el cargo de jefe de la división antimonopolio del Departamento de Justicia durante la primera administración de Donald Trump, período en el que lideró un intento fallido de bloquear la adquisición de Time Warner Inc. por parte de AT&T en 2018.

La operación liderada por David Ellison ya cuenta con el respaldo de más de 65 reguladores internacionales, y Paramount espera que la dirección de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) apruebe un esquema de propiedad extranjera que otorgaría a familias reales de Medio Oriente una participación accionaria cercana al 50% en la compañía fusionada. La demanda de Bonta constituye, por el momento, el último obstáculo pendiente para cerrar el acuerdo.

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