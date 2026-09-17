Guatemala

Un guatemalteco muere y dos más resultan heridos tras la caída del Helicóptero de noticias de NBC4 en Chatsworth

Tenía 29 años, era de Cuilapa y estaba de visita cuando todo se precipitó. El impacto desató un incendio que alcanzó vehículos y carga. En Guatemala, su nombre empezó a resonar de otra forma

Dos guatemaltecos resultaron heridos en el desplome del helicóptero de NBC4 en Los Ángeles y recibieron el alta, confirmó la Cancillería de Guatemala.
Edy Gutiérrez Mejía, un guatemalteco de 29 años, murió tras la caída de un helicóptero de noticias en Chatsworth, al noroeste de Los Ángeles. (Municipalidad de Cuilapa)
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Edy Gutiérrez Mejía, guatemalteco de 29 años, murió la noche del 15 de septiembre al caer un helicóptero de noticias en Chatsworth, al noroeste de Los Ángeles, mientras la aeronave cubría un choque de tránsito que ya había dejado tres víctimas mortales.

Otros dos guatemaltecos resultaron heridos tras el desplome y fueron hospitalizados. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala confirmó que ambos recibieron atención médica y obtuvieron el alta.

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El accidente del helicóptero provocó un incendio que afectó contenedores de carga y cuatro vehículos en Chatsworth. (KABC, filial de ABC, vía REUTERS)
El accidente del helicóptero provocó un incendio que afectó contenedores de carga y cuatro vehículos en Chatsworth. (KABC, filial de ABC, vía REUTERS)

La aeronave cayó cerca del lugar donde una camioneta había impactado contra un autobús de pasajeros. La colisión de tránsito dejó tres muertos y la Policía de Los Ángeles arrestó a una mujer por ese hecho.

Seis muertes entre el choque vial y la caída de la aeronave

El helicóptero pertenecía a NBC4 y transportaba a la reportera Eliana Moreno, de 38 años, y al piloto George Marciniw, quien tenía 30 años de experiencia. Ambos fallecieron en el accidente, confirmó la cadena.

Un hombre y una mujer sonrientes posan en primer plano con un helicóptero blanco de noticias y una pista asfaltada de fondo
Eliana Moreno y George Marciniw perdieron la vida durante la cobertura de un accidente entre un autobús y una SUV en Los Ángeles. (George Marciniw / Facebook)

Gutiérrez Mejía se encontraba en tierra cuando ocurrió el impacto. Un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles lo identificó como la tercera víctima fatal del desplome.

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La caída provocó un incendio que afectó contenedores de carga y cuatro vehículos. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación investigarán las causas del accidente aéreo.

La transmisión que realizaba la tripulación se interrumpió antes de que el helicóptero impactara contra el suelo. Gutiérrez transitaba como peatón por un estacionamiento en el momento del desplome, de acuerdo con declaraciones de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles difundidas por WIBW.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, lamentaron las seis muertes registradas entre el accidente vial y la caída de la aeronave.

Mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala confirmó el fallecimiento e indicó que dos connacionales más resultaron gravemente heridos.

Edy Gutiérrez Mejía, un guatemalteco de 29 años, murió tras la caída de un helicóptero de noticias en Chatsworth, al noroeste de Los Ángeles.
Edy Gutiérrez Mejía era fanático del fútbol y seguía a la Selección de Guatemala, aunque residía en Estados Unidos. (Redes Sociales)

“El Consulado General de Guatemala informa que tres connacionales resultaron afectados: uno lamentablemente perdió la vida, y otros dos resultaron heridos, quienes ya fueron dados de alta del hospital. La Misión Consular se encuentra en comunicación con las autoridades y contactando a los familiares para brindar asistencia y orientación”, informó la cancillería.

El homenaje de Cuilapa a Edy Fernando Gutiérrez Mejía

El joven era originario de Cuilapa, en el departamento guatemalteco de Santa Rosa, y era conocido por sus familiares y amigos como “Pichy Gutiérrez”. La Municipalidad de Cuilapa difundió una esquela en la que expresó su pesar por su fallecimiento.

“La Municipalidad de Cuilapa y la señora alcaldesa lamentan el trágico fallecimiento de quien en vida fuera el joven Edy Fernando Gutiérrez Mejía, más conocido como ‘Pichy’, por lo que elevamos una oración por el eterno descanso de su alma y pedimos a Dios nuestro Señor mucha resignación a toda la familia en estos momentos de dolor”, señaló la comuna.

Edy Gutiérrez Mejía, un guatemalteco de 29 años, murió tras la caída de un helicóptero de noticias en Chatsworth, al noroeste de Los Ángeles.
La Municipalidad de Cuilapa despidió a Edy Fernando Gutiérrez Mejía, conocido como Pichy Gutiérrez, originario de Santa Rosa y aficionado al fútbol. (Redes Sociales)

Pichy Gutiérrez era aficionado al fútbol, una pasión que compartía con sus amigos y que también lo llevó a jugar en Cuilapa. Seguía a la selección nacional de Guatemala y disfrutaba del fútbol internacional.

Sus allegados lo describían como un hombre de familia, de vida tranquila y con sentido del humor. Se encontraba de visita en Los Ángeles cuando el helicóptero cayó en el área por la que caminaba.

La misión consular guatemalteca mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses y con los familiares de los afectados para brindarles asistencia y orientación, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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