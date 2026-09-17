El Salvador presentó en Chile proyectos de vivienda y turismo a más de 40 empresas constructoras

(Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador informó este miércoles que la embajada salvadoreña en Chile presentó oportunidades de inversión en infraestructura turística y vivienda ante más de 40 empresas del sector de la construcción de ese país.

La actividad tuvo lugar en un encuentro organizado por la Cámara Chilena de la Construcción, que convocó a representantes empresariales con interés en evaluar proyectos y mercados de América Latina. La representación diplomática salvadoreña expuso las condiciones económicas del país, los incentivos para el capital extranjero y las áreas con posibilidades de nuevos desarrollos.

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El objetivo fue acercar al empresariado chileno a sectores que han ganado presencia dentro de la economía salvadoreña, en particular la construcción vinculada al turismo, los proyectos habitacionales y otras obras de infraestructura.

Incentivos y condiciones para proyectos de vivienda y turismo

El embajador de El Salvador en Chile, Germán Banacek Álvarez, señaló que la delegación atendió a más de 40 empresarios durante la jornada.

(Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

“Presentamos el entorno de estabilidad macroeconómica de El Salvador, los incentivos y facilidades para la inversión, así como las oportunidades y ventajas disponibles para el desarrollo de nuevos negocios y proyectos”, afirmó el diplomático.

Banacek Álvarez indicó que las exposiciones se concentraron en oportunidades asociadas a la infraestructura turística y a la vivienda, dos segmentos que la representación diplomática busca promover entre potenciales inversores chilenos.

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La embajada también expuso las condiciones para la ejecución de proyectos privados, dentro de una estrategia dirigida a ampliar los vínculos comerciales y económicos entre ambos países.

Flujo de inversiones desde Chile

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la presencia salvadoreña en el evento buscó estimular nuevos contactos empresariales y facilitar un mayor intercambio entre compañías de los dos países.

El embajador sostuvo que la iniciativa pretende “ampliar los intercambios económicos y comerciales entre ambos destinos, así como estimular el flujo de inversiones” hacia El Salvador.

(Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La participación en encuentros sectoriales forma parte de las gestiones de promoción económica que realizan las representaciones diplomáticas salvadoreñas en el exterior. En este caso, la agenda se concentró en empresas con experiencia en construcción, vivienda e infraestructura, rubros en los que el país busca captar recursos para nuevos desarrollos.

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La convocatoria de la Cámara Chilena de la Construcción permitió presentar el escenario salvadoreño ante firmas que operan en una de las industrias con mayor peso dentro de la economía chilena.

USD 83,1 millones de inversión extranjera en la construcción durante el primer trimestre

Los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, citados por Cancillería, ubican a la construcción entre las actividades que impulsan la economía nacional. Durante el primer trimestre del año, el sector captó USD 83,1 millones en inversión extranjera directa.

Esa cifra refleja la participación de capital externo en una actividad que incluye desarrollos residenciales, obras turísticas, infraestructura y otros proyectos vinculados a la expansión urbana y territorial.

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La construcción concentra además una parte de la demanda de empleo y de la inversión privada, por su vínculo con otras ramas de la economía, como los servicios profesionales, los materiales, el transporte y el comercio.

Crecimiento interanual de 9,5% hasta junio, según organismo regional

La Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), organismo de integración financiera de la región, informó que el sector de la construcción en El Salvador acumuló hasta junio un crecimiento interanual de 9,5% del producto interno bruto.

Para las autoridades salvadoreñas, ese desempeño confirma la relevancia de la construcción en la captación de inversiones, la generación de empleo y la transformación de distintas zonas del país.

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La promoción ante empresas chilenas se produjo en ese contexto. La Cancillería espera que los contactos realizados durante el encuentro permitan identificar proyectos e iniciar conversaciones con potenciales inversores interesados en los sectores de vivienda, turismo e infraestructura.