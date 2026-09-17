Dispositivos de Google Home podrán ser controlados por cualquier agente IA del usuario

Google Home MCP conecta agentes de IA externos con todos los dispositivos y el historial de eventos del ecosistema. (Google)

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Google abrió las puertas de su ecosistema de hogar inteligente a agentes de inteligencia artificial externos. La compañía anunció Google Home MCP, una integración que permite a herramientas como Claude, Google Antigravity, Hermes u Open Claw acceder y controlar los dispositivos conectados a Google Home, así como analizar el historial de eventos del hogar mediante el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP, por sus siglas en inglés), un estándar que facilita la comunicación entre agentes de IA y sistemas externos.

Qué permite hacer la nueva integración

La función “permite que cualquier agente de IA compatible con MCP, incluidos Google Antigravity, Claude, Hermes u Open Claw, trabaje de forma segura con todos los dispositivos y el historial de eventos del ecosistema de Google Home”, explicó Taylor Lehman, gerente de producto de grupo en Google Home & Nest, en una entrada de blog de la compañía.

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Según Lehman, la integración con Home MCP conecta al agente de IA elegido por el usuario con eventos del mundo real, lo que habilita nuevas capacidades. Entre ellas figura el análisis cruzado de cámaras, que permitiría preguntarle al agente qué hizo un hijo al llegar de la escuela, o el uso del historial de estado de los dispositivos para calcular cuántas cargas de lavado se hicieron en la última semana o cuánto tiempo permanecieron encendidas las luces.

Taylor Lehman, gerente de producto de Google Home & Nest, presentó la integración en una entrada de blog de la compañía. (Europa Press)

La herramienta también posibilita que el agente interactúe con el usuario por voz, por ejemplo mediante un mensaje de audio a través de un altavoz de Google Home cuando termina una tarea. Además, los usuarios podrán pedirle a su agente que cree un panel de control personalizado para administrar el hogar conectado.

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Convive con Gemini for Home, no lo reemplaza

Esta integración no sustituye a Gemini for Home, el asistente que Google presentó como interfaz principal para interactuar con el ecosistema a través de la aplicación Home y los altavoces inteligentes Nest, tras la desaparición de Google Assistant. Home MCP se suma como una capa adicional de control que permite a agentes de IA de terceros interactuar de forma directa con los dispositivos conectados, a través de sus propias interfaces.

Disponibilidad limitada y requisitos técnicos

En su lanzamiento, el acceso queda restringido a los usuarios de Google Home Premium Advanced en Estados Unidos, un plan que cuesta 20 dólares mensuales o 200 dólares anuales. La disponibilidad se ampliará en las próximas semanas. La configuración requiere crear un proyecto en Google Cloud y ajustarlo para utilizar Home MCP.

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Gemini for Home continúa como la interfaz principal de Google para administrar el ecosistema doméstico. (Europa Press)

Seguridad y límites de la herramienta

Otorgar a un agente de IA acceso a dispositivos como cerraduras inteligentes, termostatos e infraestructura central como sistemas de climatización y electrodomésticos plantea interrogantes sobre seguridad y privacidad. Google señaló que Home MCP aplica límites de frecuencia y protecciones de seguridad; por ejemplo, no permitirá que un agente desbloquee puertas.

Sin embargo, dependiendo del agente utilizado, “conectarlo a Home MCP puede resultar en un comportamiento inesperado o incluso no deseado”, advirtió Lehman, quien recomendó revisar las políticas para desarrolladores y los términos de servicio de la compañía.

Una plataforma de hogar inteligente de código abierto, Home Assistant, había implementado con anterioridad una integración MCP similar, que permitió comprobar el alcance de dar a un agente acceso a un sistema de hogar inteligente, incluidas tareas de resolución de problemas, creación de automatizaciones, diseño de paneles de control y configuraciones avanzadas mediante lenguaje natural.

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El acceso a Home MCP está disponible solo para suscriptores de Google Home Premium Advanced en Estados Unidos. (Google)

El cambio central que introduce esta integración, según The Verge, no es que Google Home pueda encender o apagar luces a través de la aplicación de Claude, sino que ese agente obtiene acceso a la capa subyacente de datos y control del hogar, lo que habilita sistemas que pueden razonar sobre el historial doméstico y actuar en nombre del usuario, en lugar de limitarse a ejecutar órdenes puntuales.

En los últimos años, Google se ha posicionado de manera progresiva como la capa de infraestructura del hogar inteligente. La compañía lanzó acceso a su API en 2024 y, más recientemente, convirtió a Gemini for Home en una oferta de IA de pila completa. Con el anuncio de esta semana, también abrió una vía para que los desarrolladores usen su herramienta de programación agéntica Antigravity y construyan agentes de IA personalizados que aprovechen la capa de datos y control de dispositivos de Google Home.

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