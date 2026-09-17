Nicaragua

La ONU calificó de indefendible la situación de los derechos humanos en Nicaragua

Alto comisionado atribuyó el deterioro a la concentración de poder en el régimen de Ortega y en el FSLN, según un reporte que abarca de junio de 2025 a junio de 2026

Ilustración de tres mujeres jóvenes con bandas azul y blanco protestando con una pancarta "POR UNA NICARAGUA LIBRE". Daniel Ortega las mira molesto.
Tres jóvenes mujeres nicaragüenses protestan con vehemencia, alzando una pancarta que clama "POR UNA NICARAGUA LIBRE", mientras el presidente Daniel Ortega las observa con evidente desaprobación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó este miércoles que la situación de los derechos humanos en Nicaragua es “totalmente indefendible” por la concentración de poder en el régimen y en el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La advertencia coincidió con la difusión de un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), que examinó el período comprendido entre el 15 de junio de 2025 y el 15 de junio de 2026. El documento describe un proceso de captura de las instituciones estatales por parte de la dictadura y denuncia el uso sistemático del poder contra las voces disidentes.

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Türk sostuvo que el debilitamiento de los controles institucionales dejó a gran parte de la población sin mecanismos efectivos para reclamar ante vulneraciones de derechos. El informe también indicó que el espacio para la participación política y cívica independiente es cada vez más limitado.

Ya casi no queda nada que cerrar”, declaró el alto comisionado al referirse a las restricciones sobre organizaciones de la sociedad civil. Según la Acnudh, este año fueron disueltas otras cuatro entidades, con lo cual la cifra de organizaciones cerradas de forma arbitraria desde 2018 ascendió a 5,539.

Caricatura de Daniel Ortega con bigote y chaqueta, señala un cartel con el texto "NO SOMOS SÚBDITOS". Hombres de traje sostienen documentos de la Unión Europea. Banderas de Nicaragua y la Unión Europea.
El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, declaró en respuesta a críticas de la Unión Europea el mensaje "NO SOMOS SÚBDITOS". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ONU pidió liberar a los detenidos arbitrariamente

El informe identifica a la detención arbitraria como uno de los mecanismos empleados contra opositores, activistas y críticos. Al cierre del período analizado, organizaciones civiles contabilizaban al menos 46 personas privadas de libertad. La oficina de la ONU también registró ocho casos de desaparición forzada que seguían sin resolverse y cuatro muertes bajo custodia estatal.

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Ante ese panorama, Türk reclamó al régimen de Nicaragua la liberación inmediata de todas las personas detenidas de manera arbitraria. También pidió al Estado que revierta las medidas que restringen las libertades públicas y retome la cooperación con los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos.

La Acnudh señaló además que en los últimos 12 meses se produjo el cierre de otro medio de comunicación. Desde las protestas masivas de 2018, al menos 56 medios fueron clausurados, según los datos reunidos por la oficina de Naciones Unidas.

El documento remarca que la concentración política se consolidó en los poderes del Estado, las municipalidades y los consejos regionales de la costa caribeña. Para la ONU, esa estructura redujo de hecho el pluralismo democrático y limitó las vías de participación de sectores ajenos al oficialismo.

Oficial de policía de espaldas golpea una puerta de celda con barrotes en un pasillo oscuro. Paredes con pintura descascarada y bandera de Nicaragua al fondo.
Un oficial de policía, de espaldas, golpea con el puño una puerta de celda en una cárcel oscura y deteriorada, con la bandera de Nicaragua visible al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OEA reclamó una respuesta regional tras el veto electoral

El nuevo pronunciamiento de Naciones Unidas se produjo días después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) exhortara a los países de la región a coordinar una respuesta frente a las decisiones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que restringen la competencia electoral.

El secretario general del organismo, Albert Ramdin, calificó como “absolutamente inaceptable” la exclusión de sectores opositores de los próximos comicios. La Asamblea Nacional, dominada por el FSLN, aprobó una disposición que impide postularse a las personas consideradas “traidores a la patria”.

Ramdin propuso convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres tras la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para finales de septiembre. El objetivo sería acordar una posición conjunta que combine presión diplomática y una posible vía de diálogo con Managua.

Nicaragua formalizó su salida de la OEA en noviembre de 2023, tras años de tensiones con el organismo. La relación se deterioró a partir de la represión de las protestas de 2018, que dejaron al menos 300 muertos, según datos de Naciones Unidas.

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