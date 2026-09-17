Polémico exdiputado guatemalteco se suma al partido político de Edmond Mulet

Aldo Dávila se incorporó al partido XGuate, la agrupación política que dirige Edmond Mulet en Guatemala. (XGuate)

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El polémico exdiputado guatemalteco Aldo Dávila se incorporó al partido político XGuate, agrupación que dirige Edmond Mulet. La llegada del exlegislador ocurre después de una trayectoria marcada por su actividad en defensa de los derechos humanos, su paso por el Congreso y una serie de disputas internas vinculadas con el partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).

La incorporación de Dávila a XGuate se informó en un acto celebrado este 16 de septiembre en la Plaza de la Constitución, ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. El partido presentó la adhesión como parte de su estrategia para ampliar su presencia política en el país.

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XGuate indicó que la incorporación busca reunir figuras con experiencia pública bajo un programa centrado en la fiscalización y la participación social. La organización no precisó si Dávila tendrá una candidatura o una función específica dentro de su estructura.

Mulet sostuvo que la incorporación apunta a ampliar la diversidad de la agrupación y a convocar a personas de distintas trayectorias. “Guatemala necesita personas auténticas comprometidas con transformar el país”, afirmó el dirigente en una declaración difundida por el partido.

XGuate informó que la adhesión de Aldo Dávila forma parte de su estrategia para ampliar su presencia política en el país. (XGuate)

Dávila explicó que su decisión requirió una reflexión personal. El exdiputado señaló que encontró en la organización personas con las que comparte la intención de trabajar por Guatemala.

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Aldo Dávila no pudo competir en las elecciones de 2023

El exdiputado buscó su reelección al Congreso en 2023, con el partido político Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), pero el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) revocó su inscripción luego de aceptar recursos de nulidad contra su candidatura.

Según la información disponible, el organismo electoral solicitó informes al Ministerio Público, que comunicó que a Dávila le habían retirado la inmunidad por casos bajo investigación. También informó sobre otras peticiones de retiro de inmunidad que permanecían en trámite ante la Corte Suprema de Justicia.

El Tribunal Supremo Electoral revocó en 2023 la inscripción de Aldo Dávila como candidato al Congreso por el partido VOS. (TV Azteca)

Los recursos fueron presentados por el partido Vamos y una ciudadana. El recurso promovido por esta última fue el que derivó en la revocatoria de la candidatura.

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Polémico y “sin pelos en la lengua”

Aldo Dávila es considerado una figura polémica en la política guatemalteca debido a una combinación de su estilo político, sus métodos de comunicación y las disputas legales en las que ha estado involucrado.

Durante su gestión como diputado y en su labor política, adoptó un estilo de fiscalización caracterizado por encarar de manera directa y vehemente a funcionarios públicos, ministros y miembros de las fuerzas de seguridad.

A diferencia del estilo parlamentario tradicional, recurrió al uso de transmisiones en vivo en las redes sociales caracterizadas por un tono informal, sarcástico y en ocasiones calificado por sus detractores como inapropiado o irrespetuoso. Mientras que Dávila siempre ha sostenido que “no tiene pelos en la lengua”.

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Su estilo de fiscalización con tono sarcástico e informal, lo llevó a ser considerado como una diputado "polémico" y a tener varias denuncias en sucontra. (Soy502)

Incluso, el expresidente Alejandro Giammattei presentó denuncias legales por injuria, difamación y discriminación, acusándolo de vulnerar su honra, su dignidad y por realizar acusaciones despectivas a su vida privada y orientación sexual.

Disputas internas lo separaron de VOS

Pese a que Dávila se proyectaba como una posible candidato presidencial del partido VOS, terminó dejando a la agrupación política en medio de tensiones y disputas internas que iniciaron cuando Dávila se posicionó a favor del político Roberto Arzú, luego que ambos quedaran fuera de las elecciones 2023.

Luego de ello, el exdiputado expresó discrepancias con la cúpula del partido y con otros diputados de la agrupación respecto a las posturas políticas, el manejo de la agenda parlamentaria y las alianzas estratégicas dentro del Congreso.

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Disputas internas lo llevaron a separarse del partido político VOS, donde se proyectaba como candidato a la presidencia. (Soy502)

Además, aseguró manifestó en diversas ocasiones sentirse excluido o desacreditado por la dirigencia del partido a medida que la agrupación redefinía sus prioridades políticas de cara y posterior a las elecciones de 2023.

Aldo Dávila llegó al Congreso desde el activismo por los derechos humanos

Aldo Iván Dávila Morales nació en la Ciudad de Guatemala y desarrolló una trayectoria vinculada con la defensa de las personas que viven con VIH y de la población LGBTIQ+.

Llegó al Congreso en 2019 con el partido Winaq, partido político del que también se distanció y posteriormente impulsó su trabajo junto con la plataforma VOS.

Antes de llegar al Legislativo, fue director de Gente Positiva, una organización dedicada al acompañamiento y la promoción de derechos relacionados con el VIH.

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También participó en movilizaciones contra la corrupción y en protestas contra la decisión del entonces presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Aldo Dávila llegó al Congreso en 2019 con Winaq tras una trayectoria de activismo por los derechos humanos, el VIH y la población LGBTIQ+ en Guatemala. (Agencia Ocote)

Dávila fue el segundo diputado abiertamente homosexual que llegó al Congreso guatemalteco, después de Sandra Morán. Durante su etapa legislativa, se identificó con iniciativas sobre derechos humanos, protección de la niñez, identidad de género y atención a víctimas de discriminación.

Con su ingreso a XGuate, el exdiputado vuelve a integrarse a una estructura partidaria. La agrupación de Mulet sostuvo que continuará incorporando dirigentes y ciudadanos para impulsar una propuesta enfocada en el funcionamiento del Estado y la participación social.

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