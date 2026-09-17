Copa Davis: Marcelo Arévalo vuelve a casa y El Salvador se mide con Portugal

Marcelo Arévalo integrará el equipo de El Salvador que recibirá a Portugal el 19 y 20 de septiembre en Santa Tecla por la Copa Davis del Grupo Mundial II. (Cortesía: Marcelo Arévalo)

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Marcelo Arévalo integrará el equipo de El Salvador que recibirá a Portugal el 19 y 20 de septiembre en la Copa Davis, una serie del Grupo Mundial II que pondrá en juego el pase al play-off del Grupo Mundial I de 2027. Los encuentros se disputarán en el Polideportivo Merliot, en Santa Tecla, ante un rival con tenistas ubicados entre los puestos más altos de las clasificaciones de singles y dobles.

La representación portuguesa contará con Nuno Borges, Francisco Cabral y Jaime Faria. Arévalo destacó que Faria venció recientemente a Ben Shelton, quien había disputado la final del Abierto de Estados Unidos pocos días antes, como una muestra del nivel que se verá durante la eliminatoria.

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César Cruz y Diego Durán llegan a la convocatoria después de conquistar la medalla de oro en dobles masculinos para El Salvador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. Arévalo valoró especialmente ese resultado porque la modalidad de dobles es la especialidad en la que desarrolló su carrera.

Portugal, el rival local de mayor jerarquía para El Salvador

El tenista salvadoreño consideró que Portugal será el equipo más exigente que el país haya enfrentado como local en la Copa Davis. Hasta ahora, recordó, la única visita con un jugador situado entre los 50 mejores del mundo había sido la de Uruguay, encabezada por Pablo Cuevas.

La serie de Copa Davis entre El Salvador y Portugal pondrá en juego el pase al play-off del Grupo Mundial I de 2027. (Redes sociales de Marcelo Arévalo)

La formación europea reúne a un jugador ubicado en los puestos cercanos al 20 del mundo, otro con una clasificación próxima, un integrante entre los 100 primeros y un doblista dentro de los 20 mejores de su especialidad. Arévalo resumió la dimensión del desafío: “Es el equipo más fuerte que hemos tenido acá en El Salvador, definitivamente”.

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El interés del público también acompañó la serie: las entradas se agotaron para las jornadas en Santa Tecla. Para Arévalo, esa respuesta refleja el crecimiento del seguimiento al tenis salvadoreño y el efecto de los torneos que conquistó en el circuito mundial.

“El objetivo era dejar como ese legado para las futuras generaciones, para que la gente, los chicos se motiven”, afirmó. También vinculó el lleno total de la Copa Davis con la llegada de nuevos aficionados que comenzaron a seguir el deporte en los últimos años.

El regreso a casa y una generación que se renueva

La convocatoria le permitirá compartir nuevamente con sus padres, su cultura y los jóvenes integrantes del seleccionado nacional. Arévalo contó que había llegado al país apenas dos días antes y describió la emoción que le provoca regresar: “A mí me pone muy sentimental volver a casa siempre porque casi no tengo la oportunidad de visitar a mis padres, a nuestra cultura”.

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Marcelo Arévalo recibió 5,000 dólares por su título de dobles mixtos en Wimbledon 2026 y el equipo de bádminton también fue distinguido por el INDES./ (Secretaría de Prensa)

El equipo salvadoreño también incluye a Juan Carlos Fuentes, conocido como “Chelito”, además de Cruz y Durán. Arévalo los conoce desde que tenían siete u ocho años, cuando le pedían fotografías, y ahora los acompaña como compañeros en la Copa Davis.

“Me da mucha satisfacción estar acá y me va a dar mucha motivación también durante el fin de semana ver a todos esos niños que vengan a vernos jugar”, expresó. El tenista sostuvo que Cruz, Durán y Fuentes podrán inspirar a la generación siguiente, con una cadena que espera que se mantenga durante muchos años.

Arévalo señaló que los logros de un deportista nacido y formado en El Salvador pueden modificar la percepción de los jóvenes sobre sus propias posibilidades. “Cuando se hace algo de una persona que ha nacido acá, que se ha desarrollado acá, ahí es cuando la otra gente se empieza a dar cuenta que sí es posible también”, opinó.

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Cruz y Durán habían seguido la carrera de Arévalo en los torneos del Grand Slam, los cuatro certámenes de mayor categoría del tenis, incluidos Wimbledon y Roland Garros. Sobre la medalla que obtuvieron en Santo Domingo, el salvadoreño concluyó: “En mi momento fue algo que yo no pude hacer, que yo no pude lograr, y ahora ellos lo lograron, y para mí es un triunfo enorme”.