Cuba

Niña cubana de siete años propone vender su cabello para comprar un ventilador

La madre, Santi Batista, contó en redes que su hija tomó la iniciativa en Pesquería, Baraguá, ante los apagones prolongados y el calor, y recibió ofrecimientos de apoyo para la familia

Una niña cubana de siete años propuso vender su cabello para comprar un ventilador recargable por los apagones y el calor en Ciego de Ávila. (Imagen retomada del Periódico de Cuba)
Una niña cubana de siete años propuso vender su cabello para comprar un ventilador recargable por los apagones y el calor en Ciego de Ávila. (Imagen retomada del Periódico de Cuba)
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Una niña cubana de siete años propuso vender su cabello para que su madre, Santi Batista, pudiera comprar un ventilador recargable ante los prolongados apagones y las altas temperaturas que afectan a su familia en Pesquería, una comunidad rural del municipio de Baraguá, en Ciego de Ávila. Informó el Periódico de Cuba

La menor, una de dos hermanas gemelas, tomó la decisión por iniciativa propia para que ambas pudieran usar el equipo cuando se interrumpe el suministro eléctrico. Batista relató la situación en redes sociales, donde el caso generó ofrecimientos de ayuda.

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Según el Periódico de Cuba, la madre viajó con la niña a la ciudad para intentar concretar la venta, pero los posibles compradores ofrecieron 20,000 pesos cubanos por el cabello. La cifra fue considerada insuficiente por usuarios que le recomendaron no cortar el pelo de la menor.

Batista cuestionó las condiciones que llevaron a su hija a tomar esa decisión: “¿Hasta cuándo vamos a estar sufriendo con la situación de este país?”.

Un cubano residente en Florida ofreció públicamente comprar el ventilador recargable para evitar que la niña tuviera que desprenderse de su cabello. Hasta el momento no se conoció si esa ayuda llegó a la familia.

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Ilustración en acuarela de una niña que llora frente a un ventilador de mesa con cartel de precio en un almacén de víveres.
Santi Batista contó en redes sociales que su hija tomó la decisión para que ella y su hermana gemela pudieran usar el ventilador durante los cortes de electricidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calor y déficit eléctrico en Ciego de Ávila

La búsqueda de un ventilador ocurre durante una etapa de altas temperaturas y cortes de electricidad de larga duración. El Centro Meteorológico Provincial de Ciego de Ávila pronosticó máximas de hasta 34°C para el miércoles 16 de septiembre en localidades del interior de la provincia.

El déficit previsto para el horario de máxima demanda también expone la dimensión de los apagones. La Unión Eléctrica calculó una disponibilidad de 1.120 MW frente a una demanda de 3,200 MW, con una afectación estimada de 2,110 MW para el 15 de septiembre.

Residentes de Ciego de Ávila habían denunciado meses atrás desigualdades en la distribución del servicio, con circuitos que permanecían entre 18 y 24 horas sin electricidad. La empresa estatal había advertido que los cortes podían agravarse entre septiembre y diciembre por mantenimientos programados, averías y una generación incapaz de cubrir la demanda.

El episodio tiene antecedentes en la isla. En 2023, otra madre cubana consideró vender su cabello para comprar útiles escolares y zapatos para su hijo, gastos que no podía afrontar con sus ingresos.

Un hombre carga su ventilador y su teléfono celular con un panel solar durante un apagón en La Habana, el 17 de marzo del 2026. (AP foto/Ramón Espinosa)
Un hombre carga su ventilador y su teléfono celular con un panel solar durante un apagón en La Habana, el 17 de marzo del 2026. (AP foto/Ramón Espinosa)

Niños incorporados a la subsistencia familiar

La escasez y el deterioro de los servicios básicos han trasladado a niños y adolescentes parte de las estrategias de supervivencia de sus hogares. El Food Monitor Program advirtió que cada vez más menores realizan actividades para aportar al sustento familiar.

La situación económica alcanza a la mayoría de los hogares, de acuerdo con el IX Estudio sobre Derechos Sociales del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. La investigación, realizada entre junio y julio de 2026, estimó que el 94% de los cubanos vive en condiciones de pobreza extrema.

Ocho de cada diez personas consultadas afirmaron que debieron privarse de alguna comida por falta de dinero o de alimentos.

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