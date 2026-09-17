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Ver Real Betis vs Getafe por La Liga en Fútbol Libre es una búsqueda peligrosa para tus contraseñas

Las aplicaciones piratas para ver partidos pueden interceptar códigos por SMS, mostrar publicidad invasiva o bloquear archivos del celular

Composición de dos futbolistas, uno con camiseta blanca y verde señalando hacia arriba y otro con camiseta azul besándose la muñeca
Páginas ilegales muestran eventos deportivos de clubes de las principales ligas europeas. (Fotocomposición Infobae)
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Seguir un partido de La Liga española como Real Betis vs Getafe a través de búsquedas que conducen a Fútbol Libre, aplicaciones no oficiales o sitios de transmisiones piratas puede exponer el celular y las cuentas personales a amenazas digitales.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que las aplicaciones procedentes de repositorios no oficiales y enlaces de descarga directa pueden aprovechar los permisos otorgados por el usuario para acceder a datos o controlar funciones del teléfono.

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El atractivo de una señal gratuita suele ocultar mecanismos que buscan obtener información, mostrar publicidad invasiva o instalar programas dañinos. El riesgo aumenta cuando la página solicita descargar un archivo, habilitar permisos o registrarse para acceder al encuentro.

Cómo pueden robar las contraseñas guardadas en un celular

Una aplicación maliciosa puede incorporar un keylogger, un programa capaz de registrar lo que una persona escribe o pulsa en la pantalla. Con esa información, los delincuentes pueden obtener usuarios y contraseñas de correo, redes sociales, servicios streaming, billeteras virtuales o cuentas bancarias.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Programas maliciosos pueden registrar pulsaciones al escribir una contraseña en el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema puede pasar inadvertido porque la app conserva una apariencia funcional o se presenta como un reproductor para ver fútbol.

Por eso, descargar software desde enlaces asociados a Fútbol Libre u otros portales no oficiales implica más que la posible interrupción de una transmisión: puede comprometer credenciales reutilizadas en varios servicios.

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Qué sucede si la aplicación tiene acceso a los SMS

Los permisos excesivos representan otra vía de riesgo. Una aplicación que pide leer SMS, acceder a notificaciones, contactos, cámara, micrófono o ubicación sin que esas funciones sean necesarias para reproducir un partido puede utilizar esos accesos para recopilar información personal.

Pantalla de celular con iconos de aplicaciones de bancos, un dedo tocando la pantalla y un símbolo de advertencia triangular.
Las aplicaciones bancarias suelen enviar códigos de acceso a través de SMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a los mensajes de texto resulta muy sensible. Muchos bancos, correos electrónicos y plataformas de pago envían códigos de verificación por SMS.

Si una app maliciosa lee esos mensajes, puede interceptar claves de un solo uso y facilitar accesos o transacciones no autorizadas, incluso cuando la cuenta cuenta con doble factor de autenticación.

Por qué aparecen anuncios y el teléfono se vuelve más lento al instalar una app

La aparición repentina de ventanas publicitarias, redirecciones constantes o una caída en el rendimiento del celular puede vincularse con programas publicitarios no deseados. Estas aplicaciones buscan generar clics, dirigir el tráfico a páginas determinadas o recolectar datos sobre la actividad del usuario.

Teléfono Android con pantalla encendida mostrando alertas rojas de seguridad, virus digitales y código binario verde; una tienda de aplicaciones desenfocada con iconos de advertencia.
Las apps piratas pueden ralentizar el funcionamiento del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

INCIBE señala que una app de dudosa procedencia puede redirigir a sitios con fines publicitarios o de recopilación de datos. Sumado al consumo de batería y datos, esa conducta multiplica las oportunidades de que el usuario llegue a páginas falsas que imitan servicios conocidos y piden volver a ingresar credenciales.

De qué forma una app puede bloquear fotos y archivos para exigir un pago

Una de las amenazas asociadas a aplicaciones maliciosas es el ransomware, un tipo de programa que cifra archivos y bloquea su acceso. Las fotos, documentos y otros contenidos almacenados en el dispositivo pueden quedar inaccesibles hasta que aparezca una exigencia de pago para recuperarlos.

Pagar no asegura que los archivos vuelvan a estar disponibles. Las copias de seguridad periódicas en un servicio en la nube o en un dispositivo externo permiten reducir el impacto de este tipo de ataque.

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Reforzar las medidas de seguridad permiten reducir amenazas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, conviene mantener actualizados tanto el sistema operativo como las aplicaciones, porque las actualizaciones corrigen fallas de seguridad.

Qué medidas reducen el riesgo antes y después de descargar una app

Antes de descargar una aplicación, corresponde verificar quién la publica, revisar las valoraciones de otros usuarios y analizar si los permisos solicitados guardan relación con su función.

Una herramienta para reproducir video no debería requerir acceso a SMS, contactos o servicios de accesibilidad. Si el permiso parece injustificado, la opción más segura es denegarlo o descartar la instalación.

Si el teléfono muestra anuncios fuera de contexto, aplicaciones desconocidas, lentitud persistente o un consumo inusual de batería y datos, conviene revisar las apps instaladas y eliminar las que no sean necesarias o resulten sospechosas.

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