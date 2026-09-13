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¿Después de E-Day llegará Gears 6? Sus creadores hablan de la continuidad de la saga de Xbox

El próximo juego de la franquicia será una precuela, contando los origines de Marcus Fenix

Gears of War: E-Day será un juego exclusivo de Xbox.
Gears of War: E-Day será una precuela de Xbox y no la continuidad directa de la historia de Gears 5. (Xbox)
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Aunque Gears: E-Day es el próximo juego de la saga de Xbox, no será la continuidad de la historia sino una precuela, por lo que desde The Coalition todavía no tiene claro cómo será el futuro de la franquicia y si habrá un potencial Gears 6.

Matt Searcy, director creativo de la precuela, aseguró que desde el estudio prefirieron crear una nueva entrega mirando hacia atrás con una historia protagonizada por Marcus Fenix y Dom Santiago, y no continuar lo sucedido en Gears 5 con Kait Díaz.

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Qué se sabe de Gears of War 6

En diálogo con Vandal durante Gamescom, Searcy respondió directamente a la consulta sobre qué lugar deja E-Day para quienes esperan un cierre de la trilogía de secuelas. “Ese es un buen problema” que tener, respondió entre risas.

El director creativo explicó que existe un margen narrativo considerable para seguir explotando. “Hay 12 años de universo para explorar y contar más historias. No hay fin a lo que podríamos seguir haciendo en esta línea temporal”. Esa ventana temporal se ubica entre el Día de la Emergencia y el Gears of War original de 2006.

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Gears of War: E-Day revela sus primeras imágenes tras anunciarse su fecha de lanzamiento.
Matt Searcy afirmó que el estudio todavía no decidió si habrá un potencial Gears of War 6 después de E-Day. (Xbox)

Pese a ese margen, Searcy fue tajante respecto al presente del estudio. “Todavía no hemos tomado ninguna decisión, no tenemos un plan para lo que viene justo después de esto; hemos estado muy, muy centrados en el E-Day”. Aryan Hanbeck, director de arte del estudio, coincidió en que hay “un universo muy rico de historias” por contar entre E-Day y la trilogía original, y sumó que la idea “nos entusiasma”.

Fuera de lo narrativo, ambos desarrolladores sí precisaron un aspecto técnico. Consideran que el trabajo hecho en E-Day con Unreal Engine 5 funcionará como cimiento para el resto de la franquicia.

“Lo llamamos la base para los próximos 10 o 15 años de Gears, así es como concebimos este juego”, afirmó Searcy, quien comparó ese esfuerzo con el realizado en Gears of War 4, cuya base técnica y de animaciones se reutilizó después en Gears 5.

Los planes descartados para el futuro de Gears of War

La posibilidad de un Gears of War 6 no fue solo una expectativa de los jugadores. Liam McIntyre, actor que interpretó a JD Fenix en Gears 4 y Gears 5, confirmó en redes sociales que el proyecto llegó a barajarse dentro del estudio.

Gears of War: Reloaded, de The Coalition.
El universo de Gears of War tiene 12 años de margen narrativo entre el Día de la Emergencia y el juego original de 2006.

Un juego que, según entiende él, además responda cabalmente a la experiencia clásica de la saga. “Sería genial. Y si eso nos lleva de vuelta a la trilogía, ¡pues qué bien!”, agregó el actor.

“Hicimos Gears 4 y 5, y se barajó la posibilidad de un Gears 6. Pero, según tengo entendido, el equipo quería probar algo nuevo. Y, sinceramente, luce estupendo. ¡Tengo muchísimas ganas de jugarlo!”, dijo McIntyre.

Esa versión coincide con la decisión final de The Coalition: en lugar de cerrar la historia de JD Fenix y Kait Díaz, cuyo arco quedó con un final considerado abierto en Gears 5, el estudio priorizó regresar a los orígenes de la invasión Locust con Marcus Fenix y Dom Santiago como protagonistas.

Cuándo será el lanzamiento de Gears of War: E-Day

Gears of War: E-Day saldrá el 6 de octubre para PC, a través de Steam y Microsoft Store, y para Xbox Series. Desde el mismo día estará disponible en Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Gears of War: E-Day revela sus primeras imágenes tras anunciarse su fecha de lanzamiento.
La historia de Gears of War: E-Day transcurre 14 años antes del original y recupera el logro “En serio” junto con objetivos de Campaña, Multijugador y Horda. (Xbox)

La historia transcurre 14 años antes del Gears of War original y sitúa a Marcus Fenix y Dom Santiago como soldados de la COG que deben sobrevivir el Día de la Emergencia, la jornada que marca el inicio de la invasión Locust.

Entre las novedades confirmadas se cuenta la lista de logros del título, revelada por Xbox Wire el 9 de septiembre. Además de los objetivos habituales de Campaña, Multijugador y Horda, E-Day recupera la tradición del mítico logro “En serio”, presente desde el primer Gears of War de 2006.

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