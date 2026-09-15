Se buscan voluntarios para vivir gratis cerca de las Cataratas del Iguazú a cambio de 25 horas de trabajo a la semana en un hostal

El voluntariado en Puerto Iguazú prevé alojamiento a cambio de una jornada de cinco horas diarias, equivalente a 25 horas semanales.

Guardar

Una convocatoria de Workaway ofrece la posibilidad de realizar un intercambio cultural en Puerto Iguazú con una estadía mínima de tres semanas. La propuesta prevé alojamiento para quienes colaboren en un hostal familiar y cumplan una jornada de alrededor de cinco horas diarias, equivalente a 25 horas semanales.

El puesto está orientado principalmente a personas que puedan trabajar en recepción. La persona voluntaria deberá recibir a los huéspedes al llegar, acompañar las salidas mediante el proceso de check-out y responder consultas vinculadas con la ciudad, los recorridos disponibles y los traslados hacia las Cataratas del Iguazú.

PUBLICIDAD

La oferta corresponde a un establecimiento de dimensiones reducidas, con cuatro habitaciones en total. Tres de esos espacios son compartidos y uno es privado. La ubicación se encuentra en el centro de Puerto Iguazú, con acceso cercano a supermercados, terminal de ómnibus, panaderías, restaurantes y bares.

Un hostal cerca de las Cataratas del Iguazú ofrece alojamiento gratuito a voluntarios que trabajen 25 horas semanales en sus instalaciones. (Workaway)

La recepción concentra las tareas previstas para la persona voluntaria

La responsable del hostal es Mariel, quien lleva adelante la actividad junto con sus padres, su esposo y sus hijos. La publicación describe una dinámica familiar y plantea que quienes se sumen puedan conocer costumbres locales y practicar español durante la estadía.

PUBLICIDAD

La recepción constituye la función principal del intercambio. Además de las entradas y salidas de huéspedes, la tarea incluye brindar referencias sobre las cataratas, informar qué colectivos o taxis pueden utilizarse y atender a viajeros extranjeros. Por ese motivo, la convocatoria fija como condición imprescindible contar con un buen dominio de inglés.

Entre las actividades indicadas aparece la limpieza de una piscina pequeña. También se solicita mantener el orden de la casa y colaborar en trabajos sencillos de mantenimiento. La familia aclara que el voluntariado no exige encargarse de la limpieza completa del alojamiento porque dispone de una persona destinada a esa labor.

PUBLICIDAD

La jornada establecida es de cinco horas por día. Durante ese lapso, la persona que participe puede combinar la atención de visitantes con el orden de los espacios comunes y la asistencia sobre información turística. El perfil del anfitrión señala que la experiencia se desarrolla en un hostal pequeño, por lo que las tareas se concentran en necesidades cotidianas del lugar.

El voluntariado en el hostal de Puerto Iguazú se centra en tareas de recepción, check-in, check-out y atención a huéspedes. (Workaway)

La estadía mínima es de tres semanas y requiere hablar inglés

La permanencia solicitada es de al menos tres semanas. Ese requisito aparece junto con la disponibilidad para realizar la jornada diaria y con la capacidad de comunicarse en inglés. El idioma resulta relevante para orientar a turistas que llegan a la ciudad y necesitan datos sobre transporte, paseos y servicios cercanos.

PUBLICIDAD

El alojamiento destinado a quienes colaboren consiste en una habitación pequeña equipada con una cucheta, aire acondicionado y conexión wifi. El espacio puede ser utilizado por otro voluntario en caso de que la persona viaje acompañada, aunque no se comparte con huéspedes del hostal.

El establecimiento cuenta con cocina para uso de los voluntarios y algunos alimentos básicos. La comida no forma parte de la oferta de manera formal. Sin embargo, la familia señala que suele comer allí y puede compartir algunas de esas comidas con las personas que participen del intercambio.

PUBLICIDAD

La familia a cargo del hostal aclara que el voluntariado no incluye la limpieza completa del alojamiento porque esa tarea ya tiene una persona asignada. (Workaway)

La propuesta incluye la posibilidad de aprovechar el tiempo libre para recorrer la zona. Entre los puntos mencionados figura el Hito Tres Fronteras, desde donde se observan Paraguay, Brasil y los ríos Paraná e Iguazú. También se indican pequeños saltos de agua para nadar y la visita a las Cataratas del Iguazú como una de las alternativas disponibles durante los días sin tareas.

El hostal tiene cuatro habitaciones y una piscina pequeña

El perfil del anfitrión informa acceso a internet, aunque también consigna que puede ser limitado. Entre las características del lugar figuran la presencia de animales, la condición de espacio para fumadores y la posibilidad de alojar familias. La publicación registra calificaciones de 5,0 en precisión del perfil y de 4,9 en intercambio cultural y comunicación.

PUBLICIDAD

Las personas interesadas deben crear un perfil en la plataforma y enviar una solicitud para postularse. Allí pueden revisar las condiciones de la experiencia y las evaluaciones que otros voluntarios dejaron sobre la estadía. La convocatoria solicita disponibilidad mínima de tres semanas, colaboración en recepción, atención de consultas de viajeros, orden general y limpieza de la piscina.