WhatsApp prueba la reproducción a doble velocidad para los estados en iPhone

WhatsApp prueba la reproducción a 2x en los videos de los estados del iPhone - (Foto: WhatsApp)

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WhatsApp prueba una función para reproducir a doble velocidad los videos de los estados en iPhone, una novedad que permitirá revisar publicaciones extensas en menos tiempo sin modificar ajustes permanentes. La herramienta aparece en la beta de WhatsApp para iOS y funciona mediante un gesto: mantener pulsado el lado derecho de la pantalla mientras se reproduce el contenido.

La opción importa porque llega después de que la aplicación ampliara hasta 30 segundos la duración de los clips musicales de los estados. Con más videos y publicaciones que se acumulan durante el día, la reproducción a 2x ofrece una vía rápida para consultar el contenido. Por ahora, solo algunos participantes de TestFlight pueden utilizar esta función en sus iPhone.

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Los estados de WhatsApp incorporan un gesto para acelerar los videos (Foto: Meta)

Cómo será el mecanismo para adelantar la velocidad de los Estados

Para activar la velocidad, el usuario debe abrir un estado con video y mantener el dedo sobre el borde derecho del panel. La reproducción pasa de inmediato a 2x y conserva ese ritmo mientras exista contacto con la pantalla. Al retirar el dedo, el video recupera automáticamente su velocidad habitual. No hay un botón fijo ni una configuración adicional que habilitar.

El mecanismo replica una interacción que ya utilizan aplicaciones de video como Instagram, TikTok y YouTube. En lugar de introducir un menú específico, WhatsApp adopta un movimiento que buena parte de sus usuarios reconoce. La decisión reduce los pasos necesarios para acelerar una publicación y deja el control en manos de quien la visualiza. La velocidad normal vuelve sin interrupciones cuando finaliza la pulsación.

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La novedad llega tras otro cambio reciente en los estados: WhatsApp permite ahora elegir la duración de los fragmentos musicales, con un máximo de 30 segundos. Antes, el límite era de 15 segundos y no existía la posibilidad de ajustarlo.

El movimiento mantiene el contenido audiovisual a mayor ritmo mientras el dedo permanece sobre el borde derecho, con un regreso automático a la velocidad habitual al soltarlo - REUTERS/Loren Elliott/File Photo

La ampliación da mayor margen para combinar imágenes, videos y canciones, aunque también aumenta el tiempo necesario para revisar una secuencia completa de actualizaciones. La reproducción acelerada busca compensar ese cambio en el consumo de contenido.

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La prueba se limita por ahora a la beta de iOS

WABetaInfo detectó la función en la versión 26.36.10.70 de WhatsApp para iOS, distribuida mediante TestFlight. El despliegue no alcanza todavía a todos los probadores y tampoco tiene fecha confirmada para su llegada a la versión estable de la aplicación. Quienes no consigan activar el gesto deberán esperar a futuras actualizaciones. WhatsApp suele liberar estas herramientas de manera gradual para comprobar su funcionamiento antes de extenderlas.

Los estados son publicaciones temporales que desaparecen después de 24 horas y permiten compartir imágenes, texto, notas de voz y videos con los contactos. El formato se ha convertido en una herramienta habitual para mostrar momentos cotidianos, avisos o contenidos breves, aunque su consulta puede resultar extensa cuando hay muchas publicaciones consecutivas. La opción 2x responde a esa dinámica de uso y prioriza la rapidez.

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La herramienta experimental permite consultar publicaciones extensas en menos tiempo mediante una pulsación lateral, aunque su disponibilidad permanece limitada a determinados participantes de TestFlight - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La reproducción acelerada no altera el contenido original ni afecta a la publicación compartida por otra persona. Solo modifica de forma temporal la manera en que el usuario ve el video desde su propio dispositivo. Esta diferencia evita que la opción se confunda con una herramienta de edición o con un ajuste que quede guardado para futuras visualizaciones. También permite alternar entre ambas velocidades dentro del mismo estado, según el interés por una parte concreta.

La llegada de la reproducción a doble velocidad confirma que WhatsApp continúa ajustando los estados al consumo de video móvil. Por ahora, la prueba está restringida a una parte de los usuarios de iPhone inscritos en el programa beta. La empresa no ha comunicado cuándo ampliará la función al resto de dispositivos ni si llegará a Android.

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