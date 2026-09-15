Nintendo repara un error en Switch que permitía el robo de datos mediante códigos QR

Nintendo lanzó la actualización v23.0.0 para la primera Switch y corrigió la vulnerabilidad CVE-2026-82079. (Foto: Europa Press)

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Nintendo desplegó el pasado jueves la actualización v23.0.0 para su primera Switch, que corrige la vulnerabilidad CVE-2026-82079: un fallo que podía permitir la ejecución de código malicioso o el robo de información mediante la captura de un código QR mostrado en la consola o en el televisor.

La falla no afecta a Nintendo Switch 2. Su explotación exige que un atacante escanee el código que aparece en pantalla, una condición que limita las posibilidades de abuso, aunque ese código puede quedar expuesto durante funciones habituales del sistema.

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Además, la actualización incorpora compatibilidad con tasa de refresco variable, conocida como VRR, en el modo TV. Esta tecnología ajusta la frecuencia de actualización de la imagen para sincronizarla con la salida del dispositivo conectado.

La actualización de Nintendo Switch sumó compatibilidad con VRR en modo TV para ajustar la tasa de refresco de la imagen al dispositivo conectado. (Foto: Europa Press)

Por qué era peligrosa la vulnerabilidad que reparó Nintendo en la Switch

El riesgo aparece al usar “Enviar a un dispositivo inteligente”, una función que permite transferir capturas de pantalla y videos desde la consola al teléfono. El procedimiento requiere escanear con la cámara del celular un código QR que puede verse en la pantalla de la Switch o en el televisor cuando está conectada a su base.

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La misma situación puede producirse con Mario Kart Live: Home Circuit, el juego que permite controlar con un celular un kart físico de Mario o Luigi y transformar una habitación en una pista de carreras. La vinculación entre el vehículo y el teléfono depende de un código QR visible.

Nintendo explicó que la corrección impide que esa interacción pueda ser utilizada para ejecutar software malicioso en la consola o acceder a datos almacenados. La compañía incluyó el parche en la actualización distribuida para el primer modelo de Nintendo Switch.

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La vulnerabilidad no afecta a Nintendo Switch 2 y su explotación requiere que un atacante escanee el código QR visible en pantalla. (Foto: Europa Press)

Cómo limpiar correctamente las consolas portátiles de Nintendo

La consola de Nintendo debe estar apagada y todos sus accesorios desconectados antes de limpiarla o desinfectarla. Los líquidos no deben verterse directamente sobre el producto ni debe sumergirse el dispositivo en agua u otras sustancias; antes de volver a usarlo, tiene que estar completamente seco.

Las manchas y huellas de la pantalla o la carcasa pueden retirarse con un paño limpio y suave, como los utilizados para gafas o lentes. La pauta a seguir es frotar la superficie con suavidad hasta eliminar la marca.

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Para desinfectar una consola portátil, puede aplicarse de forma ligera un producto doméstico con aproximadamente 70% de alcohol sobre un paño limpio y suave. El paño, y no el desinfectante de manera directa, debe entrar en contacto con el dispositivo.

Nintendo sugiere limpiar la consola portátil apagada, sin verter líquidos de forma directa y con un paño suave apenas humedecido con desinfectante al 70% de alcohol. (Foto: Nintendo)

Si la pantalla debajo de la placa frontal necesita limpieza, hay que quitar la placa frontal antes de limpiar con un paño limpio y suave, como el paño para los lentes.

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De qué forma evitar daños prematuros en las consolas de Nintendo

Aunque las consolas de Nintendo están diseñadas para soportar el uso cotidiano, sus pantallas y componentes internos pueden sufrir daños por golpes, caídas, presión o choques dentro de una mochila.

Una funda de protección adicional puede reducir esos riesgos, porque algunas averías no son visibles de inmediato y pueden manifestarse después como grietas, líneas u otros daños en la pantalla.

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Las consolas portátiles pueden sufrir daños por golpes, humedad y accesorios no autorizados, y Nintendo aconseja usar funda y productos con licencia oficial. (Foto: Europa Press)

Asimismo, las baterías recargables de iones de litio presentes en la mayoría de los dispositivos portátiles son sensibles a la humedad. La exposición a líquidos puede dañarlas de forma permanente.

Nintendo sugiere utilizar únicamente accesorios con licencia oficial. Las láminas protectoras de pantalla no autorizadas pueden reducir la sensibilidad táctil y dejar residuos difíciles de remover.

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Entre otras medidas a implementar está insertar o retirar una tarjeta de juego únicamente cuando la consola esté apagada o esté en el menú principal, sumado a evitar exponer la consola, las tarjetas de juego o los accesorios a temperaturas extremas.