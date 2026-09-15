Así son las nuevas gafas VR de Steam que muestran imágenes en 5K y tiene más de 130 juegos

El Steam Frame funciona con SteamOS 3 de forma autónoma o conectado a la Steam Machine 2 y a computadoras Windows y Mac mediante un adaptador inalámbrico.

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Valve ya tiene todo listo para el lanzamiento de Steam Frame, su nuevo visor de realidad virtual inalámbrico. La empresa dio todos los detalles de sus características, su fecha de estreno y el precio, que será más alto de lo que la compañía había previsto en un principio.

El dispositivo llega acompañado de una copia gratuita de Half-Life: Alyx y forma parte de la nueva generación de hardware propio de Valve, que también incluye la Steam Machine 2 de sobremesa y el mando Steam Controller 2.

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Cómo son las gafas VR de Steam

Por diseño, formato y tamaño, el Steam Frame recuerda al Quest 3 de Meta. Mide 175 × 95 × 110 milímetros y pesa 440 gramos con la cinta de cabeza y la batería de iones de litio de 21,6 Wh.

Funciona con SteamOS 3 de forma autónoma o conectado a la Steam Machine 2 y a computadoras Windows y Mac mediante el adaptador inalámbrico. Su procesador es un Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de 16 GB de RAM LPDDR5X unificada y almacenamiento UFS de 256 GB o 1 TB, ampliable con tarjeta microSD.

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15/09/2026 Imagen de Stream Frame.. Valve ha abierto el registro para adquirir Steam Frame, su visor de realidad virtual, que incluirá Half-Life:Alyx de forma gratuita, aunque obligará a adquirir por separado la fuente de alimentación. POLITICA STEAM

Las lentes LCD tipo pancake ofrecen una resolución de 2.160 × 2.160 píxeles por ojo, campo de visión de hasta 110 grados y tasa de refresco variable de 72 a 144 Hz, esta última en fase experimental.

El seguimiento se apoya en cuatro cámaras monocromáticas externas para auriculares y controladores, y dos cámaras internas para el seguimiento ocular y el renderizado foveal. En conectividad, incorpora WiFi 7 y Bluetooth 5.4.

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El paquete del visor incluye los dos controladores con seguimiento capacitivo de dedos y motores hápticos, y el dongle o adaptador inalámbrico para conectarse a una computadora. Los controladores funcionan con pilas AA reemplazables y ofrecen hasta 40 horas de autonomía.

El cargador no viene incluido. Valve vende por separado una fuente oficial USB-C de 45 W: 39 euros en Europa o 29 dólares en Estados Unidos, aunque cualquier cargador USB-C compatible de 45 W o más sirve como reemplazo, incluido el del Steam Deck.

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Las gafas VR Steam Frame incorporan lentes LCD pancake con resolución de 2.160 × 2.160 píxeles por ojo, campo de visión de hasta 110 grados y tasa de refresco de 72 a 144 Hz.

Más adelante llegarán accesorios de terceros, como lentes graduadas de Zenni Optical y una cámara RGB de Arcturus por 149 dólares, con dos sensores que graban en 5K a 60 FPS con HDR de 10 bits.

Con cuáles juegos será compatible el Steam Frame

Cada Steam Frame incluye una copia de Half-Life: Alyx para quienes todavía no lo tengan. Valve preparó una versión nativa en ARM64 capaz de ejecutarse directamente en el chip Snapdragon del visor, con renderizado guiado por la mirada y seguimiento ocular, sin depender de una computadora.

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El visor cuenta además con un catálogo inicial de más de 100 títulos certificados como Steam Frame Standalone Verified, cifra que Valve prevé ampliar. También es compatible con el modo Gamepad, que permite jugar títulos 2D estándar en la pantalla virtual, y con el modo streaming, que envía la biblioteca completa de Steam desde una PC.

Precio y cómo reservar el Steam Frame

En Europa, la tienda de Steam ofrece dos configuraciones con IVA incluido: 1.049 euros por la versión de 256 GB y 1.279 euros por la de 1 TB. La diferencia de 230 euros responde únicamente al almacenamiento, ya que el resto de las especificaciones se mantiene igual en ambas versiones.

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El catálogo del Steam Frame arranca con más de 100 juegos certificados como Steam Frame Standalone Verified y también admite modo Gamepad y streaming desde una PC.

En Estados Unidos, el precio se fijó en 1.059 dólares para elmodelo base y 1.299 dólares para el de 1 TB, según reportó UploadVR. El salto entre capacidades equivale a 240 dólares en ese mercado.

El acceso a la compra no funciona por orden de llegada. Las inscripciones a la lista de reservas permanecen abiertas hasta el 17 de septiembre (a las 19.00 horas en España peninsular y a las 10.00 horas del Pacífico en Estados Unidos), momento en el que Valve realizará una selección aleatoria para ordenar a los participantes.

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Ese mismo día, cada usuario recibirá un correo electrónico que indicará si obtuvo una reserva o si pasó a la lista de espera. Las invitaciones de compra comenzarán a enviarse el 18 de septiembre, con 72 horas de plazo para completar el pedido una vez recibidas. España queda incluida en la distribución directa de Steam dentro de la Unión Europea.

Valve había apuntado a un precio inferior a los 999 dólares del Valve Index en su presentación de 2025. La compañía explicó a The Verge que el encarecimiento global de la memoria RAM y el almacenamiento alteró esas cuentas.

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Por ahora no hay fecha de lanzamiento ni proceso de reserva del dispositivo para Latinoamérica.