Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 15 de septiembre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es negociado sin variantes a $1.530 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.530,55 para la venta y $1.478,53 para la compra.
La inflación de agosto definió el límite superior de la banda cambiaria para octubre. De acuerdo con el mecanismo vigente, si el dólar mayorista superara ese nivel, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) debería intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para que la cotización vuelva a quedar por debajo del umbral fijado.
El monto operado en el segmento de contado se redujo este lunes a USD 494,2 millones, unos USD 340 millones menos que el viernes anterior. Igualmente la oferta fue suficiente para mantener contenido al dólar mayorista, que cedió un peso, a 1.507,50 pesos, el precio más bajo desde el 21 de agosto.
La oposición definió avanzar en un pedido de citación en el Senado de la Nación contra el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, luego de la información que brindó el funcionario días atrás acerca del destino de reservas de oro pertenecientes al país.
El BCRA compró USD 12 millones
El BCRA compró el lunes USD 12 millones en la plaza spot, el 2,4% de la oferta privada, mientras que las reservas internacionales brutas cedieron USD 58 millones, a USD 50.411 millones, en una sesión con baja de 1,9% para el oro, a USD 4,327.60 la onza.