Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 15 de septiembre

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Mercados: sube el riesgo país argentino y se mantiene cerca de los 500 puntos básicos Los bonos argentinos caen 0,3%, mientras que las tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU avanzan a su nivel más alto en dos décadas. El indicador de JP Morgan asciende a 496 puntos

Privatización de AySA: se presentaron 17 ofertas pero sólo dos consorcios siguen en carrera El Ministerio de Economía abrió las ofertas técnicas de los dos únicos oferentes que buscan quedarse con el 90% de las acciones estatales de la compañía

“Hay dos economías, no dos velocidades”: el diágnóstico de un experto en finanzas y las luces de alarma de cara al 2027 El economista Leonardo Anzalone, de la consultora CEPEC, advirtió que la actividad y el empleo concentran las principales dudas para el próximo año, pese a una expectativa de desaceleración de la inflación

Se buscan voluntarios para vivir gratis cerca de las Cataratas del Iguazú a cambio de 25 horas de trabajo a la semana en un hostal Convocatoria contempla atención al público, orientación turística, orden cotidiano; emprendimiento familiar ubicado en Misiones