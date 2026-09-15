Economía

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 15 de septiembre

El billete al público sigue negociado a $1.530 para la venta en el Banco Nación. El blue es ofrecido a $1.555. El BCRA compró ayer 12 millones en el mercado

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13:06 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es negociado sin variantes a $1.530 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.530,55 para la venta y $1.478,53 para la compra.

13:06 hsHoy

A cuánto puede llegar el dólar en octubre sin que intervenga el Gobierno según la nueva banda cambiaria

La inflación de agosto, que se ubicó en 1,66%, fijó el límite superior permitido para el tipo de cambio mayorista. En caso de superar ese umbral, el BCRA deberá actuar en la plaza oficial

El régimen de bandas cambiarias se actualice conforme a la inflación mensual. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El régimen de bandas cambiarias se actualice conforme a la inflación mensual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación de agosto definió el límite superior de la banda cambiaria para octubre. De acuerdo con el mecanismo vigente, si el dólar mayorista superara ese nivel, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) debería intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para que la cotización vuelva a quedar por debajo del umbral fijado.

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13:06 hsHoy

Bajó el dólar y la brecha con el techo de la banda cambiaria es la más amplia en 16 meses

La divisa mayorista cedió a $1.507,50, el precio más bajo desde el 21 de agosto. Al público en el Banco Nación permaneció a $1.530

La divisa mayorista se ubica por debajo de los $1.510. (Foto: Reuters)
La divisa mayorista se ubica por debajo de los $1.510. (Foto: Reuters)

El monto operado en el segmento de contado se redujo este lunes a USD 494,2 millones, unos USD 340 millones menos que el viernes anterior. Igualmente la oferta fue suficiente para mantener contenido al dólar mayorista, que cedió un peso, a 1.507,50 pesos, el precio más bajo desde el 21 de agosto.

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13:05 hsHoy

El peronismo pidió citar en forma “urgente” al presidente del Banco Central por el traslado de oro al exterior

El pedido fue presentado por Juliana Di Tullio y Martín Soria con respaldo del PJ. Piden explicaciones y documentos sobre el envío de 13 Tn al exterior en 2024. El oficialismo apura una sesión para modificar la carta orgánica del BCRA

Santiago Bausili es requerido por la oposición a raíz del envío de oro fuera del país
Santiago Bausili es requerido por la oposición a raíz del envío de oro fuera del país

La oposición definió avanzar en un pedido de citación en el Senado de la Nación contra el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, luego de la información que brindó el funcionario días atrás acerca del destino de reservas de oro pertenecientes al país.

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13:05 hsHoy

El BCRA compró USD 12 millones

El BCRA compró el lunes USD 12 millones en la plaza spot, el 2,4% de la oferta privada, mientras que las reservas internacionales brutas cedieron USD 58 millones, a USD 50.411 millones, en una sesión con baja de 1,9% para el oro, a USD 4,327.60 la onza.

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