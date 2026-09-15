OpenAI compra una startup de cámaras para smartphones creada por exingenieros de Apple

OpenAI compró una starup por 300 millones de dólares. (OpenAI)

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OpenAI adquirió Glass Imaging, una startup especializada en tecnología de cámaras para smartphones impulsada por inteligencia artificial (IA), en una operación valorada en más de 300 millones de dólares, según informó The Wall Street Journal. La compra supone un salto importante respecto de la valoración de unos 100 millones de dólares que tenía la compañía tras una ronda de financiación realizada el año pasado.

La adquisición refuerza la apuesta de OpenAI por desarrollar productos físicos capaces de integrar inteligencia artificial más allá de las aplicaciones de software. Aunque la compañía todavía no ha explicado públicamente qué funciones tendrá Glass Imaging dentro de su estructura, la operación podría estar relacionada con sus planes para desarrollar nuevos dispositivos.

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Glass Imaging fue fundada en 2019 por Ziv Attar y Tom Bishop, dos antiguos ingenieros de Apple que participaron en el desarrollo del Modo Retrato de los iPhone. La startup tiene su sede en Los Altos, California, y antes de ser adquirida había conseguido aproximadamente 30 millones de dólares de financiación.

OpenAI adquirió Glass Imaging, una starup dedicado a las cámaras para smartphone que fue fundado por dos exingenieros de Apple. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Una cámara que utiliza IA antes de tomar la fotografía

La tecnología desarrollada por Glass Imaging busca diferenciarse de los sistemas de inteligencia artificial que normalmente se utilizan para editar fotografías después de haberlas capturado.

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En lugar de limitarse a modificar una imagen terminada, la compañía utiliza redes neuronales que conocen las características ópticas específicas de cada sistema de cámara. De esta manera, el procesamiento basado en IA interviene durante la captura para mejorar la calidad de la fotografía.

El objetivo es conseguir imágenes tomadas desde un smartphone que se acerquen a la calidad que tradicionalmente ofrecen cámaras DSLR, equipos que utilizan objetivos intercambiables y sensores de mayor tamaño.

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OpenAI compró empresa que desarrolló cámaras de celulares que usan IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Glass Imaging también ha desarrollado tecnología relacionada con el zoom de los teléfonos. Su propuesta llegó a utilizarse en una línea de smartphones de la compañía Honor, lo que permitió llevar parte de esta tecnología al mercado antes de la adquisición por parte de OpenAI.

Exingenieros de Apple estarán detrás de la tecnología

La trayectoria de los fundadores de Glass Imaging resulta especialmente relevante para entender el interés de OpenAI. Tanto Attar como Bishop trabajaron anteriormente en Apple y participaron en el desarrollo del Modo Retrato, una de las funciones de fotografía computacional más conocidas de los iPhone.

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La startup consiguió atraer además a inversores importantes antes de su venta. Entre ellos se encontraban GV, el brazo de inversión de Alphabet, e Insight Partners.

Exingenieros de Apple ahora trabajarán para OpenAI tras adquisión de su empresa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La operación por más de 300 millones de dólares representa, por tanto, una salida considerablemente superior a la valoración que Glass Imaging había alcanzado apenas un año antes.

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OpenAI también trabaja en nuevos dispositivos

La compra llega mientras OpenAI desarrolla una estrategia de hardware junto a Jony Ive, el antiguo responsable de diseño de Apple que participó en la creación del iPhone y otros productos de la compañía.

OpenAI incorporó a Ive en 2025 mediante la adquisición de io Products, una operación valorada en 6.500 millones de dólares. Desde entonces, ambas partes trabajan en dispositivos diseñados específicamente alrededor de la inteligencia artificial.

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Todavía no está claro si la tecnología de Glass Imaging terminará integrada en alguno de esos productos. Tampoco se conoce si OpenAI pretende desarrollar un smartphone, un accesorio de cámara u otro tipo de dispositivo.

OpenAI se estaría preparando para su salida en bolsa. EFE/ Angel Colmenares

OpenAI amplía sus adquisiciones antes de una posible salida a bolsa

La compra de Glass Imaging forma parte de una serie de adquisiciones realizadas recientemente por OpenAI. Según The Wall Street Journal, la compañía también adquirió TBPN, un programa de entrevistas por internet, y una startup dedicada a herramientas de desarrollo de código abierto.

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Estas operaciones se producen mientras OpenAI prepara una posible oferta pública inicial (OPI) que podría concretarse el próximo año. La compañía continúa ampliando sus capacidades en inteligencia artificial, pero también busca controlar tecnologías y equipos que le permitan desarrollar una nueva generación de productos físicos.

Por ahora, OpenAI no ha detallado cómo utilizará Glass Imaging ni cuándo podrían aparecer sus tecnologías en un producto comercial. La adquisición, sin embargo, muestra que la compañía está explorando una integración cada vez mayor entre IA, fotografía computacional y hardware.

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