“Milei es un malvinero de mecha corta”, aseguró Maximiliano Ferraro antes del debate en el Congreso

El diputado nacional Maximiliano Ferraro en Infobae en Vivo

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El diputado Maximiliano Ferraro sostuvo en Infobae al Amanecer que el Gobierno deberá traducir sus anuncios sobre Malvinas en una ley, inversiones en Defensa y partidas concretas dentro del Presupuesto 2027

Ferraro fue invitado al estudio para abordar la expectativa parlamentaria sobre el proyecto anunciado por el presidente Javier Milei. Durante su paso por Infobae al Amanecer, dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar sobre la agenda legislativa, la emergencia en discapacidad, la situación educativa y el esquema económico.

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El legislador de la Coalición Cívica ubicó el anuncio presidencial dentro de un escenario de iniciativas que todavía no llegaron al Congreso. “Creo que estamos a la espera porque pasaron 12 días del Milei malvinero”, expresó al referirse a la cadena nacional.

Para Ferraro, el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas requiere continuidad institucional. “Malvinas debe ser una política de Estado”, afirmó, antes de vincular la falta de novedades sobre ese proyecto con la demora en la presentación del Presupuesto 2027.

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El diputado enumeró otros asuntos que comenzaron a tomar lugar en la Cámara de Diputados. “Estamos esperando ese proyecto de ley, como estamos esperando el ingreso del Presupuesto 2027”, dijo.

La discusión parlamentaria también abarca el endeudamiento de los hogares y las dificultades de las personas con discapacidad frente a los pagos a prestadores y terapistas. Sobre ese cuadro, Ferraro señaló: “Estamos comenzando el debate de dos temas que el Gobierno no quería tratar en el Parlamento”.

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Malvinas

Ferraro criticó la postura del gobierno respecto a Malvinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ferraro apuntó a la consistencia entre el anuncio presidencial y las decisiones económicas del Gobierno. “No es que no le creo: es un Milei malvinero de mecha corta”, afirmó.

El diputado tomó como ejemplo a Harbour Energy, una compañía vinculada a un proyecto beneficiado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Ferraro sostuvo que la empresa había recibido sanciones en Argentina antes de acceder a beneficios del esquema.

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“En 2013 fue penalizada por la Argentina y en 2025 se le dio el beneficio del RIGI”, planteó al cuestionar la participación de esa firma en un proyecto alcanzado por el régimen.

Ferraro se refirió a una participación accionaria del 15% y planteó interrogantes sobre los controles previos. “¿La Legal y Técnica del ministro de Economía no vio que una empresa con 15% de participación accionaria había sido penalizada por la misma ley que hoy reivindican?”, preguntó.

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El diputado objetó que el Ejecutivo promueva sanciones más duras para empresas que operen en la zona de Malvinas si previamente les concedió espacios de negociación o incentivos. “No solamente las invitaban, sino que las sentaban en la mesa”, sostuvo.

Pese a esas críticas, Ferraro descartó que la oposición se niegue a una norma que fortalezca la defensa de la soberanía argentina. “No me imagino poniéndome en contra”, dijo ante la posibilidad de que el proyecto eleve sanciones para compañías vinculadas a actividades en torno a las islas.

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Su planteo se concentró en el alcance material de la propuesta. “Eso tiene que tener un reflejo también, no solamente en la Ley de Defensa de Soberanía de Malvinas, que es una manda constitucional, sino en cómo eso se refleja en el presupuesto”, afirmó.

Ferraro mencionó entre las medidas anunciadas por Milei la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego. “Lo que es concretar la base naval integrada en Tierra del Fuego” debe formar parte de esa discusión, sostuvo.

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Para Ferraro, la credibilidad del anuncio dependerá de las decisiones que acompañen el discurso. “¿Cómo se demuestra si realmente va a ser creíble? Con acciones concretas, no solamente en lo meramente discursivo o en la estrategia comunicacional”, expresó.

El legislador vinculó la cuestión con la situación política del Presidente. “Intenta relegitimarse porque es algo que está muy en el corazón de los argentinos”, afirmó sobre el uso de Malvinas en la conversación pública.

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A la vez, rechazó una lectura basada en lo que definió como nacionalismos extremos. “No creo en los nacionalismos tontos, y eso no quiere decir que no reivindique y no defienda la gesta de Malvinas”, manifestó.

El Presupuesto 2027

El Presupuesto 2027, uno de los próximos temas a debatirse en el Congreso de la Nación

La semana previa, distintos bloques opositores impulsaron una sesión para tratar emplazamientos a comisiones. Ferraro sostuvo que esa instancia modificó la posición de La Libertad Avanza y sus aliados ante las iniciativas que no figuraban entre las prioridades oficiales.

“Logramos abrir el recinto”, afirmó el diputado, quien añadió que el oficialismo y parte de sus socios parlamentarios aceptaron tratar la situación de quienes acumulan deudas y la emergencia vinculada a discapacidad.

Al describir la dimensión que atribuyó al problema financiero de los hogares, Ferraro señaló: “Hoy seis millones de argentinos están endeudados y siete de cada diez lo hicieron para comprar alimentos o sostener el hogar”.

El legislador también introdujo el debate educativo en la discusión presupuestaria. “El presupuesto educativo del 2023 al 2025 cayó más del 47%”, afirmó, y ligó esa evolución con los resultados de las evaluaciones PISA.

Ferraro aclaró que la situación educativa no puede adjudicarse solamente a la actual administración. “No es responsabilidad de este Gobierno, pero hay que ponerlo sobre la mesa”, sostuvo.

Como alternativa para quienes enfrentan compromisos financieros, puso sobre la mesa un proyecto propio de portabilidad financiera. “Vos podés renegociar y los bancos salen a competir respecto de cómo te refinancian, a qué plazo y con qué tipo de interés”, explicó.

El mecanismo, según describió, permitiría que una persona traslade su historial crediticio hacia otra entidad para buscar mejores condiciones. “Tu carpeta la podés llevar a otras entidades bancarias y esas entidades bancarias compiten entre sí para ofrecerte mejores condiciones”, indicó.

Ferraro incluyó en esa propuesta a deudores de consumos, préstamos personales y créditos hipotecarios. “No es solamente la carpeta de un solo crédito que podés tener, sino que en esa instancia el banco te renegocia y te ofrece por ahí otro tipo de condiciones”, dijo.

En ese punto, también relacionó la morosidad con decisiones monetarias previas. “Tuviste un tiempo atrás que el Banco Central te puso una tasa de referencia alta y eso también incidió en cómo hoy está la situación”, manifestó.

Sobre la disputa política por la sesión, Ferraro afirmó que el oficialismo buscó impedirla hasta el último momento. “Veinticuatro horas antes de la sesión estaban haciendo todo lo que estaba a su alcance para que la sesión no sucediera”, dijo.

El legislador indicó que la oposición reunió entre 133 y 135 diputados para avanzar con la convocatoria, mientras que el número requerido para habilitar una sesión es de 139. “Cuando se dieron cuenta de que nosotros teníamos 133, 135 diputados, decidieron bajar”, aseguró.

Según su reconstrucción, la discusión permitió emplazar a comisiones que, de acuerdo con su visión, el oficialismo había dejado sin actividad. “Ellos habían decidido cerrar” esas comisiones, expresó.

El diputado apuntó contra el Ministro de Economía, Luis Caputo

Las críticas a Luis Caputo

El diputado también fue consultado por el impacto del RIGI y por los sectores que mostraron mejores resultados dentro de la economía. “Principalmente minería e hidrocarburos, por el desarrollo y el potencial que tiene Vaca Muerta”, respondió.

Ferraro agregó que las entidades financieras también obtuvieron beneficios durante este período. “Otro de los sectores que ganaron muchísimo, y hay que decirlo, son el sector financiero y los bancos”, afirmó.

A partir de una publicación del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el consumo en la calle Corrientes, el diputado cuestionó la distancia entre ese mensaje y la situación de los hogares. “Si hay una buena situación y él confía tanto en esa situación que administra, que traiga la plata que tiene en el exterior”, sostuvo.

El legislador diferenció esa exigencia de la libertad de los particulares para decidir dónde colocar sus ahorros o inversiones. “Estoy hablando de funcionarios públicos que tenemos responsabilidades públicas. No me estoy refiriendo al ciudadano común”, aclaró.

Ferraro extendió el pedido a otros integrantes del gabinete nacional. “Tiene que dar el ejemplo él, como tiene que dar el ejemplo Sturzenegger, como tiene que dar el ejemplo la política”, dijo.

El diputado recordó una intervención de Caputo ante estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella, donde el ministro había llamado a convencer a las familias para que retiren sus ahorros de los colchones. “¿No le dijo el otro día a unos estudiantes: ‘Convenzan a sus padres que saquen la guita de los colchones’?”, preguntó.

También señaló que dentro del Gobierno existirían voces con inquietudes sobre el día a día económico. “Algunos plantean prestar atención a la microeconomía, la economía del día a día de millones de argentinos”, sostuvo.

Ferraro cerró su crítica con una referencia a la interna oficialista. “Es una actitud cínica para quedar bien con el rey o con la reina, que es el Presidente o la hermana Karina Milei”, concluyó.

Maximiliano Ferraro, diputado nacional por la Coalición Cívica

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