Cómo el temor a una IA fuera de control sacude a los equipos de seguridad de OpenAI y Anthropic

OpenAI y Anthropic han registrado una serie de cambios en sus equipos directivos mientras amplían su operación comercial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La salida de investigadores, responsables de producto y líderes de seguridad muestra cómo la creadora de ChatGPT está dejando atrás su etapa de laboratorio para convertirse en una corporación tecnológica de alcance global, pero también, denota el miedo y las críticas de esa industria sobre un correcto desarrollo e implementación de la inteligencia artificial. El fenómeno de OpenAI también alcanza a competidores como Anthropic.

La competencia por dominar la inteligencia artificial no solo se libra mediante modelos más potentes, inversiones multimillonarias y nuevos productos. También, se disputa en los pasillos de las compañías, donde científicos, responsables de seguridad y altos ejecutivos deciden si permanecen, se marchan a un rival o crean sus propias empresas.

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OpenAI es el caso más visible. La organización que nació en 2015 como un laboratorio sin fines de lucro ha atravesado durante los últimos años una sucesión de renuncias, licencias y reestructuraciones que transformaron casi por completo su primera línea de liderazgo.

La salida de investigadores y ejecutivos refleja la transformación interna de las principales compañías de inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

No todas las salidas ocurrieron por el mismo motivo ni pueden interpretarse automáticamente como una rebelión contra Sam Altman. Algunas estuvieron relacionadas con diferencias sobre seguridad; otras, con el cierre de proyectos, problemas de salud, nuevas oportunidades o decisiones personales. Sin embargo, vistas en conjunto, permiten identificar un cambio más profundo: OpenAI ya no funciona únicamente como un espacio de investigación, sino como una compañía que necesita vender productos, asegurar infraestructura, atender empresas y responder a inversionistas. Pero detrás de esto, las críticas al uso de la IA con la sociedad. Y la privacidad.

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Tres nombres resumen especialmente esa transformación: Ilya Sutskever, Mira Murati y Brad Lightcap.

De los científicos a los ejecutivos comerciales

Ilya Sutskever fue uno de los cofundadores de OpenAI, su científico jefe y una de las figuras más influyentes en el desarrollo de sus modelos. También, integró la junta que destituyó temporalmente a Sam Altman en noviembre de 2023, aunque después expresó que lamentaba haber participado en esa decisión.

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Su salida, anunciada en mayo de 2024, marcó el final de una etapa. Sutskever no atribuyó públicamente su renuncia a un conflicto específico sobre seguridad, pero poco después creó Safe Superintelligence, una compañía cuyo objetivo declarado es desarrollar superinteligencia segura sin distraerse, inicialmente, con productos comerciales.

Ilya Sutskever fue uno de los cofundadores de OpenAI. REUTERS/Manuel Orbegozo

La segunda figura es Mira Murati, quien fue directora de tecnología y ocupó brevemente la dirección ejecutiva durante la crisis de 2023. Participó en el desarrollo y lanzamiento de productos como ChatGPT y DALL-E, y se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la empresa. Al anunciar su salida en septiembre de 2024, dijo que quería disponer de tiempo y espacio para realizar sus propias exploraciones. Su renuncia coincidió con las de otros dos líderes de investigación, Bob McGrew y Barret Zoph. Reuters informó entonces que las tres decisiones fueron presentadas como independientes⁠.

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El tercer nombre es Brad Lightcap, responsable durante años de construir buena parte de la operación corporativa de OpenAI. Pasó por áreas financieras, legales, comerciales y de alianzas antes de convertirse en director de operaciones. En abril de 2026, dejó ese cargo para concentrarse en proyectos especiales y, cuatro meses después, anunció su salida para crear una nueva empresa.

A diferencia de las renuncias vinculadas al debate sobre seguridad, Lightcap expresó públicamente su confianza en OpenAI. La compañía también señaló que sus funciones ya se habían alejado de la gestión cotidiana, por lo que no esperaba un impacto inmediato sobre los equipos. Aun así, su partida fue significativa: se trataba de uno de los ejecutivos que ayudó a convertir un laboratorio experimental en una organización comercial global. Reuters confirmó su salida en agosto de 2026⁠.

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Brad Lightcap en su época lideró varios proyectos corporativos de OpenAI. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Tres salidas en un solo día

La transformación quedó aún más clara en abril de 2026, cuando OpenAI perdió a tres responsables de áreas estratégicas en una misma jornada.

Kevin Weil, antiguo director de producto y posteriormente responsable de OpenAI for Science; Bill Peebles, líder del equipo de generación de video Sora, y Srinivas Narayanan, director de tecnología para aplicaciones empresariales, anunciaron sus salidas.

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Los tres casos tampoco tuvieron una única explicación. OpenAI estaba integrando sus iniciativas científicas en otras áreas, reduciendo proyectos que ya no consideraba centrales y concentrando recursos en herramientas para empresas. Narayanan, por su parte, afirmó que quería pasar tiempo con sus padres antes de decidir su siguiente etapa profesional.

Más que demostrar una crisis uniforme, ese episodio evidenció una selección de prioridades. En una industria donde entrenar y operar modelos exige enormes cantidades de dinero y capacidad informática, incluso una compañía del tamaño de OpenAI debe decidir qué productos mantiene, cuáles integra y cuáles abandona. La reestructuración incluyó la descentralización de OpenAI for Science y cambios sobre Sora y las aplicaciones empresariales⁠.

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La rotación continuó en otras áreas. Un recuento publicado en agosto identificó al menos 14 altos cargos que habían dejado sus funciones o reducido su participación durante 2026. La lista incluía responsables de operaciones, ingresos, marketing, producto, ventas empresariales, infraestructura, ética y seguridad. No todos renunciaron por desacuerdos: Fidji Simo, por ejemplo, dejó su posición de tiempo completo por motivos de salud y pasó a ser asesora.

La seguridad, el conflicto que no desaparece

Aunque sería incorrecto atribuir todas las salidas a la seguridad, esta discusión sí acompaña a OpenAI desde sus primeros años.

Uno de los pronunciamientos más fuertes fue el de Jan Leike, codirector del equipo de Superalignment. Cuando renunció en mayo de 2024, aseguró que llevaba tiempo en desacuerdo con la dirección sobre las prioridades fundamentales de la compañía y que los procesos y la cultura de seguridad habían quedado relegados frente a los “productos brillantes”.

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El equipo de Superalignment fue disuelto después de las salidas de Leike y Sutskever, y sus integrantes fueron redistribuidos en otras áreas. Leike terminó incorporándose a Anthropic, una empresa fundada precisamente por antiguos trabajadores de OpenAI.

En 2026 también dejaron la compañía Johannes Heidecke, responsable de sistemas de seguridad, y Chloé Bakalar, líder de ética en inteligencia artificial. En el caso de Heidecke, su salida se produjo mientras OpenAI reorganizaba sus equipos para integrar más estrechamente la seguridad con la investigación. La empresa nombró responsables interinos y amplió las funciones de su vicepresidencia de investigación y seguridad.

Bakalar había defendido que la ética debía ser una responsabilidad compartida por toda la organización y que no podía descansar en una sola persona convertida en el “centro moral” de un desarrollador de inteligencia artificial. La frase adquirió relevancia tras conocerse su salida, pero no estuvo formulada públicamente como una acusación directa contra Altman.

El punto central no es únicamente cuántos especialistas se marchan, sino cómo queda repartido su poder después de las reorganizaciones. Integrar la seguridad en los equipos de investigación puede hacer que los controles se incorporen desde el diseño de un modelo. También puede reducir la independencia de quienes deben cuestionar el ritmo de desarrollo. La diferencia dependerá de su capacidad real para frenar un lanzamiento.

La alerta ya no procede únicamente de OpenAI

El debate adquirió una dimensión sectorial con la renuncia de Jacob Coxon, investigador de preentrenamiento de Anthropic que anteriormente había trabajado en OpenAI.

Coxon afirmó que ninguna de las dos compañías estaba actuando de manera responsable y las acusó de “jugar con nuestras vidas” al competir por desarrollar sistemas capaces de mejorar sus propias capacidades. Su advertencia apunta a un problema que excede a una empresa: cada laboratorio sostiene que debe continuar avanzando porque sus competidores también lo harán.

El resultado es una carrera en la que todos reconocen riesgos, pero ninguno quiere desacelerar primero. Coxon pidió una mayor coordinación entre laboratorios y planteó la posibilidad de detener temporalmente el avance de los modelos más potentes. Su renuncia y sus cuestionamientos fueron reportados por Financial Times.

Anthropic suele presentarse como una compañía especialmente orientada hacia la seguridad, por lo que la crítica de uno de sus propios investigadores tiene un peso particular. No demuestra por sí sola que la empresa haya abandonado sus compromisos, pero sí revela que las diferencias sobre cómo controlar sistemas avanzados también existen dentro de los laboratorios que hicieron de la seguridad parte de su identidad.

OpenAI no se está desmoronando: está cambiando

El éxodo de talento no implica necesariamente que OpenAI se encuentre cerca del colapso. La compañía continúa contratando, reorganizando áreas, firmando alianzas y ampliando su negocio. Además, muchos de quienes se marcharon crearon nuevas empresas o se incorporaron a competidores, lo que sugiere una redistribución del conocimiento más que una salida completa del sector.

Sin embargo, la frecuencia y la diversidad de las renuncias sí transmiten una señal: la OpenAI actual tiene prioridades muy diferentes a las del laboratorio fundado en 2015.

Ya no basta con investigar modelos. La empresa necesita convertirlos en productos, venderlos a organizaciones, asegurar chips y centros de datos, financiar su operación y prepararse para competir con Google, Anthropic, Meta y otros actores. En ese proceso, algunos proyectos pierden espacio y ciertas figuras dejan de encajar en la nueva estructura.

Sam Altman reconoció recientemente que la industria, incluida OpenAI, ha hecho un “trabajo terrible” al explicar los beneficios de la inteligencia artificial y cómo podrían mitigarse sus efectos negativos. (Reuters)

Sam Altman reconoció recientemente que la industria, incluida OpenAI, ha hecho un “trabajo terrible” al explicar los beneficios de la inteligencia artificial y cómo podrían mitigarse sus efectos negativos. Su declaración se refería a la comunicación con la sociedad, no específicamente a las renuncias internas. Sin embargo, ambos asuntos están conectados por un mismo elemento: la confianza.

En la carrera por la inteligencia artificial, lanzar el modelo más avanzado puede otorgar una ventaja temporal. Conservar a quienes deben construirlo, cuestionarlo y establecer sus límites determinará si esa ventaja puede sostenerse.