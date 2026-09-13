Cómo descubrir en qué habitación de la casa tiene la mejor conexión WiFi

El plano tridimensional de una vivienda ilustra la cobertura de la señal wifi mediante un mapa de calor que varía del verde al rojo según la intensidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tener contratada una tarifa de alta velocidad no garantiza que el WiFi rinda igual en toda la vivienda. Es habitual que el salón navegue sin problemas mientras un dormitorio apenas mantiene la conexión estable.

Esto ocurre porque la señal pierde fuerza según los obstáculos que encuentra en su camino. Antes de cambiar de tarifa o comprar equipos nuevos, conviene medir qué zonas de la casa funcionan mejor y por qué.

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Cómo medir la velocidad WiFi en cada habitación

La forma más directa de comparar habitaciones consiste en realizar un test de velocidad desde distintos puntos de la casa, siempre con el mismo dispositivo y en condiciones similares.

Conviene empezar la medición cerca del router, para tener una referencia de la velocidad máxima disponible. Después hay que desplazarse habitación por habitación y repetir la prueba, observando tanto la descarga como la subida.

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Un mapa térmico sobre el plano de una vivienda ilustra la intensidad de la señal de internet inalámbrica en los diferentes ambientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No basta con una sola medición: otros dispositivos conectados o el tráfico de la red pueden alterar el resultado en un momento puntual. Repetir la prueba en distintos horarios ofrece una referencia más fiable sobre qué zonas mantienen la conexión de forma constante.

Es recomendable comprobar también ambas bandas de frecuencia, la de 2,4 GHz y la de 5 GHz, ya que una habitación puede responder mejor a una que a otra según la distancia y los obstáculos presentes.

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Aplicaciones para analizar la señal con más precisión

Además del test de velocidad básico, existen aplicaciones pensadas específicamente para mapear la red inalámbrica. WiFi Analyzer, NetSpot, iMapper WiFi y Network Analyzer permiten revisar cómo responde la señal en cada punto de la casa, tanto en dispositivos Android o iOS como en algunas versiones de escritorio.

Estas herramientas resultan útiles para detectar interferencias puntuales: si la banda de 2,4 GHz falla en un lugar concreto, puede deberse a dispositivos Bluetooth cercanos u otros aparatos que compartan frecuencia.

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Una sala de estar moderna muestra un Smart TV con un partido de fútbol, conectado a un router de fibra óptica, y un celular con Wi-Fi 5 GHz que indica una conexión rápida para streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan un análisis más visual de cómo se propaga la señal por la vivienda, aplicaciones como Ekahay Survey permiten trazar un mapa aproximado de cobertura, lo que facilita decidir dónde ubicar el router o si hace falta un equipo adicional.

Dónde colocar el router para una cobertura pareja

Una vez identificadas las zonas débiles, el primer ajuste lógico es revisar la ubicación del router. Lo más recomendable es situarlo cerca de donde se concentra el uso real de internet, ya sea el salón, un dormitorio o el espacio de teletrabajo.

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En viviendas de una sola planta, una posición central y despejada suele repartir mejor la señal que un rincón alejado. En casas de varias plantas, la recomendación cambia: conviene ubicar el router en una planta intermedia, porque la señal también debe propagarse en vertical.

Para quienes trabajan desde casa con un ordenador que admite cable Ethernet, la opción más estable es acercar el router a esa misma sala y conectar el equipo por cable, en lugar de depender solo del WiFi.

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Por qué la señal WiFi se debilita en las habitaciones

Los materiales de la casa influyen tanto como la distancia. Elementos fabricados en cemento, metal, roca o agua son los que más dificultan la propagación de la señal, y a esa lista se suman electrodomésticos como neveras, lavadoras, microondas o peceras.

Celular conectándose a una red de internet, celular, conexión, internet, pantalla, tecnología (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando no es posible alejar el router de estos aparatos, conviene al menos evitar que quede encerrado en un mueble o pegado al suelo, condiciones que reducen aún más su alcance.

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La orientación de las antenas también importa: por su diseño, emiten la señal en sentido horizontal antes que desde la punta, por lo que colocarlas en vertical suele mejorar la cobertura. En routers con más de una antena, combinar posiciones verticales y horizontales ayuda a cubrir mejor distintas direcciones de la vivienda.

Cómo solucionar el problema de cobertura en las habituaciones

Si tras reubicar el router persisten habitaciones con mala señal, existen soluciones adicionales. Un extensor WiFi permite reforzar la cobertura hacia una zona puntual, mientras que una red mesh utiliza varios puntos de acceso coordinados para cubrir viviendas de mayor tamaño, algo especialmente útil en casas de varias plantas.

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Para equipos que no se desplazan y necesitan máxima estabilidad, como una consola o un ordenador de sobremesa, el cable Ethernet sigue siendo más fiable que cualquier conexión inalámbrica.

La clave está en medir antes de invertir: solo así se puede saber si el problema se resuelve recolocando el router o si realmente hace falta ampliar la red con equipos adicionales.