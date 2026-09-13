“El amor de mi vida”: el emotivo saludo de L-Gante a su hija Jamaica por su cumpleaños

El músico de cumbia 420 agasajó a su nena por su cumpleaños número 5, y eligió un video de hace años cuando era una beba (Video: Instagram)

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Entre cosquillas, bromas y carcajadas, L-Gante celebró los cinco años de su hija Jamaica con un recuerdo que expuso una escena de su intimidad familiar. El cantante compartió un video de cuando la nena era más chica, en el que ambos descansaban en la cama antes de dormir y él buscaba hacerla reír.

En las imágenes, Jamaica responde a los chistes de su papá con una sonrisa permanente. Elián Valenzuela, nombre real del referente de la cumbia 420, juega con ella y prolonga el momento previo al descanso, mientras la pequeña disfruta de cada ocurrencia.

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El músico eligió esa secuencia para homenajear a su hija en el día de su cumpleaños. Lejos de los escenarios y de las repercusiones por su vida sentimental, el artista mostró una faceta familiar que suele compartir con sus seguidores cuando se trata de Jamaica.

Además del video, L-Gante publicó una foto junto a la niña dentro de un auto. Él ocupa el asiento del conductor y ella está a su lado, en el lugar de acompañante. Los dos se miran de frente y protagonizan una postal que el cantante acompañó con un texto cargado de afecto.

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Con un video inédito de cuando la nena era más chica, el músico conmovió a todos

“Hoy cumple 5 añitos el amor de mi vida. ¡Feliz cumpleaños! Siempre vas a ser mi bebé preciosa. Papá te ama con todo su corazón”, escribió el artista sobre la imagen. La dedicatoria incluyó un emoji de corazón rojo y reunió numerosos saludos por el cumpleaños de la pequeña.

El festejo llegó durante un período de fuerte exposición para el cantante, cuyo nombre vuelve a circular junto al de Wanda Nara. Las interacciones entre ambos en redes sociales y su vínculo laboral en MasterChef Celebrity alimentaron las versiones sobre un posible acercamiento.

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La relación entre L-Gante y Wanda terminó a mediados de 2025. Sin embargo, en los últimos días, la conductora publicó en Instagram una captura de una videollamada sin respuesta dirigida a “Elian”, dentro de un carrusel de fotos. Como pie de foto, escribió: “Te imaginás ser mi próximo error”.

El cantante reaccionó en los comentarios de la publicación con una frase directa: “Sería lo mejor que te puede pasar”. Wanda llevó después ese intercambio a sus historias y sumó otro mensaje para el artista: “L-Gante si respondés es todo más fácil”.

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La conversación pública no terminó allí. El músico replicó la historia desde su cuenta y agregó: “Si no le contesto se desesperaaa”. El cruce llamó la atención de sus seguidores, que siguieron cada gesto entre los dos y retomaron las especulaciones sobre una reconciliación.

El vínculo profesional entre ambos suma otro elemento a esa versión. L-Gante participará de MasterChef Celebrity, el programa de Telefe que conducirá Wanda Nara.

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En una reciente visita a PH, Podemos Hablar, el cantante habló de sus experiencias sentimentales y mencionó tanto a Wanda como a Tamara Báez. “Solo tuve dos amores: la madre de mi hija y Wanda Nara”, expresó ante Andy Kusnetzoff.

Al referirse a sus errores en el amor, Valenzuela apuntó a su vínculo con la madre de Jamaica. “Puede ser con la madre de mi hija, éramos muy jóvenes los dos y todo lo que me llegó de repente, con un estilo de vida diferente, tuve que aprender a pilotear en el proceso ese cambio brusco. La persona sin errores no existe”, sostuvo.

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Nora Colosimo le reveló a Claudia Valenzuela su pensamiento sobre el vínculo de sus hijos

Sobre Wanda, el músico también dejó abierta una posibilidad a futuro, aunque aclaró que no forma parte de sus prioridades. “Hoy en día quizás tenga una oportunidad más, pero no es algo que tenga presente como objetivo, hay otras cosas en las que estoy enfocado”, señaló.

Este domingo, sin embargo, las publicaciones de L-Gante tuvieron una única protagonista. Con el video de las risas antes de dormir y el saludo por sus cinco años, Jamaica concentró toda la atención del cantante.

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