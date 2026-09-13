Aprende a creer fondos de pantalla para tu celular con este truco de Google Fotos

Google Fotos permite usar una foto única como fondo de pantalla del celular desde la opción “Usar como”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Google Fotos permite convertir las imágenes guardadas en el teléfono en distintos tipos de fondo de pantalla, desde una foto única hasta una sucesión automática de recuerdos.

La aplicación ofrece varias rutas para lograrlo, con diferencias según el sistema operativo y según si se busca un fondo estático, uno con movimiento o uno que cambie solo con el paso de los días.

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Cómo poner una sola foto como fondo de pantalla

El método más directo consiste en elegir una imagen puntual desde la galería. Para eso hay que abrir Google Fotos, seleccionar la fotografía deseada e ingresar a ella.

En la esquina superior derecha aparece el menú de tres puntos, identificado como “Más opciones”. Al tocarlo, se despliega la alternativa “Usar como”, donde figura la opción “Fondo de pantalla”.

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Google Fotos requiere que la imagen esté descargada en el dispositivo para que funcione la opción de fondo de pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de establecerla, conviene ajustar el recorte o la posición de la imagen. El sistema permite definir si el fondo se aplicará a la pantalla de inicio, a la de bloqueo o a ambas.

Es importante que la foto esté descargada en el dispositivo y no solo disponible en la nube, ya que de lo contrario la opción “Usar como” no funcionará correctamente. También se recomienda elegir una imagen de alta calidad, cercana a la resolución real de la pantalla del celular, para obtener un mejor resultado visual.

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Cómo ajustar fondos de pantalla cinemáticos con efecto 3D

En dispositivos compatibles, Google Fotos incorpora una función que utiliza inteligencia artificial para separar el sujeto principal del fondo de la imagen. El resultado es un efecto de movimiento tridimensional que se activa al inclinar el teléfono.

Esta opción funciona mejor con fotografías que tienen un sujeto claro en primer plano. Para activarla, se debe seleccionar la imagen, tocar el menú de tres puntos o deslizar hacia arriba, y elegir “Usar como” y luego “Fondo de pantalla cinemático”, identificado con un ícono de estrellas.

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El fondo de pantalla cinemático de Google Fotos se activa desde “Usar como” y se identifica con un ícono de estrellas. (Imagen ilustrativa Infobae)

El sistema procesa el efecto durante unos segundos antes de permitir confirmarlo con el botón “Establecer fondo de pantalla”.

Rotación automática con álbumes de Google Fotos

Existe también la posibilidad de que el fondo de pantalla cambie por sí solo, sin intervención manual constante. Para configurarlo hay que mantener presionada un área vacía de la pantalla de inicio y acceder a “Fondo de pantalla y estilo” (el nombre puede variar según la marca del dispositivo).

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Desde ahí se selecciona “Cambiar fondo de pantalla” y se busca la sección correspondiente a Google Fotos. Ahí aparece la opción de elegir un álbum creado por el usuario o álbumes dinámicos generados automáticamente, como fotos destacadas, de familia o de mascotas.

Con esta configuración, la imagen del fondo se actualiza de forma diaria sin necesidad de repetir el procedimiento cada vez.

Qué pasó con los Recuerdos animados de Google Fotos

Durante un tiempo, Google Fotos ofreció una función nativa llamada “Recuerdos” que permitía usar las presentaciones automáticas de la aplicación como fondo de pantalla animado. Esa opción llegó con la versión 5.22 y se activaba desde los ajustes del teléfono, en la sección de fondos animados, donde bastaba seleccionar “Recuerdos” y establecer el fondo para la pantalla de inicio, la de bloqueo o ambas.

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La rotación automática de Google Fotos actualiza la imagen del fondo de pantalla de forma diaria sin repetir el proceso. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una vez configurada, el dispositivo mostraba una sucesión aleatoria de fotografías personales directamente desde la pantalla de inicio, sin necesidad de abrir la aplicación.

Sin embargo, esa función terminó eliminada de la aplicación. Para recrear un efecto similar hoy, existe un método alternativo con la aplicación gratuita Muzei Live Wallpaper, disponible en Google Play Store.

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El procedimiento consiste en ir a la sección “Recuerdos” dentro de Google Fotos, tocar una de las fotos que se muestran, presionar los tres puntos y elegir “Descargar” para guardarla en la galería del teléfono.

Luego, desde Muzei Live Wallpaper, hay que ingresar en “Fuentes”, activar la sección “fotos” y, dentro de “Configuraciones”, crear una carpeta propia con las imágenes descargadas. A partir de ahí, esas fotos se muestran como un carrusel automático en el fondo de pantalla.

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