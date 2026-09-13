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Cómo ver películas gratis en Pelisplus, Cuevana o XUPER TV: la búsqueda ilegal que infecta con virus el celular

Las aplicaciones piratas pueden exponer a teléfonos Android y iPhone a software malicioso, acceso a archivos personales y fraudes

Composición con los logotipos de Cuevana 3 sobre afiches de películas, XUPER TV sobre fondo oscuro y Pelisplus sobre fondo azul
En la web hay múltiples páginas que prometen acceso sin costo a estrenos pero ocultan malware. (Fotocomposición Infobae)
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Buscar una película sin pagar en páginas o aplicaciones como Pelisplus, Cuevana o XUPER TV puede parecer una alternativa inofensiva para acceder a series, estrenos o transmisiones deportivas.

El problema aparece cuando el usuario descarga archivos fuera de las tiendas oficiales o acepta funciones que exceden lo necesario para reproducir un video. La instalación de estas plataformas puede abrir la puerta a virus, espionaje digital y robo de datos sensibles.

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ESET advirtió que las aplicaciones streaming no oficiales carecen, por lo general, de los filtros de seguridad aplicados por Google Play Store y App Store, lo que facilita la circulación de software malicioso.

App Store - Play Store - apps - tecnología - 20 de enero
Las aplicaciones ilegales no están disponibles en Google Play Store o App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Por qué las apps no oficiales traen consigo múltiples riesgos

Las plataformas que ofrecen contenidos sin autorización suelen distribuirse desde sitios web alternativos. En el caso de los teléfonos con Android o iPhone, esto implica descargar un archivo de instalación conocido como APK, en lugar de obtener la aplicación desde el catálogo oficial del sistema operativo.

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Esa vía evita las revisiones que realizan las tiendas oficiales antes de publicar una app. El archivo descargado puede contener código ajeno a la reproducción de películas, publicidad invasiva o programas capaces de actuar en segundo plano sin que el propietario del celular advierta de inmediato qué ocurre.

Qué puede ocurrir después de instalar una aplicación ilegal

Una app streaming no oficial puede recopilar datos sobre el uso del teléfono y observar qué otras aplicaciones están abiertas. Esa información permite conocer hábitos digitales y, en ciertos casos, puede exponer contenido vinculado con servicios bancarios, mensajería, correo o redes sociales.

Una persona sostiene un smartphone con una alerta de virus, mientras una mano elimina aplicaciones sospechosas en un portátil con código digital y símbolos de advertencia.
Las aplicaciones ilegales pueden ser la puesta de entrada a virus que roban información privada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, puede acceder a archivos guardados en el dispositivo, como fotos, videos, documentos y grabaciones de audio. ESET señaló que este tipo de aplicaciones puede convertirse en una entrada para spyware, troyanos y herramientas destinadas a extraer información personal.

Por qué XUPER TV genera mayor preocupación

ESET analizó a Magis TV, ahora conocida como XUPER TV, una aplicación que ganó popularidad por ofrecer series, películas y deportes en vivo sin una suscripción mensual. El estudio sobre su archivo de instalación detectó solicitudes de acceso que no corresponden a una aplicación convencional de streaming.

ESET clasificó ese tipo de software como potencialmente no deseado, una categoría que incluye programas que, aunque no siempre se presentan como malware, pueden afectar la privacidad, alterar el dispositivo o facilitar acciones maliciosas.

Ni Magis TV, ni Xuper TV deben ser usados para ver la Champions League.
XUPER TV antes era conocida como Magis TV. (Fotocomposición Infobae)

Entre las capacidades que puede requerir una aplicación de este tipo figura la posibilidad de leer y modificar el contenido almacenado en el teléfono. Con ese acceso, un programa podría revisar fotos, videos, documentos, notas de voz y elementos que el usuario conserva en la memoria interna o externa.

Asimismo, la aplicación puede tener margen para borrar o modificar archivos, incorporar contenido malicioso en el almacenamiento e instalar programas adicionales.

Una supuesta actualización puede funcionar como señuelo para introducir otro archivo, que podría estar diseñado para vigilar la actividad del dispositivo o tomar datos personales.

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los programas ilegales suelen lanzar notificaciones sobre errores o posibles actualizaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué peligros tienen las notificaciones y el control sobre otras apps

Las alertas que aparecen en pantalla pueden utilizarse para enviar mensajes engañosos. Una notificación que aparenta ser parte de una plataforma de películas puede dirigir al usuario hacia un sitio falso, solicitar contraseñas o promover la descarga de una aplicación adicional.

A la vez, la capacidad de conocer qué tareas ejecuta el celular puede entregar información sobre la actividad de otras apps. En manos de atacantes, ese dato puede servir para identificar servicios utilizados por la víctima y diseñar intentos de fraude más precisos.

El riesgo no se limita al teléfono, porque una infección puede comprometer la red doméstica a la que el dispositivo está conectado.

Otro riesgo está relacionado con la parte legal. La transmisión o distribución de obras audiovisuales sin los derechos correspondientes vulnera la propiedad intelectual de los titulares del contenido.

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