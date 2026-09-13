Puedo lavar la freidora de aire en el lavavajillas: esto debes saber para evitar daños

La freidora de aire es útil para preparar varias comidas. (Foto: Europa Press)

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Una duda habitual en los hogares es si la freidora de aire puede lavarse en el lavavajillas después de preparar alimentos. La respuesta depende del modelo y, sobre todo, de cada una de sus piezas: los elementos extraíbles suelen admitir este método de limpieza, pero la unidad principal debe mantenerse alejada del agua.

Según las pautas de Panasonic, la cesta, el cajón y algunas rejillas pueden ser aptos para lavavajillas. Antes de colocarlos en el electrodoméstico, conviene revisar el manual de usuario, porque los materiales, los revestimientos y los accesorios varían según la referencia.

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Qué componentes de la freidora de aire se pueden lavar en el lavavajillas

En general, los componentes desmontables son los que pueden ir al lavavajillas. Entre ellos figuran la cesta de cocción, el cajón o bandeja donde se coloca, la rejilla tipo crisper y algunos accesorios incluidos con determinados modelos. Estas piezas están expuestas a grasa y restos de comida, así que requieren limpieza después de cada uso.

La cesta y el cajón de muchas freidoras de aire pueden lavarse en el lavavajillas, aunque conviene consultar antes el manual del modelo. (Foto: Cosori)

Aun así, que un componente sea apto para lavavajillas no implica que deba colocarse en cualquier programa. El manual del modelo es la referencia para confirmar qué piezas admiten este lavado y bajo qué condiciones.

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Por qué la unidad principal de la freidora de aire no debe entrar en el lavavajillas

La parte principal de la freidora contiene los componentes eléctricos, el sistema de calentamiento, el panel de control y el cable de alimentación. Por ese motivo, nunca debe introducirse la unidad central en el lavavajillas ni sumergirse en agua. La humedad puede afectar sus conexiones y comprometer el funcionamiento del aparato.

La unidad principal contiene componentes eléctricos y nunca debe sumergirse ni colocarse en el lavavajillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para limpiar esta zona, primero hay que desenchufar la freidora y esperar a que se enfríe por completo. Después, solo hay que pasar un paño suave apenas humedecido por el exterior y por las superficies accesibles del interior. Antes de volver a usarla, es necesario secarla bien y comprobar que no haya humedad cerca de las conexiones.

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En qué parte del lavavajillas conviene colocar la cesta y el cajón

Siempre que el diseño del lavavajillas lo permita, Panasonic aconseja situar las piezas desmontables en la cesta superior. Esa ubicación suele evitar una exposición directa a temperaturas más altas y a chorros de agua intensos, que pueden afectar los revestimientos antiadherentes con el paso del tiempo.

Colocar la cesta y el cajón en la bandeja superior ayuda a evitar una exposición mayor al calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, conviene distribuir los elementos de modo que el agua alcance todas las superficies y que ninguna pieza bloquee los brazos rociadores. La cesta y el cajón deben entrar al lavavajillas una vez que estén fríos. Colocar recipientes calientes en el electrodoméstico puede afectar tanto al material como al rendimiento del lavado.

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Cuál programa de lavado ayuda a preservar los revestimientos de la freidora de aire

Un ciclo normal suele ser suficiente para retirar grasa y residuos de alimentos de la cesta, el cajón y la rejilla. Es mejor evitar los programas intensivos o el secado a alta temperatura si el fabricante no los sugiere para ese modelo. El calor excesivo y los detergentes agresivos pueden reducir la vida útil de las capas antiadherentes.

Asimismo, el lavado a mano de forma ocasional puede ayudar a conservar esas superficies. Para hacerlo, se debe utilizar agua tibia, jabón y una esponja suave.

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Los ciclos normales en el lavavajillas y los detergentes suaves contribuyen a cuidar los revestimientos antiadherentes. (Foto: Whirlpool)

No conviene recurrir a estropajos metálicos, esponjas abrasivas ni productos de limpieza fuertes, porque pueden rayar el revestimiento y favorecer que los alimentos se adhieran durante la cocción.

Qué hacer cuando quedan restos de alimentos o grasa adherida

Si hay residuos difíciles de retirar, es preferible dejar las piezas en remojo con agua tibia y jabón antes de lavarlas. Esta medida permite ablandar la grasa sin necesidad de raspar con utensilios que puedan dañar la superficie. Luego, la cesta o el cajón pueden lavarse a mano o colocarse en el lavavajillas si el manual lo autoriza.

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Sumado a mantener en mejores condiciones la cesta y el cajón, reduce la posibilidad de que aparezca humo durante la cocción. Antes de volver a armar el aparato, todas las piezas deben estar completamente secas para evitar humedad en la unidad principal.