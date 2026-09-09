Cuánta energía consume una freidora de aire y pasos para ahorrar dinero sin dejar de usarla

Las freidoras de aire vienen con funciones que ayudan a gestionar mejor su consumo. (Foto: Europa Press)

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Una de las dudas más comunes en las casas es cuánta energía consume una freidora de aire y de qué manera ese uso se refleja en la factura eléctrica mensual. El dato depende de la potencia del electrodoméstico, el tiempo de cocción, la temperatura elegida y la frecuencia con que se utiliza durante la semana.

Según información de fabricantes como Kalley, estos aparatos suelen tener una potencia de entre 1.200 y 1.500 watts. Frente a un horno convencional, que puede requerir cerca del doble de energía en ciertos usos, la freidora de aire puede ser una alternativa de menor consumo para preparar porciones pequeñas.

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En este sentido, se explica cuánta energía gasta una freidora de aire por cada uso y al mes, al igual que cómo se puede reducir un impacto en la factura eléctrica mensual.

La etiqueta técnica del electrodoméstico informa su potencia, que suele ubicarse entre 1.200 y 1.500 watts según el modelo y sus funciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto cambia el gasto de la freidora de aire según el tiempo de cocción

El consumo real rara vez equivale a una hora completa de funcionamiento. Muchas preparaciones, como papas, vegetales, pollo o alimentos congelados, requieren entre 15 y 30 minutos. En ese caso, una freidora de aire de 1.200 watts puede consumir entre 0,3 y 0,6 kilovatios-hora por preparación.

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Ese detalle modifica el cálculo mensual. Si el aparato funciona 20 minutos por día, el gasto eléctrico será menor que el estimado para un uso de una hora. Por eso, para conocer el impacto en el recibo conviene multiplicar la potencia del aparato por el tiempo efectivo de uso y luego aplicar la tarifa de electricidad vigente en el hogar, que depende de las normas de cada país.

¿Cuánto puede costar usarla todos los días en Colombia? Con una tarifa de referencia de $600 COP por kilovatio-hora, una hora de funcionamiento puede costar entre $600 y $900 COP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto puede costar usar la freidora de aire todos los días

En países como Colombia, con una referencia de $600 COP por kilovatio-hora, una freidora que consuma entre 1 y 1,5 kilovatios-hora durante una hora tendría un costo estimado de $600 a $900 COP por uso.

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Si el uso diario es de media hora, el costo aproximado se reduce a entre $300 y $450 COP. En un mes de 30 días, esa rutina representaría entre $9.000 y $13.500 COP. El cálculo debe ajustarse a la potencia indicada en la etiqueta del aparato y al valor del kilovatio-hora que figura en la factura eléctrica.

Qué consume más energía: una freidora de aire o un horno

La comparación con un horno convencional depende del alimento y de la cantidad que se cocina. Un horno puede consumir entre dos y tres kilovatios-hora, mientras que la freidora de aire utiliza entre uno y 1,5 kilovatios-hora en una hora de funcionamiento.

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La cámara de cocción más pequeña permite calentar menos espacio, una diferencia que puede reducir el consumo al preparar cantidades acotadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia se explica, en parte, por el volumen que debe calentarse. Una freidora de aire tiene una cámara de cocción más pequeña y suele alcanzar la temperatura requerida en menos tiempo.

Para porciones individuales o familiares reducidas, esto puede disminuir el gasto de electricidad respecto de encender un horno grande para una preparación breve.

Cuáles pasos ayudan a reducir el gasto eléctrico de a freidora de aire

El primer paso es evitar el precalentamiento cuando la receta o el manual del aparato no lo exijan. Algunos alimentos pueden cocinarse directamente, lo que reduce minutos de funcionamiento.

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Varios cuidados evitan el alto consumo del aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, conviene organizar las preparaciones para aprovechar una misma sesión de cocción, sin encender el aparato varias veces para cantidades pequeñas.

Otro aspecto es no sobrecargar la canasta. Cuando el aire caliente no circula de forma adecuada, el alimento requiere más tiempo y el consumo aumenta.

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Mantener limpias las bandejas, el filtro y las superficies internas ayuda a conservar el rendimiento del aparato. Los modelos con control de temperatura y apagado automático permiten ajustar el uso a cada receta y evitar que el aparato permanezca encendido más tiempo del necesario.