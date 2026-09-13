Cuál comprar hoy: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max o el plegable Duo

Apple compara el iPhone 18 Pro, el Pro Max y el iPhone Duo - (Apple)

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Apple amplió su catálogo de gama alta con el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el iPhone Duo, tres equipos que comparten el procesador A20 Pro, iOS 27 y las nuevas funciones de Apple Intelligence, pero se diferencian por el tamaño de pantalla, el diseño, las cámaras, la autonomía y el precio.

El iPhone 18 Pro y el Pro Max comparten procesador y cámaras

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max incluyen el chip A20 Pro, fabricado con un proceso de dos nanómetros. El componente tiene un CPU de seis núcleos, un GPU de siete núcleos y dos Neural Engine de 16 núcleos, con un total de 32 núcleos para tareas de inteligencia artificial.

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La llegada de los tres dispositivos muestra que Apple ya no compite solo por potencia, sino también por la forma en que cada usuario quiere llevar, mirar y aprovechar su teléfono cada día - REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Apple indica que el GPU es hasta un 40% más rápido que el del A19 Pro. Los equipos también incluyen una cámara de vapor con una superficie tres veces superior a la generación previa. Según la compañía, esta estructura aumenta hasta un 40% el rendimiento sostenido frente al iPhone 17 Pro.

Ambos modelos disponen de una cámara Fusion principal de 48 megapíxeles con apertura variable. El sistema incorpora seis láminas controladas por un mecanismo que permite modificar la entrada de luz y la profundidad de campo. La aplicación Cámara añade controles manuales para apertura, velocidad de obturación, balance de blancos e histograma.

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Los teléfonos también permiten grabar videos 4K en HDR Dolby Vision y aplicar efectos cinematográficos tras la grabación en contenidos de hasta 60 fotogramas por segundo. La función Imagen de Referencia de Apple crea un archivo adicional con información firmada del sensor para comparar la captura original con una eventual edición.

La variante de mayor tamaño supera al modelo convencional en duración energética y mantiene las cámaras de 48 megapíxeles, los controles manuales y la grabación audiovisual con estándar Dolby Vision (Apple)

La autonomía separa al modelo Pro del Pro Max

La principal diferencia entre los dos iPhone convencionales está en la batería. El iPhone 18 Pro ofrece hasta 34 horas de reproducción de video, mientras que el iPhone 18 Pro Max alcanza hasta 43 horas bajo la misma medición.

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El modelo Pro puede recuperar hasta el 50% de la batería en unos 15 minutos mediante carga por cable o en 30 minutos con carga inalámbrica. En el Pro Max, cinco minutos de carga por cable equivalen a cerca de siete horas de reproducción de video, de acuerdo con los datos divulgados.

Los dos teléfonos incluyen Dynamic Island rediseñada, con capacidad para mostrar hasta tres Actividades en Vivo de forma simultánea. También integran el chip inalámbrico N1, compatible con Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, además del módem celular C2.

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La venta de los primeros iPhone 18 estará disponible desde el 18 de septiembre. (Apple)

El iPhone Duo cambia el formato y amplía la pantalla

El iPhone Duo introduce un diseño plegable con una pantalla externa de 5,4 pulgadas y otra interior de 7,6 pulgadas. La pantalla interna es un 50% mayor que la del iPhone 18 Pro Max, según Apple. Ambos paneles cuentan con ProMotion, función de pantalla siempre activa y un brillo máximo de 3.000 nits en exteriores.

Cerrado, el dispositivo ofrece el 90% de la superficie de pantalla del iPhone 18 Pro. Abierto, permite utilizar dos aplicaciones a la vez mediante Split View. iOS 27 adapta los controles, el Dock, la Dynamic Island y la barra de estado a la posición vertical de las pantallas.

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El Duo utiliza Touch ID en el botón lateral, en lugar de Face ID, y permite desbloquear el equipo mediante Apple Watch. Su cámara frontal está situada bajo el panel interior, mientras que la pantalla exterior sirve como visor para tomar autorretratos con las cámaras traseras.

El iPhone Duo sustituye Face ID por Touch ID y dos baterías (Apple)

El plegable suma una segunda batería y cámaras distintas

El iPhone Duo comparte el A20 Pro, pero dispone de un sistema de dos baterías. Apple informa hasta 31 horas de reproducción de video en la pantalla interior, 44 horas en la externa y 24 horas de uso con ambas pantallas. La carga rápida alcanza el 50% en unos 20 minutos.

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Su sistema fotográfico incluye una cámara Fusion principal de 48 megapíxeles y una ultra gran angular de 48 megapíxeles. Puede grabar video 4K Dolby Vision a 120 fotogramas por segundo. La cámara frontal Center Stage permite tomar fotos y videos en cualquier orientación.

Precio, almacenamiento y fecha de disponibilidad

El iPhone 18 Pro parte de 1.199 dólares en Estados Unidos y el Pro Max comienza en 1.299 dólares. Los dos estarán disponibles desde el 18 de septiembre, con opciones de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

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El iPhone Duo comenzará en 1.999 dólares, también con capacidades de 256 GB a 2 TB. Estará disponible desde el 23 de octubre en blanco estrella y cielo nocturno.

La comparación entre los modelos resulta relevante porque el iPhone Duo incorpora el primer formato plegable de Apple, mientras que los iPhone 18 Pro mantienen el diseño tradicional de la línea. El modelo Pro Max concentra la mayor batería entre los teléfonos convencionales de la empresa, y el Pro reúne gran parte de sus funciones en un formato más compacto.

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