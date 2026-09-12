Google Chrome prepara una función para traducir archivos PDF directamente en el navegador

Google Chrome empieza a probar la traducción en archivos PDF desde el mismo navegador. (Google)

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Google Chrome está preparando una función que permitirá traducir archivos PDF directamente desde el navegador, sin necesidad de subir los documentos a otro servicio, copiar su contenido o instalar extensiones adicionales.

La novedad ha sido detectada en una versión de prueba de Chrome Canary y apunta a que Google busca ofrecer con los documentos PDF una experiencia similar a la que ya existe al traducir páginas web.

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La pista aparece en Chrome Canary 155.0.8052.0, una versión experimental del navegador destinada a probar nuevas características antes de que lleguen a las versiones estables. En ella se ha encontrado una nueva opción interna, conocida como enable-translate-pdf, cuya descripción indica que permite habilitar la traducción de archivos PDF en Chrome.

Google empieza a probar una manera de traducir archivos PDF en el mismo navegador. (Google)

La función es compatible con los principales sistemas operativos de escritorio, incluidos Windows y macOS. Sin embargo, activarla actualmente no produce ningún cambio visible. El visor de PDF no muestra un botón nuevo ni incorpora una opción de traducción en sus menús.

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Esto indica que Google todavía trabaja en el desarrollo de la herramienta y que la interfaz definitiva aún no está disponible. Por ahora, la presencia de la función en Chromium representa una señal de que la compañía está preparando esta posibilidad para el navegador.

Chrome ya traduce páginas web con facilidad

La futura herramienta busca resolver una diferencia que resulta llamativa dentro de Chrome. Cuando un usuario visita una página escrita en otro idioma, el navegador puede detectar el contenido y ofrecer su traducción prácticamente de inmediato.

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La situación cambia cuando ese contenido está dentro de un archivo PDF. Aunque el documento se abra en el propio Chrome, el usuario debe recurrir actualmente a otras alternativas para traducirlo.

La nueva función de Google Chrome sería compatible con los sistemas operativos Windows y MacOS.

Una de ellas consiste en utilizar Google Translate para subir el archivo. También es posible abrir el PDF mediante Google Docs, copiar el texto manualmente o instalar una extensión especializada. Estas opciones funcionan, pero obligan a abandonar el flujo de trabajo que comenzó dentro del navegador.

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La traducción integrada eliminaría esos pasos y permitiría trabajar con el documento desde el mismo lugar en el que se está leyendo.

Google ya había probado una opción similar

La nueva función no es la primera señal de que Google busca integrar la traducción de documentos en Chrome. En julio apareció en Chrome Canary una opción denominada Translate dentro del modo de lectura, que también podía mostrarse al trabajar con documentos PDF.

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Aquella implementación tampoco estaba completamente operativa y todavía no está claro si corresponde exactamente al mismo desarrollo que ahora aparece bajo la nueva función específica para PDF.

Google ya venía probando opciones similares de traducción de PDF desde hace unos meses. (Adobe)

Google tampoco ha explicado dónde aparecerá finalmente la herramienta. Podría integrarse directamente en la barra del visor de documentos, incorporarse al modo de lectura o estar disponible en ambos espacios.

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El visor de PDF gana nuevas funciones

La posible traducción forma parte de una evolución más amplia del visor de PDF de Chrome. Durante los últimos años, Google ha incorporado herramientas que permiten hacer algo más que abrir, leer y descargar estos documentos.

El navegador cuenta con funciones de anotación y lectura, mientras que algunas herramientas asistidas por Gemini permiten trabajar con el contenido de determinados documentos, como obtener resúmenes.

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La traducción sería otro paso en esa dirección. Si Chrome puede interpretar el contenido de un PDF para realizar diferentes tareas, también resulta lógico que pueda utilizar esa información para convertir el texto a otro idioma sin obligar al usuario a recurrir a una herramienta externa.

El visor de PDF en Google Chrome vienen ganando funciones desde hace un tiempo. (Adobe)

Por ahora habrá que esperar

La función todavía no está disponible para el público general y no existe una fecha confirmada para su llegada a la versión estable de Chrome. La activación de la flag en Canary tampoco permite utilizarla actualmente, por lo que todavía pueden producirse cambios antes de su lanzamiento.

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Si Google completa el desarrollo, los usuarios podrían traducir documentos directamente desde el visor del navegador, de una manera similar a como actualmente traducen páginas web.

Se trata de una modificación sencilla, pero que podría ahorrar varios pasos a quienes trabajan habitualmente con documentos en otros idiomas. Más que añadir una función completamente nueva, Chrome busca extender a los PDF una capacidad de traducción que ya forma parte de la experiencia habitual del navegador.