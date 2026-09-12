Cómo ocultar un chat de WhatsApp y protegerlo con contraseña

WhatsApp te permite agregar una capa extra de seguridad al permitir ocultar conversaciones privadas. (Foto: Meta)

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WhatsApp permite ocultar y proteger conversaciones privadas mediante la función “Restringir chat”, una herramienta que añade una capa adicional de seguridad a determinados chats. Al activarla, la conversación sale de la lista principal y queda dentro de una carpeta protegida a la que solo se puede acceder mediante la autenticación configurada en el teléfono o un código secreto.

La función puede utilizarse tanto en conversaciones individuales como en grupos y chats silenciados. Además de ocultar el intercambio, WhatsApp modifica las notificaciones para evitar que otras personas puedan leer información sensible desde la pantalla del teléfono.

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Cuando llega un mensaje de una conversación restringida, la notificación no muestra el nombre del contacto ni el contenido del mensaje. En su lugar, aparece un aviso genérico como “WhatsApp” o “WhatsApp: 1 nuevo mensaje”.

Mantener activo la opción 'Restringir Chat' en WhatsApp. (Foto: WhatsApp)

Cómo restringir un chat de WhatsApp

El procedimiento para proteger una conversación es sencillo y se realiza directamente desde la lista principal de chats.

Para hacerlo, hay que seguir estos pasos:

Mantener presionado el chat que se quiere proteger. Pulsar el ícono de más opciones, representado por tres puntos verticales. Seleccionar “Restringir chat”. Confirmar la acción mediante el sistema de seguridad del teléfono.

WhatsApp solicitará la autenticación configurada en el dispositivo, que puede ser Face ID, huella dactilar o un código de acceso, dependiendo del teléfono.

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Si el dispositivo no tiene configurado ningún método de autenticación, WhatsApp pedirá establecer uno antes de poder restringir la conversación.

Una captura de pantalla muestra la interfaz de una aplicación de mensajería con la opción 'Restringir chat' activada, explicando cómo mantener conversaciones privadas y ocultas a otros usuarios. (WhatsApp)

La persona o las personas que participan en el chat no reciben una notificación informando que la conversación ha sido restringida. Además, los chats protegidos vuelven a quedar bloqueados cuando se bloquea el teléfono.

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Cómo encontrar los chats restringidos

Una vez protegida una conversación, esta desaparece de la lista habitual de chats. Para acceder nuevamente a ella, hay que deslizar hacia abajo en la pantalla donde aparecen las conversaciones y seleccionar “Chats restringidos”.

WhatsApp solicitará entonces la autenticación del teléfono o permitirá introducir un código secreto, si el usuario configuró uno.

WhatsApp proteger tus chats más privados al permitirte ponerles contraseña. (Foto: Meta)

La aplicación también permite ocultar por completo la carpeta de chats restringidos. De esta manera, la opción no aparecerá en la lista de conversaciones y será necesario escribir el código secreto en la barra de búsqueda para localizarla.

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Esta alternativa puede ser útil cuando se quiere evitar que otra persona que tenga acceso al teléfono sepa que existen conversaciones protegidas.

Cómo crear un código secreto diferente

El código secreto no tiene por qué ser el mismo que se utiliza para desbloquear el teléfono. WhatsApp permite crear uno específico para los chats restringidos.

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Para configurarlo, hay que entrar en “Chats restringidos”, pulsar el ícono de más opciones y acceder a “Ajustes para restringir chats”. Después, se debe seleccionar “Código secreto” y establecer la clave que se utilizará para acceder a las conversaciones ocultas.

WhatsApp te deja ponerle contraseña a chats que consideres que deben ser más privados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si la carpeta de chats restringidos está oculta, este código también servirá para volver a localizarla desde la barra de búsqueda.

Qué pasa si se olvida el código secreto

WhatsApp contempla una opción de recuperación, pero tiene consecuencias importantes. Si se olvida el código secreto, es posible recuperar el acceso dejando de restringir los chats y vaciándolos.

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El problema es que este procedimiento elimina el código y devuelve las conversaciones restringidas a la lista principal, pero también borra los mensajes, fotografías y videos almacenados en esos chats.

El contenido eliminado solo podrá recuperarse mediante una copia de seguridad realizada antes de vaciar las conversaciones. Por ello, conviene tener en cuenta esta consecuencia antes de utilizar el procedimiento de recuperación.

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WhatsApp también te permite dejar de restringir los chats si te olvidas alguna contraseña, pero elimina de manera automática las conversaciones. (Meta)

La función no bloquea las llamadas

Restringir una conversación no impide que los participantes puedan realizar llamadas de WhatsApp. Es decir, aunque los mensajes y archivos del chat permanezcan protegidos, las llamadas siguen funcionando con normalidad.

En Android existe además una particularidad relacionada con los archivos multimedia: es posible guardar archivos de los chats restringidos, aunque no se puede activar la visibilidad automática de los archivos multimedia para esas conversaciones.

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La función, en conjunto, permite mantener determinados chats fuera de la vista habitual y añadirles una protección adicional sin necesidad de utilizar aplicaciones externas.