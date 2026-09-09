Dos extranjeros irán a juicio en El Salvador por llevar 150 kilos de cocaína en una lancha

El Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla admitió la acusación de la Fiscalía, ordenó la apertura a juicio y mantuvo la detención provisional de los procesados. /(Centros Judiciales El Salvador)

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Un ciudadano nicaragüense y otro guatemalteco enfrentarán juicio en El Salvador por tráfico ilícito de drogas, tras ser acusados de transportar 150 kilos de cocaína, valorados en 3.77 millones de dólares, en una embarcación que navegaba frente a la playa La Bocana de Mizata, en el departamento de La Libertad Costa.

El Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla admitió la acusación y la oferta de pruebas presentada por la Fiscalía, ordenó la apertura a juicio y mantuvo la detención provisional de los dos procesados. El expediente será enviado a un Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, que deberá continuar con la siguiente fase judicial.

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La cuenta oficial de Centros Judiciales de El Salvador informó que el guatemalteco fue identificado en el proceso como Luis Alfredo R. y el nicaragüense fue registrado como Herinton Javier R. En información publicada en noviembre de 2025 por las autoridades, los detenidos fueron identificados como Luis Alfredo García Guevara, de nacionalidad guatemalteca, y Jarinton Javier Ruiz, nicaragüense.

La interceptación de la embarcación ocurrió el 5 de noviembre de 2025 en aguas territoriales salvadoreñas frente a la playa La Bocana de Mizata, en La Libertad Costa. /(Noticiero El Salvador)

Según el dictamen de acusación, la interceptación ocurrió el 5 de noviembre de 2025, cuando las autoridades detectaron una lancha que navegaba en aguas territoriales salvadoreñas frente a La Bocana de Mizata. En el interior de la embarcación viajaban tres personas, aunque la información judicial difundida solo alude a los dos extranjeros que fueron enviados a juicio.

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El caso se originó tras una operación de la Fuerza de Tarea Naval Tridente, la Fuerza Aérea Salvadoreña y la Policía Nacional Civil (PNC). De acuerdo con los datos divulgados tras el operativo, los ocupantes de la lancha dirigieron la embarcación hacia tierra cuando advirtieron la presencia de las autoridades.

La persecución se desarrolló por mar y aire hasta que los tripulantes alcanzaron la playa La Bocana de Mizata. Allí, las fuerzas de seguridad capturaron a los sospechosos en tierra firme y decomisaron los 150 kilos de cocaína.

La captura se produjo después de una persecución marítima y aérea en un operativo de la Fuerza de Tarea Naval Tridente, la Fuerza Aérea Salvadoreña y la PNC. / (Noticiero El Salvador)

La Fuerza Aérea detuvo al ciudadano nicaragüense, mientras que el guatemalteco intentó escapar. Agentes de la PNC lo arrestaron posteriormente, según el reporte de las autoridades sobre el operativo de noviembre.

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En aquel momento, el ministro de Defensa, Francisco Merino, confirmó la detención de los extranjeros, pero no informó la cantidad de droga incautada ni su valor económico. La información judicial conocida ahora precisó que el cargamento fue tasado en USD 3.77 millones.

El tráfico ilícito está regulado en una ley especial sobre drogas

Aunque suele aludirse de forma general al Código Penal salvadoreño, el delito de tráfico ilícito de drogas está regulado de manera específica en el artículo 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas.

La legislación salvadoreña prevé penas de 10 a 15 años de prisión por tráfico ilícito de drogas y agrava la sanción si existe tráfico internacional con El Salvador como territorio de tránsito./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

La norma sanciona a quien, sin autorización legal, adquiera, entregue, importe, exporte, deposite, almacene, transporte, distribuya, suministre, venda o realice cualquier otra actividad de tráfico de las sustancias contempladas por esa legislación.

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La pena prevista para el delito es de 10 a 15 años de prisión, además de una multa de entre 50 y 5,000 salarios mínimos mensuales urbanos vigentes. La legislación también establece un aumento de una tercera parte del máximo de la pena cuando el hecho implique tráfico internacional y El Salvador sea utilizado como territorio de tránsito, importación o exportación.

La jurisprudencia salvadoreña ha establecido que no es necesario que se cumplan todas las conductas previstas en el artículo para configurar el delito. La realización de una de ellas, como el transporte de una sustancia prohibida sin autorización, puede ser suficiente para sostener la acusación, siempre que la Fiscalía pruebe los elementos exigidos durante el proceso.

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El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla deberá valorar la prueba ofrecida por las partes y determinar si los procesados son responsables del delito atribuido por la Fiscalía.