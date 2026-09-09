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Cuánto costarían los iPhone 18 Pro y Pro Max en Perú tras su lanzamiento oficial

La nueva generación de iPhone llega con cámaras de 48 MP, procesador A20 Pro, mejoras de batería y nuevas funciones de inteligencia artificial

El iPhone 18 Pro y 18 Pro Max fueron presentados de manera oficial en el Apple Event
El iPhone 18 Pro y 18 Pro Max fueron presentados de manera oficial en el Apple Event. (Apple)
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Apple presentó oficialmente los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max durante su Apple Event, encabezado por su nuevo CEO, John Ternus. Tras el anuncio, una de las principales preguntas para los usuarios peruanos es cuánto tendrán que pagar para adquirir los nuevos teléfonos de la compañía.

En Estados Unidos, Apple mantiene como punto de partida las configuraciones de 256 GB de almacenamiento, con precios de 1.199 dólares para el iPhone 18 Pro y 1.299 dólares para el iPhone 18 Pro Max. Sin embargo, esos valores no se trasladan directamente al mercado peruano, debido a los costos asociados con la importación y comercialización de los equipos.

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Con un tipo de cambio referencial de S/ 3,75 por dólar, los precios estadounidenses equivalen aproximadamente a S/ 4.496 y S/ 4.871, respectivamente. No obstante, considerando flete, seguros, homologación y los impuestos aplicables, el precio comercial estimado en Perú podría ubicarse entre S/ 5.899 y S/ 6.299 para el iPhone 18 Pro, mientras que el iPhone 18 Pro Max podría costar entre S/ 6.499 y S/ 6.899.

El iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max empiezan con una base de almacenamiento de 256 GB. (Apple)
El iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max empiezan con una base de almacenamiento de 256 GB. (Apple)

Cuánto costaría importar un iPhone 18 Pro desde Estados Unidos

Otra alternativa para los consumidores peruanos sería comprar el teléfono en Estados Unidos y traerlo mediante servicios de comercio electrónico como Amazon. En este escenario, el costo final también aumenta por los tributos y gastos asociados a la importación.

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Para un iPhone 18 Pro de 256 GB con un precio de 1.199 dólares, se estima un gasto adicional de unos 35 dólares por envío y seguro. A esto se sumarían aproximadamente 283 dólares en impuestos de importación, llevando el costo total estimado a 1.517 dólares, equivalente a unos S/ 5.688 con el tipo de cambio utilizado.

En el caso del iPhone 18 Pro Max de 256 GB, el cálculo parte de US$ 1.299. Sumando US$ 35 por envío y seguro y alrededor de 306 dólares en impuestos, el costo final llegaría aproximadamente a 1.640 dólares, unos S/ 6.150.

El iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max se empezarán a vender desde el 18 de setiembre. (Apple)
El iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max se empezarán a vender desde el 18 de setiembre. (Apple)

Qué impuestos se aplican al traerlo a Perú

Los equipos importados cuyo valor se encuentra dentro del régimen simplificado señalado deben considerar el pago de tributos aduaneros. El cálculo presentado contempla un 4% de Ad Valorem sobre el valor CIF, que incluye el producto, el transporte y el seguro.

Después se aplica el 18% correspondiente al IGV e IPM sobre el valor CIF más el arancel. En conjunto, estos conceptos representan aproximadamente entre 22,7% y 23% del valor considerado para la importación.

Además de los impuestos, quien importe un teléfono debe verificar los requisitos establecidos para el ingreso de equipos móviles al país, incluida la homologación correspondiente y el registro del IMEI.

El iPhone 18 Pro tendrá una mejora en su cámara. (Apple)
El iPhone 18 Pro tendrá una mejora en su cámara. (Apple)

Las principales novedades del iPhone 18 Pro

Los nuevos modelos también llegan con importantes cambios en fotografía y procesamiento. Una de las principales novedades es la incorporación de una apertura focal variable en la cámara principal de 48 MP, que permite adaptar la cantidad de luz captada según las condiciones de la escena.

Apple también incorpora un sistema de identificación digital asociado a las fotografías para señalar que una imagen fue capturada mediante el sensor físico del teléfono y no generada artificialmente.

El nuevo A20 Pro se encarga del procesamiento y apuesta por un mayor rendimiento para tareas de inteligencia artificial. A esto se suma una nueva generación del Neural Engine.

Apple dio a conocer las características del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. (Apple)
Apple dio a conocer las características del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. (Apple)

Batería, Siri y diseño

Entre las otras novedades se encuentran mejoras en autonomía y carga rápida. El iPhone 18 Pro promete hasta 36 horas de uso, mientras que el Pro Max alcanzaría hasta 45 horas, según las cifras proporcionadas para esta generación.

Siri también recibirá una actualización orientada a la inteligencia artificial, con una interfaz similar a un chatbot y mayor integración con aplicaciones como Mail, Notas y Cámara. El soporte en español está previsto para octubre.

En cuanto al diseño, Apple mantiene la identidad de la familia Pro, pero introduce cambios en la Dynamic Island y suma nuevas opciones de color, entre ellas el Cherry, un tono borgoña.

Para los consumidores peruanos, por tanto, el precio final será considerablemente superior al anunciado en Estados Unidos. El valor exacto dependerá de los distribuidores, promociones, tipo de cambio y costos de importación vigentes al momento de su llegada al mercado local.

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