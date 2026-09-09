“Me enfada, no lo merece”: la furia de una figura del fútbol europeo ante la chance de que Messi vuelva a ganar el Balón de Oro

El ex jugador escocés se mostró en contra de que gane otro galardón

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Lionel Messi volvió a ser nominado al Balón de Oro luego de dos galas ausente. El astro rosarino, de 39 años, viene de ser figura de la Copa del Mundo con la selección argentina: anotó ocho goles en el camino del equipo de Lionel Scaloni a la final del torneo ante España, en la que la Albiceleste cayó por 1 a 0.

La Pulga es el máximo ganador en la historia tras conquistar el premio en ocho ocasiones: esta es nominación N° 17. Ante el debate que se abrió por la elección de Messi (porque no se encuentra jugando en la élite europea, sino que se destaca en la MLS con el Inter Miami, además de brillar a nivel selecciones), los organizadores dieron a conocer los motivos por los que su nombre aparece en el listado.

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La candidatura de Messi se apoyó, de acuerdo con L’Équipe, en su actuación durante el Mundial de 2026. El periodista Jocelyn Lermusieaux firmó el artículo en el periódico donde se resalta el rendimiento de Leo en detrimento del nivel de CR7. “Este regreso” de La Pulga no sorprende. Con 8 goles y 4 asistencias en el Mundial, Messi lideró a la Albiceleste prácticamente en solitario durante todo el torneo, culminando en la final", subrayó.

“Por quinto año consecutivo, Cristiano Ronaldo no figura entre los 30 nominados al Balón de Oro. El título de la liga saudí ganado con el Al-Nassr no fue suficiente para la estrella portuguesa de 41 años, que decepcionó en el Mundial (a pesar de sus 3 goles), como lo demuestra su flojo desempeño en los octavos de final contra España (0-1, 19 toques)”, contrastó el análisis del cronista.

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Messi y McCoist, en su rol de comentarista

En ese contexto, una ex estrella del fútbol europeo expresó su furia ante la posibilidad de que el fantasista argentino vuelva a quedarse con el galardón. Se trata de Ally McCoist, leyenda del Rangers de Escocia, club con el que ganó 21 títulos. El delantero también pasó por el St Johnstone F.C., el Sunderland inglés y el Kilmarnock de su país. También fue entrenador y hoy, a los 63 años, se desempeña como analista en el programa “Breakfast” de TalkSPORT. Allí, se enfrascó en un ácido debate sobre la nominación del ex Barcelona y PSG.

“Messi podría tener la oportunidad de ganarlo, lo cual me ha enfadado. No hay forma alguna en este mundo...”, remarcó, cuando fue interrumpido por uno de sus interlocutores: “¿Por qué te enfadaría eso?“. ”Porque no lo merece", replicó McCoist. Cuando le indicaron que “es un homenaje a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos”, volvió a elevar la temperatura.

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“Sí, pero es para el jugador del año. Es el Balón de Oro, cosa que él no fue. Lo ha sido, pero no lo fue”, se escuchó en la transmisión. Vale recordar que, para elegir a los ganadores del Balón de Oro, France Football convoca a un jurado compuesto por 100 periodistas en la categoría masculina y 50 en la femenina. Estos periodistas representan a los países mejor posicionados en el ranking FIFA. El sistema de votación exige que cada jurado seleccione un top 10, asignando un puntaje de acuerdo con la posición de cada futbolista seleccionado. El jugador o jugadora que suma la mayor cantidad de puntos recibe el Balón de Oro.

Ally McCoist, Mark Hateley and Nigel Spackman posan con el trofeo de la Scottish Premier Division (Reuters/Nick Potts /File Photo)