El régimen de Nicaragua acusó a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia por su apoyo militar a Israel

La CIJ inició en La Haya cuatro días de audiencias para definir si Alemania incurrió en responsabilidad internacional por licencias de exportación a Israel en la guerra en Gaza./ (AFP)

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El régimen de Nicaragua acusó a Alemania de incumplir obligaciones internacionales por su respaldo militar a Israel durante una audiencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya.

El país centroamericano sostuvo que Berlín debe responder por presuntas violaciones a la Convención de las Naciones Unidas contra el Genocidio, a raíz de las exportaciones de armamento y equipamiento militar al Estado israelí.

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La presentación ocurrió el 8 de septiembre, en el inicio de cuatro días de audiencias sobre la demanda presentada por Managua ante el principal tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según informó la agencia AFP, el caso busca determinar si Alemania incurrió en responsabilidad internacional por las licencias de exportación concedidas a Israel en el contexto de la guerra en la Franja de Gaza.

El embajador del régimen nicaragüense ante la corte, Carlos José Argüello Gómez, afirmó que su país invoca la responsabilidad de Alemania por “múltiples violaciones del derecho internacional”, con especial énfasis en las normas vinculadas con la prevención y sanción del genocidio y con el derecho internacional humanitario.

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Argüello sostuvo que los reclamos del régimen se refieren a las infracciones “más graves” de las obligaciones establecidas por el derecho internacional. La demanda plantea que Berlín no podía desconocer la situación humanitaria en Gaza al momento de autorizar transferencias de material de defensa a Israel.

El proceso se tramita ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el órgano judicial de la ONU encargado de resolver controversias entre Estados.

En una fase previa, el tribunal desestimó la solicitud nicaragüense de adoptar medidas de emergencia para obligar a Alemania a suspender de inmediato los envíos de armas a Israel.

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ARCHIVO: la Corte Internacional de Justicia ya rechazó un pedido de medidas urgentes para suspender los envíos de armas de Alemania a Israel, pero mantiene abierto el análisis de fondo. /(AP Foto/Peter Dejong, Archivo)

Esa decisión no puso fin al expediente. La CIJ continúa con el análisis de fondo del caso, mientras el gobierno alemán solicitó que la demanda sea rechazada en su totalidad.

Durante la primera jornada de las audiencias, la representante alemana Julia Monar defendió la posición de Berlín y manifestó el “apoyo inquebrantable” de su país a la existencia y la seguridad del Estado de Israel. También remarcó que Alemania figura entre los mayores donantes bilaterales de ayuda para los Territorios Palestinos.

Monar aseguró que las exportaciones de tecnología y equipamiento militar alemán están sometidas a controles y requisitos de autorización que, según afirmó, exceden los estándares internacionales. La funcionaria cuestionó la presentación de Managua y sostuvo que ofrece una descripción “inexacta y distorsionada” de los hechos.

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El caso se desarrolla en paralelo a la ofensiva militar israelí en Gaza, iniciada después del ataque del grupo terrorista Hamas del 7 de octubre de 2023.

El régimen de Nicaragua reiteró ante la corte su acusación de que Israel comete un genocidio contra la población palestina, una calificación que el gobierno israelí rechaza.

Nicaragua vinculó el caso con las imágenes de Gaza y el Holocausto

En su exposición, Argüello afirmó que el carácter público de la guerra distingue esta situación de otros crímenes masivos registrados en el pasado. El representante del régimen nicaragüense dijo que, a diferencia de los campos de concentración nazis, cuyos horrores se conocieron después de las atrocidades, las imágenes de la devastación en Gaza se difunden mientras el conflicto sigue en curso.

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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el órgano judicial de la ONU encargado de resolver controversias entre Estados. /(AP Foto/Ted Shaffrey, Archivo)

El diplomático trazó paralelismos con el Holocausto y consideró que las autoridades alemanas son plenamente conscientes de las acusaciones contra Israel. También señaló que la población escolar de Alemania puede conocer, a través de las imágenes y la información disponible, lo que ocurre en el territorio palestino ocupado y en la Franja de Gaza.

Nicaragua llevó el caso a la CIJ al considerar que Alemania incumplió su deber de prevenir actos de genocidio, una obligación establecida en la convención de 1948. La demanda se centra en el rol de Berlín como proveedor de armas y apoyo político a Israel, no en la responsabilidad directa del Estado israelí por las operaciones militares.

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Las sentencias de la CIJ son obligatorias para los Estados que intervienen en los procesos, aunque el tribunal no dispone de mecanismos propios para imponer su cumplimiento. Tras las audiencias, los jueces deberán decidir si respaldan la posición de Alemania y archivan el expediente o si concluyen que existen fundamentos para continuar con el examen de las acusaciones presentadas por el régimen de Nicaragua.