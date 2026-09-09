“No tenemos mejor aliado en la región”: Marco Rubio se reunió con Daniel Noboa en Ecuador

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, participa en una conferencia de prensa con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa (no aparece en la imagen), en el palacio presidencial de Quito, Ecuador, el 9 de septiembre de 2026. REUTERS/Karen Toro

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este miércoles a Quito para una nueva reunión con el presidente Daniel Noboa, en una visita marcada por la cooperación bilateral contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. Durante su intervención en el Palacio de Carondelet, Rubio calificó a Ecuador como el principal aliado de Washington en la región para enfrentar esta amenaza y anunció nuevas medidas de apoyo en seguridad.

“No tenemos mejor aliado en la región en términos de enfrentarse a lo que es la amenaza criminal transnacional”, afirmó Rubio. El funcionario estadounidense sostuvo que las organizaciones que operan en distintos países ya no pueden ser consideradas únicamente como bandas criminales locales, sino como estructuras con capacidad terrorista.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, sostienen un documento relacionado con la Orden Nacional al Mérito de Ecuador en su grado más alto —la Gran Cruz—, la cual le fue otorgada a Rubio y que él lleva puesta, en el Palacio de Carondelet en Quito, Ecuador, el 9 de septiembre de 2026. Dolores Ochoa/Pool vía REUTERS

En ese contexto, Rubio anunció que Estados Unidos designará a Los Tiguerones como organización terrorista. La decisión se suma a las designaciones estadounidenses que ya alcanzaron a Los Choneros y Los Lobos. “No estamos hablando de una mafia normal, no estamos hablando de criminales, estamos hablando de terroristas”, sostuvo el secretario de Estado durante su discurso en Quito.

Los Tiguerones surgieron en Ecuador como una estructura vinculada inicialmente a Los Choneros y se convirtieron en una de las principales organizaciones criminales del país. Su anuncio como objetivo de la política antiterrorista estadounidense se produce mientras Washington y Quito han profundizado su cooperación militar y de inteligencia contra las redes del narcotráfico.

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Los Lobos y Los Tiguerones son células aparentemente apadrinadas por el CJNG en Ecuador. (Foto: Twitter/@aisdmx)

Rubio también adelantó que la administración de Donald Trump solicitará al Congreso estadounidense USD 45 millones adicionales para continuar apoyando los esfuerzos destinados a desmantelar las organizaciones criminales que operan en Ecuador y otros países de la región. “Estamos haciendo muchas cosas juntos”, dijo al destacar el trabajo conjunto entre las fuerzas de ambos países.

A esa cooperación se suma un programa de USD 10 millones para combatir la minería ilegal, una actividad que, según Rubio, está siendo utilizada para financiar a organizaciones terroristas. “Eso debe ir en beneficio del pueblo, no al beneficio de grupos terroristas”, señaló.

El funcionario estadounidense anunció además la transferencia a Ecuador de un buque de la Guardia Costera de Estados Unidos de 110 pies de longitud y la entrega de cinco interceptores adicionales durante los próximos meses. Con esas incorporaciones, dijo Rubio, Ecuador dispondrá de un total de 12 embarcaciones de este tipo transferidas durante el último año.

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La agenda de seguridad ocurre en un momento de especial intensidad en la cooperación entre ambos gobiernos. En las últimas semanas, Estados Unidos ha realizado operaciones contra embarcaciones ecuatorianas en el Pacífico que Washington vincula con estructuras de narcotráfico relacionadas con Los Choneros. Hasta este miércoles se habían reportado seis embarcaciones hundidas en esas operaciones.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, participan en una conferencia de prensa en el palacio presidencial en Quito, Ecuador, el 9 de septiembre de 2026. REUTERS/Karen Toro

Rubio destacó también los resultados de los operativos antidrogas ecuatorianos. Aseguró que el país ha conseguido incautaciones históricas de drogas durante el último año y señaló que, como parte de la estrategia de la administración Trump, Estados Unidos ha sancionado a 15 entidades criminales terroristas e individuos. También mencionó el bloqueo de 10 compañías pesqueras que, según Washington, participaban en actividades ilegales.

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La visita tuvo además un componente protocolario. Tras su llegada al Palacio de Carondelet, Noboa condecoró a Rubio con la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz, una de las principales distinciones civiles que concede Ecuador. La condecoración reconoce méritos extraordinarios para el país y ya había sido otorgada este año a Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reúne con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Palacio de Carondelet en Quito, Ecuador, el 9 de septiembre de 2026. Dolores Ochoa/Pool vía REUTERS

Para Rubio, la relación con Ecuador no se limita al ámbito militar. El secretario de Estado sostuvo que, sobre la base de la seguridad, ambos países pueden ampliar sus vínculos económicos y comerciales. Aseguró que la economía ecuatoriana está creciendo y que existen “enormes oportunidades económicas” para profundizar la relación entre los dos países.

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La visita a Quito es la segunda de Rubio como secretario de Estado. El funcionario recordó que anteriormente estuvo en Ecuador en septiembre de 2025 y que también visitó el país antes de llegar al cargo, cuando era senador. Después de su paso por Ecuador, su gira continuará en Perú.

El mensaje central de Rubio en Quito fue de respaldo a la estrategia de seguridad de Noboa y de ampliación de la cooperación bilateral. “Ya hemos hecho, ya estamos haciendo, pero vamos a hacer más todavía”, afirmó al cerrar su intervención.