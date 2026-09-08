Convierte a ChatGPT en el control remoto del volumen del TV y demás dispositivos de audio en casa

Sonos habilita desde el 8 de septiembre el control de parlantes con ChatGPT sin abrir una aplicación de audio. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Pedirle a ChatGPT que ponga música en la cocina, suba el volumen del living o traslade una canción al dormitorio ya no exige abrir ninguna aplicación de audio. Sonos confirmó el despliegue de una nueva versión de su sistema operativo, que a partir del 8 de septiembre permite controlar los parlantes de la casa desde una conversación con el asistente de OpenAI.

La función se llama Sonos 27mcp y opera como un puente entre la inteligencia artificial elegida por el usuario y los dispositivos conectados. Esto no significa que ChatGPT quede incorporado dentro de los parlantes: el asistente envía instrucciones al sistema a través de esta capa de conexión, basada en el protocolo Model Context Protocol.

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Qué se puede pedir a ChatGPT para que controle los dispositivos de audio

Una vez autorizado el acceso, el usuario puede solicitar desde el chat que se reproduzca una canción, se agrupen habitaciones, se cambie el volumen o se traslade el audio de un ambiente a otro. También puede preguntar qué contenido está sonando en determinado momento.

Sonos 27mcp permite controlar los parlantes de la casa mediante ChatGPT sin salir de la conversación, enviando órdenes en lenguaje natural que el sistema traduce en acciones concretas sobre los dispositivos conectados.

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Imagen de ilustración del logo de la aplicación ChatGPT en un teléfono móvil. 5 de junio de 2026. REUTERS/Dado Ruvic

Atty Eleti, líder de producto de ChatGPT Voice en OpenAI, explicó que gracias a esta integración los usuarios pueden pedirle al asistente que reproduzca música en cualquier lugar de su casa desde el celular o la computadora, sin tener que salir de la conversación que están teniendo. La función llega en etapa Early Access desde el 8 de septiembre.

La compañía presentó también Sonos 27voice, su asistente propio orientado a la selección de música y la creación de ambientes, pensado como alternativa dentro del mismo ecosistema.

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A eso se suma Custom Agents, una herramienta que permitirá crear hasta diez agentes personalizados, cada uno con su propio modelo, voz y personalidad, destinados a tareas específicas dentro del hogar.

Nick Millington, Chief Innovation Officer de la compañía, sostuvo que la casa más inteligente no es la que está controlada por un único asistente que hace todo, sino la que permite a las personas elegir o crear el agente adecuado para cada tarea. La empresa contempla, además, sumar a futuro servicios como Gemini y Claude a este ecosistema abierto, aunque por ahora se presentan como posibilidades.

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Sonos presentó también Sonos 27voice como asistente propio para seleccionar música y crear ambientes dentro de su ecosistema. (Imagen ilustrativa Infobae)

ChatGPT también puede controlar una casa inteligente

El uso de ChatGPT como control remoto no se limita al audio. La plataforma de domótica Homey, de la empresa Athom, anunció una integración nativa con el asistente de OpenAI que permite gestionar todo un ecosistema doméstico mediante lenguaje natural.

Antes, Homey ya había introducido un protocolo Model Context Protocol propio, pero requería una configuración manual reservada a usuarios con conocimientos técnicos avanzados. Según confirmó la compañía en su blog oficial, la nueva actualización elimina esa barrera: la cuenta de ChatGPT se vincula al ecosistema con un solo clic.

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A partir de ahí, es posible pedirle a la inteligencia artificial que reorganice zonas, cambie nombres de sensores, cree automatizaciones describiendo un escenario en texto o diseñe los llamados Advanced Flows, que combinan variables como la hora, la climatología o la presencia de personas en la casa.

Homey anunció una integración nativa con ChatGPT para gestionar una casa inteligente mediante lenguaje natural y vincular la cuenta con un solo clic. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Un ejemplo citado por la compañía: el usuario puede indicarle a ChatGPT que, si se abre la puerta de noche, se encienda el pasillo, pero que después de las 12 de la noche la luz se active solo al 10% de intensidad.

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La integración ya está disponible para los usuarios de Homey Cloud, el hub Homey Pro, la versión Pro Mini y quienes operan su propio servidor. Para quienes prefieran no depender de OpenAI, la infraestructura del servidor MCP original de Homey sigue operativa y permite conectar alternativas como Claude, de Anthropic, replicando las mismas capacidades.