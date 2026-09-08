Tecno

Convierte a ChatGPT en el control remoto del volumen del TV y demás dispositivos de audio en casa

Los usuarios pueden pedirle a la IA que reproduzca música, agrupe habitaciones, cambie el volumen o traslade el audio

Barras de sonido - Smart TV - audio - tecnología - 30 de diciembre
Sonos habilita desde el 8 de septiembre el control de parlantes con ChatGPT sin abrir una aplicación de audio. (Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

Pedirle a ChatGPT que ponga música en la cocina, suba el volumen del living o traslade una canción al dormitorio ya no exige abrir ninguna aplicación de audio. Sonos confirmó el despliegue de una nueva versión de su sistema operativo, que a partir del 8 de septiembre permite controlar los parlantes de la casa desde una conversación con el asistente de OpenAI.

La función se llama Sonos 27mcp y opera como un puente entre la inteligencia artificial elegida por el usuario y los dispositivos conectados. Esto no significa que ChatGPT quede incorporado dentro de los parlantes: el asistente envía instrucciones al sistema a través de esta capa de conexión, basada en el protocolo Model Context Protocol.

PUBLICIDAD

Qué se puede pedir a ChatGPT para que controle los dispositivos de audio

Una vez autorizado el acceso, el usuario puede solicitar desde el chat que se reproduzca una canción, se agrupen habitaciones, se cambie el volumen o se traslade el audio de un ambiente a otro. También puede preguntar qué contenido está sonando en determinado momento.

Sonos 27mcp permite controlar los parlantes de la casa mediante ChatGPT sin salir de la conversación, enviando órdenes en lenguaje natural que el sistema traduce en acciones concretas sobre los dispositivos conectados.

PUBLICIDAD

Imagen de ilustración del logo de la aplicación ChatGPT en un teléfono móvil. 5 de junio de 2026. REUTERS/Dado Ruvic
Imagen de ilustración del logo de la aplicación ChatGPT en un teléfono móvil. 5 de junio de 2026. REUTERS/Dado Ruvic

Atty Eleti, líder de producto de ChatGPT Voice en OpenAI, explicó que gracias a esta integración los usuarios pueden pedirle al asistente que reproduzca música en cualquier lugar de su casa desde el celular o la computadora, sin tener que salir de la conversación que están teniendo. La función llega en etapa Early Access desde el 8 de septiembre.

La compañía presentó también Sonos 27voice, su asistente propio orientado a la selección de música y la creación de ambientes, pensado como alternativa dentro del mismo ecosistema.

A eso se suma Custom Agents, una herramienta que permitirá crear hasta diez agentes personalizados, cada uno con su propio modelo, voz y personalidad, destinados a tareas específicas dentro del hogar.

Nick Millington, Chief Innovation Officer de la compañía, sostuvo que la casa más inteligente no es la que está controlada por un único asistente que hace todo, sino la que permite a las personas elegir o crear el agente adecuado para cada tarea. La empresa contempla, además, sumar a futuro servicios como Gemini y Claude a este ecosistema abierto, aunque por ahora se presentan como posibilidades.

Barras de sonido - Smart TV - audio - tecnología - 30 de diciembre
Sonos presentó también Sonos 27voice como asistente propio para seleccionar música y crear ambientes dentro de su ecosistema. (Imagen ilustrativa Infobae)

ChatGPT también puede controlar una casa inteligente

El uso de ChatGPT como control remoto no se limita al audio. La plataforma de domótica Homey, de la empresa Athom, anunció una integración nativa con el asistente de OpenAI que permite gestionar todo un ecosistema doméstico mediante lenguaje natural.

Antes, Homey ya había introducido un protocolo Model Context Protocol propio, pero requería una configuración manual reservada a usuarios con conocimientos técnicos avanzados. Según confirmó la compañía en su blog oficial, la nueva actualización elimina esa barrera: la cuenta de ChatGPT se vincula al ecosistema con un solo clic.

A partir de ahí, es posible pedirle a la inteligencia artificial que reorganice zonas, cambie nombres de sensores, cree automatizaciones describiendo un escenario en texto o diseñe los llamados Advanced Flows, que combinan variables como la hora, la climatología o la presencia de personas en la casa.

Homey anunció una integración nativa con ChatGPT para gestionar una casa inteligente mediante lenguaje natural y vincular la cuenta con un solo clic. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Homey anunció una integración nativa con ChatGPT para gestionar una casa inteligente mediante lenguaje natural y vincular la cuenta con un solo clic. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Un ejemplo citado por la compañía: el usuario puede indicarle a ChatGPT que, si se abre la puerta de noche, se encienda el pasillo, pero que después de las 12 de la noche la luz se active solo al 10% de intensidad.

La integración ya está disponible para los usuarios de Homey Cloud, el hub Homey Pro, la versión Pro Mini y quienes operan su propio servidor. Para quienes prefieran no depender de OpenAI, la infraestructura del servidor MCP original de Homey sigue operativa y permite conectar alternativas como Claude, de Anthropic, replicando las mismas capacidades.

Temas Relacionados

ChatGPTIATVHogarBarras de sonidoSonosTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ver online Santa Fe vs. Vasco da Gama: Fútbol Libre, Pirlo TV, Roja Directa y otras URL que no debes visitar

Las plataformas autorizadas ofrecen una alternativa más segura frente a portales que utilizan anuncios invasivos, formularios falsos y archivos maliciosos para obtener acceso a cuentas personales

Ver online Santa Fe vs. Vasco da Gama: Fútbol Libre, Pirlo TV, Roja Directa y otras URL que no debes visitar

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda bitcoin en las últimas 24 horas

El bitcoin ha sentado las bases para el surgimiento de muchas de las monedas virtuales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital&nbsp;

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda bitcoin en las últimas 24 horas

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda ethereum en las últimas 24 horas

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda ethereum en las últimas 24 horas

Steam suma nuevos juegos gratis para PC con reseñas positivas: cuáles son y cómo descargarlos

Los títulos van desde aventuras de plataformas, conducción, horror psicológico, combate cooperativo y rol, con producciones independientes que destaca entre la comunidad

Steam suma nuevos juegos gratis para PC con reseñas positivas: cuáles son y cómo descargarlos

Bill Gates alerta que los “compañeros de IA” son adictivos para los niños y dañan relaciones humanas

El fundador de Microsoft advirtió que estos asistentes, siempre disponibles y adaptados al usuario, pueden desplazar vínculos reales en una etapa decisiva del desarrollo

Bill Gates alerta que los “compañeros de IA” son adictivos para los niños y dañan relaciones humanas

DEPORTES

Se dan a conocer los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026: la lista de los nominados a todos los premios

Se dan a conocer los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026: la lista de los nominados a todos los premios

La selección argentina golea 8-0 a Benín en su segundo partido en el Mundial Sub 20 femenino

Lionel Messi volvió a ser nominado al Balón de Oro 2026 tras dos años ausente

La sorpresa de Alexis Mac Allister en conferencia de prensa tras enterarse que Liverpool no renovará su contrato: “Me pone muy triste”

Conmoción en el juicio por el crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu por la declaración del principal acusado: “Disparé en legítima defensa”

TELESHOW

La increíble sorpresa de Vicky Xipolitakis para su padre durante el festejo de sus 70 años en Grecia

La increíble sorpresa de Vicky Xipolitakis para su padre durante el festejo de sus 70 años en Grecia

Tini Stoessel habló de salud mental y se confesó ante sus fans: “Al final es uno el que se termina salvando”

Otro aniversario de dolor y recuerdos: las emotivas palabras de Benjamín Vicuña a Blanca a 14 años de su muerte

Ángela Leiva contó el milagro que le pidió a Gilda al comienzo de su carrera: “Yo confié en ella”

La emoción de Alberto Cormillot al recibir un homenaje inolvidable: “El premio más importante de mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

El abogado de Fernando Cerimedo cuestiona el traslado a una cárcel de La Paz y denuncia un “vacío legal”

El abogado de Fernando Cerimedo cuestiona el traslado a una cárcel de La Paz y denuncia un “vacío legal”

Retiran más de 600 kilos de carne de cerdo importada por posible contaminación con Listeria: estos son los productos

Tribunal Electoral en Guatemala confirma que Poder y Winaq superan el mínimo de afiliados y podrán participar en las elecciones 2027

Estados Unidos llevó un Osprey a la Amazonía ecuatoriana para apoyar la ofensiva contra los Comandos de la Frontera

Cámaras ocultas, tensión y estadios repletos: “Oasis, Don’t Look Back in Anger”, ¿el documental de rock más importante del año?