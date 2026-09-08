Política

Guerra de estrategias parlamentarias entre oficialismo y oposición, antes de la sesión por morosidad

Los bloques negocian recortes de proyectos y apuestan al debate sobre discapacidad para sumar apoyos de legisladores vinculados a gobernadores. Malvinas y Presupuesto como eje de dilación de parte de LLA

Sesión en Cámara de Diputados - 26 de agosto
Martín Menem encabeza una sesión en la Cámara de Diputados
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La oposición en la Cámara de Diputados avanza rumbo a la sesión de mañana en medio de negociaciones para tratar de acotar proyectos pero con una estrategia clara: llegar a fin de mes con un dictamen tanto en morosidad como en discapacidad.

Ante el debate entre los diferentes bloques respecto a cuál de los 50 proyectos de ley es el más viable, los bloques se están apalancando en la continuidad de la Emergencia en Discapacidad.

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“Con discapacidad arrastramos a los legisladores que tienen relación directa con gobernadores que están más cercanos a la Casa Rosada”, explicó un diputado opositor. “Pero vamos a emplazar todo y a acortar las fechas porque si no ellos -por el oficialismo- dilatan todo el debate. Discapacidad es también un ejemplo de eso”, agregó.

Oficialismo y oposición entraron en un juego de estrategias parlamentarias en la que los primeros buscan frenar el tratamiento de estos proyectos y los segundos avanzar lo más rápido posible.

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En este esquema, el oficialismo llamó a la comisión de Finanzas para empezar el debate de manera informativa y lo mismo hizo con Discapacidad. El punto es que en el caso de morosidad los proyectos tienen como mínimo 7 giros a comisiones. En el caso de la prórroga de la ley, el presidente de la comisión, Gerardo Huesen (LLA), anunció que el miércoles 16 de septiembre se realizará otra reunión informativa con invitados de los bloques y el miércoles 23 comenzaría el debate entre diputados donde se podría eventualmente llegar a un dictamen. Es decir, se salteó una semana.

“Saltearon para evitar que vengan los diputados y estén para la sesión. Pero a nosotros nos sirve porque lo que muestra también es la poca predisposición que tiene La Libertad Avanza para debatir un tema que molesta mucho a los gobernadores”, señaló un diputado del peronismo.

La referencia de los gobernadores tiene que ver con algo que se pudo observar días atrás en la reunión de comisión. Los jefes de estados provinciales hicieron saber que acompañan porque entienden que es un costo que están pagando ellos. Los expulsados del sistema nacional van a los hospitales provinciales que ya están colapsados. Un ejemplo de esto fue la exposición de la neuquina Karina Maureira, aliada al gobernador Rolando Figueroa, quien es cercano a la Casa Rosada, quien dijo en la Comisión que el nomenclador del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) paga un 20% más que el nacional. “Si lo podemos hacer nosotros, ¿por qué no podemos hacerlo a nivel nacional?”, cuestionó. Y advirtió que, si no aparece una alternativa, van a tener que acompañar el reclamo de prórroga de la ley.

Sesión en Cámara de Diputados - 26 de agosto
Germán Martínez habla en una rueda de prensa de la oposición (RS Fotos)

En la Cámara de Diputados se suceden las reuniones entre los diferentes sectores. Cada cual tiene su estrategia en pos de una semana que definirá lo que resta del mes y en la previa a que ingrese el proyecto de Presupuesto 2027 y el paquete de leyes sobre Malvinas que anunció el Ejecutivo.

La oposición asegura tener los diputados necesarios para ir mañana al recinto y empujar una pronta sesión no más tarde de la primera semana de octubre. Y aunque el proceso de conseguir los votos para Discapacidad parece más allanado que para morosidad, la intención es la de ir a una única sesión con ambos temas.

En el medio, el oficialismo empujará el proyecto sobre Malvinas que muchos entienden que se puede “colar” mañana. “Vamos a esperar a que vengan ellos -por el oficialismo- y vamos a subirnos a ver hasta dónde les da el compromiso que es bastante novedoso. Primero vamos a ver qué hacen y a partir de eso actuaremos”.

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